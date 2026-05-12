DOBRO JE VEDETI

»Zdravo jem« ni dovolj! Zakaj pravilna prehrana pogosto ne prinese rezultatov

Telo ne nagrajuje dobrih namenov. Reagira na navade, ki jih ponavljaš vsak dan.
Veliko rekreativcev dela isto napako: izbirajo zdrava živila, a podcenjujejo kalorije. FOTO: Shutterstock
Janez Kušar
 12. 5. 2026 | 08:35
A+A-

Veliko športnih rekreativcev je prepričanih, da se prehranjuje zdravo. In v resnici imajo pogosto prav. Na krožniku so kakovostna živila, manj industrijsko predelane hrane in več premišljenih izbir. A kljub temu tehtnica stoji, energije zmanjka, napredka pri treningih pa ni od nikoder.

Težava je preprosta: »zdravo« še ne pomeni tudi učinkovito.

Zakaj zdrava prehrana včasih ne deluje?

Telo ne reagira na oznako »fit«, »bio« ali »zdravo«. Reagira na količino hrane, energijski vnos, ravnovesje hranil in predvsem na doslednost.

Veliko rekreativcev dela isto napako: izbirajo zdrava živila, a podcenjujejo kalorije. Oreščki, smutiji, granola in polnozrnati izdelki so lahko odlična izbira, vendar tudi energijsko zelo bogata hrana. Pest oreščkov hitro postane dvojna porcija. Smuti, ki naj bi bil lahek obrok, pa lahko vsebuje več kalorij kot kosilo. Če količine niso pod nadzorom, rezultati pogosto ne sledijo pričakovanjem.

Največja napaka rekreativcev? Nedoslednost

Eden največjih razlogov, zakaj zdrava prehrana ne deluje, je nerednost.

En dan popolna disciplina:

  • urejeni obroki,
  • zdrave izbire,
  • občutek popolnega nadzora.

Naslednji dan pa:

  • preskakovanje obrokov,
  • večerna lakota,
  • impulzivno prenajedanje,
  • prigrizki pozno zvečer.

Telo ne deluje na popolnost. Deluje na ponavljanje.

Veliko več kot idealen dan šteje povprečen teden. Prav vsakodnevne prehranske navade dolgoročno odločajo o tem, ali bomo izgubljali maščobo, pridobivali mišice ali obstali na mestu.

Beljakovine: skrivnost sitosti in boljših rezultatov

Veliko rekreativcev še vedno zaužije premalo beljakovin. To ni pomembno le za rast mišic, ampak tudi za občutek sitosti in boljši nadzor apetita.

Če v obrokih primanjkuje beljakovin, lakota pride hitreje, s tem pa tudi večja verjetnost za dodatne prigrizke in prenajedanje. Prehranski strokovnjaki priporočajo, da vsak obrok vsebuje kakovosten vir beljakovin:

  • jajca,
  • grški jogurt,
  • skuto,
  • stročnice,
  • ribe,
  • piščanca ali drugo pusto meso.

Takšna prehrana pomaga pri regeneraciji, daljši sitosti in stabilnejši energiji čez dan. Nevidne kalorije, ki hitro pokvarijo rezultat

Veliko kalorij pogosto popijemo, ne da bi se tega sploh zavedali.

Med največjimi skritimi viri kalorij so:

  • sladkane kave,
  • gazirane pijače,
  • sadni sokovi,
  • alkohol,
  • energijski napitki.

Ker jih ne dojemamo, kot pravi obrok, njihov energijski vnos hitro podcenimo. Na tedenski ravni pa lahko prav te »tekoče kalorije« odločajo o tem, ali bomo v kaloričnem primanjkljaju ali presežku.

Maj je idealen čas za spremembo prehranskih navad

Pomlad in začetek maja sta odlična priložnost za poenostavitev prehrane. Večina ljudi ne potrebuje nove diete, ekstremnega režima ali zapletenih pravil.

Za rezultate običajno zadostujejo že osnovne spremembe:

  • redni obroki,
  • zmerne količine hrane,
  • dovolj beljakovin,
  • več pozornosti pri dejanskem vnosu kalorij.

In še nekaj pomembnega: večina ljudi zelo dobro ve, kaj pomeni zdrava prehrana. Problem običajno ni pomanjkanje znanja, ampak podcenjevanje količine hrane in pogostosti prehranjevanja. »Zdravo« je odličen začetek. Ni pa dovolj, če želiš konkreten rezultat.

Telo namreč ne nagrajuje dobrih namenov. Reagira na navade, ki jih ponavljaš vsak dan.

