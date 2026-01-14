  • Delo d.o.o.
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Že 5 minut več gibanja na dan lahko podaljša življenje, potrjujejo nove raziskave

Raziskave poudarjajo, da za pozitivne učinke na zdravje niso nujne velike in zahtevne spremembe življenjskega sloga.
Pet minut danes je lahko leto življenja jutri. FOTO: Getty Images
Pet minut danes je lahko leto življenja jutri. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 1. 2026 | 11:00
3:31
A+A-

Že zelo majhne spremembe v vsakodnevnih navadah lahko pomembno vplivajo na zdravje in dolgoživost. Nova znanstvena spoznanja kažejo, da lahko pet dodatnih minut telesne dejavnosti na dan in pol ure manj sedenja pomagata milijonom ljudi živeti dlje.

Raziskave poudarjajo, da za pozitivne učinke na zdravje niso nujne velike in zahtevne spremembe življenjskega sloga. Tudi majhni koraki, ki so dosegljivi večini prebivalstva, lahko prinesejo merljive koristi na ravni celotne populacije.

Manj sedenja, več gibanja - manj prezgodnjih smrti

Analiza podatkov več kot 135.000 odraslih iz več evropskih držav in ZDA je pokazala, da je že pet dodatnih minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na dan, kot je hitra hoja, povezano s približno 10-odstotnim zmanjšanjem tveganja za smrt.

Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da je 30 minut manj sedečega časa dnevno povezano s približno 7-odstotnim zmanjšanjem umrljivosti.

Največje koristi so se pokazale pri najmanj telesno dejavnih 20 odstotkih prebivalstva, kjer je že minimalno povečanje gibanja imelo izrazit pozitiven učinek. Ugotovitve so bile objavljene v ugledni medicinski reviji The Lancet.

Majhne spremembe z velikim učinkom

Raziskovalci poudarjajo, da teh ugotovitev ne gre razumeti kot individualna priporočila za vadbo, temveč kot dokaz, da lahko majhne, realne spremembe življenjskega sloga pomembno izboljšajo zdravje prebivalstva kot celote.

Zmerno intenzivna dejavnost vključuje vse oblike gibanja, pri katerih se nekoliko pospeši dihanje, in naraste telesna toplota. To so na primer: hitra hoja, gospodinjska opravila, delo na vrtu, hoja po stopnicah.

Zmanjšanje sedenja je mogoče doseči z zelo preprostimi ukrepi, kot so počasni sprehodi, gibanje po stanovanju ali pogostejši odmori med dolgotrajnim sedenjem.

Gibanje, spanje in prehrana: kombinacija za daljše življenje

Druga obsežna raziskava, objavljena v znanstveni reviji eClinicalMedicine, je pokazala, da ima kombinacija manjših izboljšav pri spanju, telesni dejavnosti in prehrani še večji vpliv na dolgoživost.

image_alt
Nikoli ni prepozno! Nova raziskava razkriva, kako z vadbo upočasnimo staranje

Pri ljudeh z najslabšimi navadami na teh področjih so že zelo majhne spremembe prinesle opazne koristi: 5 minut več spanja na dan, 2 minuti dodatne zmerne do intenzivne telesne dejavnosti (npr. hitra hoja ali stopnice), pol porcije zelenjave več dnevno, so bile povezane s približno enim dodatnim letom življenja.

Nasprotno pa je optimalna kombinacija zdravih navad - 7 do 8 ur spanja, več kot 40 minut zmerne do intenzivne telesne dejavnosti dnevno in uravnotežena prehrana - povezana s skoraj desetletjem daljšo življenjsko dobo v primerjavi z najslabšimi življenjskimi vzorci.

Sporočilo za slovenski vsakdan

Za slovenske razmere, kjer so bolezni srca in ožilja še vedno vodilni vzrok umrljivosti, so te ugotovitve posebej pomembne. Sporočilo raziskav je jasno: ni treba začeti z napornimi treningi ali popolno spremembo življenjskega sloga.

Že kratek sprehod, manj sedenja, nekaj minut več gibanja in majhne prehranske izboljšave lahko dolgoročno pomenijo razliko – tako za posameznika kot za zdravje celotne družbe.

Pet minut danes je lahko leto življenja jutri.

zdravjegibanježivljenjski slogšportna rekreacijazdrav življenjski sloghoja
11:45
Lifestyle  |  Astro
ZAKAJ LAŽEMO

Ne hrepenimo po popolnosti, ampak po varnosti

Morda lažemo tudi zato, ker želimo ostati dober človek, vsaj v lastnih očeh.
14. 1. 2026 | 11:45
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako pravilno kisamo repo: natančen postopek za hrustljav in obstojen rezultat

Kisanje repe se zdi enostaven postopek, a če se ne držimo recepta, gre hitro kaj narobe; lahko je premehka ali žilava, preveč ali premalo kisla.
Alenka Kociper14. 1. 2026 | 11:30
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

V podjetju strašna nesreča, 74-letnik umrl na kraju

V podjetju v Gornjem Doliču blizu Mislinje je viličarist pri vzvratni vožnji trčil v 74-letnega moškega.
14. 1. 2026 | 11:28
11:18
Novice  |  Svet
ARTEMIS II

Znan je datum, ko bomo po več kot pol stoletja spet poleteli proti Luni

V misiji Artemis II bodo sodelovali trije Nasini astronavti in njihov kanadski kolega.
14. 1. 2026 | 11:18
11:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BREZ KISIKA NI ŽIVLJENJA

Štirje zanesenjaki zaslužni, da je Celje zdaj dom najboljše investicija v zdravje

Odprli so prostore medicinskega centra OxySphere Medical. Na voljo so terapije v največji hiperbarični komori tačas v Sloveniji.
Mojca Marot14. 1. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Že 5 minut več gibanja na dan lahko podaljša življenje, potrjujejo nove raziskave

Raziskave poudarjajo, da za pozitivne učinke na zdravje niso nujne velike in zahtevne spremembe življenjskega sloga.
Miroslav Cvjetičanin14. 1. 2026 | 11:00

Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
