POZORNOST VELJA

Zdravo jeste, pa se redite? Te napake delate vsak dan

Ko nezdrave obroke zamenjamo za zdrave, pogosto naredimo novo napako: pojemo jih preveč.
Zdrav življenjski slog ni tekmovanje v odrekanju, temveč ravnotežje. FOTO: Getty Images/istockphoto
Zdrav življenjski slog ni tekmovanje v odrekanju, temveč ravnotežje. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 25. 12. 2025 | 09:20
Prehrana je ena tistih tem, ki se jim skoraj ni mogoče izogniti. Če ne govorimo o vremenu, se pogovor hitro zavrti okoli hrane, kilogramov in »pravih« navad. In o tem lahko razpravljamo ure tudi s popolnim neznancem.

Za nekatere je prehrana zgolj del vsakdana, za druge pa postane skoraj obsesija. Prav tu se začnejo pojavljati napake, ki lahko v želji po zdravem življenju in oblikovanem telesu naredijo več škode kot koristi. Katere prehranske navade bi morali čim prej opustiti?

Prepogosto pitje alkohola

Alkohol ima pogosto učinek domine. Po enem samem vrčku piva se tek hitro poveča, hkrati pa alkohol zamegli presojo. Nagrada po naporni vadbi se lahko v hipu spremeni v pregrešen večer.

Težava niso le kalorije v alkoholu, temveč tudi mešanje s sladkimi pijačami. Koktajli so prava kalorična bomba, veliko ljudi pa se sploh ne zaveda, koliko alkohola dejansko popije. Šele ko začnejo voditi prehranski dnevnik in vanj zapisovati vsak požirek, jih številke pogosto presenetijo.

Slepo zaupanje prehranskim dopolnilom

Prehranska dopolnila, dietne tablice, napitki in »čudežne« tabletke so stalnica na trgu. Pogosto obljubljajo hitre rezultate, a resnica je drugačna. Takšni izdelki praviloma ne nasitijo, v želodcu pustijo občutek praznine, zato kmalu posežemo še po dodatni hrani.

Rezultat? Še več zaužitih kalorij, ki jih ne porabimo. Uravnotežen obrok iz kakovostnih živil je še vedno najboljša izbira – in tudi tista, po kateri se boste počutili bolje.

Prenajedanje z zdravo hrano

Ko nezdrave obroke zamenjamo za zdrave, pogosto naredimo novo napako: pojemo jih preveč. Tudi zelenjava, sadje, avokado in t. i. superživila imajo energijsko vrednost. Če so porcije prevelike, izničimo ves trud.

Zdrava prehrana prinaša vlaknine, vitamine in energijo, a to pomeni tudi, da jo mora telo porabiti. Brez gibanja ne gre. Primer: porcija sadja naj bo velika približno kot teniška žogica, prosene kaše naj bo polovica običajne porcije, oreščki in semena pa zahtevajo še manjši obrok.

Preskakovanje obrokov

»Petkrat na dan« ni zgolj prazna fraza. Ko telo predolgo ostane brez hrane, se zgodita dve stvari. Prvič, med vadbo porabimo manj kalorij, saj telo varčuje z energijo. Drugič, močno se poveča tveganje za večerno ali nočno prenajedanje, ravno takrat, ko smo najmanj aktivni.

Tajming obrokov je ključen. Večje obroke je smiselno zaužiti pred aktivnostjo, manjše v času počitka. Telo čez dan ne bi smelo biti brez hrane več kot pet ur. Ponoči pa, takrat je čas za spanje, ne za hladilnik.

Obsedenost s štetjem kalorij

Če želimo izgubiti odvečne kilograme, sta kakovost hrane in čas uživanja pomembnejša od natančnega seštevanja kalorij. Osebni trenerji pogosto opozarjajo, da štetje kalorij pri mnogih povzroča stres, zmanjšuje motivacijo in jemlje veselje do gibanja.

Stres zvišuje raven kortizola, hormona, ki povečuje tek. Posledica? Nepremišljeni večerni ali celo nočni obiski hladilnika. Namesto kalkulatorja je pogosto boljša izbira poslušanje lastnega telesa in vzpostavitev zdrave rutine.

Zdrav življenjski slog ni tekmovanje v odrekanju, temveč ravnotežje. Manj alkohola, manj preskakovanja obrokov, več zavedanja pri porcijah in več gibanja, to so temelji, ki dolgoročno prinašajo rezultate. In ja, tudi brez obsesivnega štetja kalorij.

