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Že 12 minut intenzivne vadbe na teden okrepi imunski sistem. Je to mogoče?

Je za boljše zdravje res treba telovaditi več ur na teden?
Dolgo je veljalo prepričanje, da intenzivna vadba začasno oslabi imunski sistem. FOTO: Shutterstock 
Dolgo je veljalo prepričanje, da intenzivna vadba začasno oslabi imunski sistem. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 10. 10. 2026 | 15:00
8:27
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Nove raziskave kažejo, da bi lahko že kratki intervali intenzivne telesne dejavnosti prinesli presenetljive koristi, od manjšega tveganja za prezgodnjo smrt do učinkovitejšega delovanja imunskega sistema. Toda pretiravanje z vadbo ima lahko tudi nasproten učinek.

Dolga leta so zdravstvena priporočila poudarjala, da naj bi odrasli na teden opravili najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti, na primer hitre hoje, ali 75 minut intenzivnejše vadbe, kot sta tek in kolesarjenje. Obe možnosti naj bi prinašali primerljive splošne koristi za zdravje.

Novejše raziskave pa kažejo, da bi lahko imeli pomembno vlogo tudi kratki intervali intenzivne vadbe, pri katerih se srčni utrip hitro poveča in postane dihanje izrazito pospešeno. Nekatere ugotovitve nakazujejo, da bi lahko že nekaj minut takšne dejavnosti na teden pomembno vplivalo na dolgoročno zdravje. Raziskovalci obenem preučujejo, kako intenzivna telesna dejavnost vpliva na imunski sistem in njegovo sposobnost prepoznavanja okuženih, poškodovanih ali nenormalnih celic.

Že 12 minut intenzivne vadbe na teden

V raziskavi, objavljeni v strokovni reviji International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, so analizirali podatke več kot 147.000 odraslih, starih od 40 do 74 let. Udeleženci so nosili merilnike telesne dejavnosti, raziskovalci pa so njihove podatke primerjali z zdravstvenimi evidencami v naslednjih osmih letih. Rezultati so potrdili povezavo med 150 minutami zmerne telesne dejavnosti na teden in manjšim tveganjem za smrt v obdobju spremljanja.

Presenetljivejša je bila ugotovitev, da je bilo tudi približno 12 minut intenzivne telesne dejavnosti na teden povezanih s podobnim, približno 30-odstotnim zmanjšanjem tveganja za prezgodnjo smrt. Pri tem je treba poudariti, da gre za ugotovljeno povezavo, ki sama po sebi ne dokazuje, da je intenzivna vadba neposredno povzročila manjše tveganje. Prav tako rezultatov ni mogoče razumeti kot splošno zagotovilo, da 12 minut vadbe na teden zadostuje za vse vidike zdravja. Za natančnejše razumevanje učinkov so potrebne dodatne raziskave.

Intenzivna vadba lahko aktivira imunske celice

Pomemben del raziskav je namenjen vprašanju, kako telesna dejavnost vpliva na imunski sistem. Ta nas varuje pred okužbami, sodeluje pri odstranjevanju poškodovanih celic in pomaga prepoznavati celice z nenormalnimi spremembami. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 24 moških, so primerjali dve vrsti vadbe za moč. Pri prvi so udeleženci izvajali serije po 12 ponovitev z utežmi, ki so predstavljale približno polovico njihove največje zmogljivosti. Pri drugi so dvigovali težje uteži, približno 85 odstotkov največje obremenitve in izvajali kratke serije skoraj do izčrpanosti.

Krvne preiskave so pokazale, da je intenzivnejša vadba povzročila večji porast nekaterih pomembnih imunskih celic. Raziskovalci so ugotovili tudi povečano raven receptorjev za kemokine, torej beljakovin na površini imunskih celic, ki zaznavajo kemične signale v tkivih. Ti signali imunskim celicam pomagajo pri prehodu iz krvnega obtoka v tkiva, kjer lahko iščejo povzročitelje okužb in nenormalne celice. Ugotovitve, objavljene v reviji European Journal of Applied Physiology, tako nakazujejo, da bi lahko intenzivna vadba vplivala tudi na razporejanje imunskih celic po telesu.

Zakaj po vadbi v krvi včasih zaznamo manj imunskih celic?

Dolgo je veljalo prepričanje, da intenzivna vadba začasno oslabi imunski sistem. Razlog so bile krvne preiskave, ki so po zahtevnem treningu pokazale upad števila nekaterih imunskih celic v krvnem obtoku. Toda manjše število celic v krvi ne pomeni nujno, da jih je v telesu manj ali da imunski sistem deluje slabše. Del imunskih celic se lahko po vadbi začasno premakne iz krvi v druga tkiva. Med temi so tudi pljuča in prebavila, ki predstavljajo pomembne vstopne poti za številne povzročitelje okužb. Imunske celice lahko tam sodelujejo pri nadzoru nad morebitnimi grožnjami.

To pomeni, da rezultatov krvne preiskave po vadbi ni mogoče vedno razlagati kot neposreden dokaz oslabljene imunosti. Učinek telesne dejavnosti je odvisen tudi od vrste vadbe, njene intenzivnosti, trajanja in časa, ki ga ima telo na voljo za okrevanje.

Intenzivni intervali vplivajo tudi na beljakovine v imunskih celicah

Dodatne dokaze ponuja raziskava, objavljena januarja v reviji Nature Communications. V njej je sodelovalo 23 zdravih, telesno dejavnih odraslih, ki so opravili dve različni 50-minutni vadbi na tekočem traku. Pri prvi so ves čas tekli z enakomernim tempom. Pri drugi so opravili šest triminutnih intervalov hitrega teka, med katerimi so sledili triminutni odseki počasnejšega teka. Raziskovalci so nato analizirali približno 6000 beljakovin v imunskih celicah udeležencev. Te beljakovine sodelujejo pri uravnavanju delovanja celic in določajo, kako se odzivajo na različne dražljaje.

Po intenzivnejši vadbi se je raven 1377 beljakovin pomembno spremenila, po enakomernem teku pa le 64. To kaže, da lahko intenzivnost vadbe vpliva na odziv imunskih celic, tudi kadar je skupno trajanje treninga enako. Med beljakovinami, katerih raven se je po intenzivni vadbi povečala, je bila SYTL2. Sodeluje pri sproščanju snovi, ki lahko poškodujejo okužene ali nenormalne celice in sprožijo njihovo uničenje.

Povečala se je tudi raven beljakovine BST2, ki pomaga preprečevati sproščanje novih virusnih delcev iz okuženih celic in s tem omejuje njihovo širjenje. Spremembe so zaznali tudi pri beljakovini TLR1, ki imunskim celicam pomaga prepoznavati mikrobe in sprožiti obrambni odziv. Po intenzivni vadbi se je njena raven povečala, po zmernejšem treningu pa zmanjšala.

Rezultati kažejo, da se imunske celice na intenzivno vadbo odzivajo drugače kot na dolgotrajnejšo dejavnost z enakomerno obremenitvijo. Vendar spremembe v beljakovinah same po sebi še ne dokazujejo, da bo posameznik zaradi takšne vadbe zanesljivo manjkrat zbolel ali imel manjše tveganje za nastanek raka.

Več in težje ni vedno bolje

Kljub spodbudnim ugotovitvam strokovnjaki opozarjajo, da intenzivnejša vadba ni nujno vedno koristnejša. Telo potrebuje dovolj časa za okrevanje, zlasti po zahtevnih treningih. Ponavljanje napornih vadb več dni zapored, še preden si telo opomore, lahko skupaj s pomanjkanjem spanja in drugimi obremenitvami neugodno vpliva na sposobnost obrambe pred okužbami. Prevelika obremenitev lahko povzroči tudi dolgotrajnejšo utrujenost in slabšo telesno zmogljivost.

Posebna previdnost je potrebna, kadar se pojavijo znaki bolezni. Če se človek že slabo počuti, intenzivnega treninga ni priporočljivo izvajati na silo. Zahtevna vadba lahko telo dodatno obremeni in podaljša okrevanje.

Kako intenzivno vadbo vključiti v vsakdan?

Za večino odraslih je smiselno, da redno gibanje postane del vsakdanjega življenja. Hitra hoja, kolesarjenje, plavanje in tek lahko izboljšajo telesno pripravljenost, medtem ko kratki intenzivni intervali omogočajo dodatno obremenitev v krajšem času.

Pri intenzivni vadbi se dihanje izrazito pospeši, govor pa postane težji. Začetniki in ljudje, ki se po daljšem premoru vračajo k športu, naj obremenitev povečujejo postopoma. Intenzivni intervali niso primerni za vsakogar, zato je pri kroničnih boleznih, srčno-žilnih težavah ali drugih zdravstvenih omejitvah smiseln predhoden posvet z zdravnikom.

Ključno sporočilo raziskav ni, da je treba vsak trening opraviti čim hitreje in čim bolj intenzivno. Pomembnejše je najti ravnovesje med redno telesno dejavnostjo, ustrezno obremenitvijo, kakovostnim spanjem in zadostnim okrevanjem. Kratki intervali intenzivne vadbe so lahko koristna dopolnitev telesne dejavnosti, niso pa čudežna bližnjica do močnejšega imunskega sistema.

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