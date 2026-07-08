Že en alkoholni napitek na dan zviša krvni tlak in holesterol. Nova raziskava presenetila znanstvenike

Dolga leta je veljalo prepričanje, da zmerno uživanje alkohola nima večjega vpliva na zdravje ali je lahko celo koristno za srce. Nova znanstvena analiza pa kaže drugačno sliko. Raziskovalci so ugotovili, da je že en alkoholni napitek na dan povezan z višjim krvnim tlakom, pri večjih količinah alkohola pa se tveganje še izrazito poveča.

Visok krvni tlak predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Dodatno obremenjuje srce, krvne žile ter pomembne organe, kot so možgani, ledvice in oči. Posledice so lahko srčni infarkt, možganska kap, srčno popuščanje in druge resne zdravstvene težave.

Več kot 20000 udeležencev spremljali pet let

Raziskava, objavljena v strokovni reviji Hypertension, je združila podatke sedmih mednarodnih raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 20 tisoč odraslih iz ZDA, Južne Koreje in Japonske. Udeležence so spremljali najmanj pet let. Raziskovalci niso analizirali števila popitih pijač, temveč dejansko količino zaužitega alkohola v gramih. Rezultati so pokazali jasno povezavo med količino zaužitega alkohola in zvišanjem sistoličnega krvnega tlaka, to je zgornje vrednosti krvnega tlaka, ki meri pritisk krvi med krčenjem srca. Presenetljivo se je povezava pokazala že pri ljudeh, ki so zaužili približno en alkoholni napitek dnevno, v primerjavi s tistimi, ki alkohola niso pili.

Raziskava je pokazala tudi zvišanje diastoličnega krvnega tlaka oziroma spodnje vrednosti krvnega tlaka pri moških, medtem ko pri ženskah tega učinka niso zaznali.

Tudi majhne količine alkohola niso pokazale koristi

Analiza ni pokazala nobenih koristi zmernega pitja alkohola v primerjavi s popolno abstinenco. Nasprotno, tudi nizke količine alkohola so bile povezane s postopnim zviševanjem krvnega tlaka skozi čas, čeprav je bil učinek precej manjši kot pri osebah, ki so pile večje količine alkohola. Strokovnjaki poudarjajo, da alkohol sicer ni edini dejavnik, ki vpliva na krvni tlak, vendar ima pomembno vlogo. Zato priporočajo omejevanje uživanja alkohola, popolna odpoved alkoholu pa prinaša še več koristi za zdravje srca in ožilja.

Največ koristi imajo lahko ljudje z nekoliko višjim krvnim tlakom

Raziskovalci so ugotovili še, da je bila povezava med pitjem alkohola in zvišanjem krvnega tlaka najizrazitejša pri ljudeh, ki so že na začetku raziskave imeli nekoliko višje vrednosti krvnega tlaka, čeprav še niso dosegale meje za diagnozo hipertenzije. To pomeni, da bi lahko prav ti posamezniki največ pridobili, če bi uživanje alkohola močno omejili ali se mu povsem odpovedali.

Že ena pijača lahko vpliva na krvni tlak

Za visok krvni tlak pri odraslih se praviloma šteje vrednost 140/90 mmHg ali več. Raziskava je pokazala, da je pri ljudeh, ki so dnevno zaužili približno 12 gramov alkohola (kar približno ustreza enemu alkoholnemu napitku), sistolični krvni tlak v povprečju narasel za 1,25 mmHg.

Pri osebah, ki so zaužile približno 48 gramov alkohola dnevno, se je sistolični krvni tlak v povprečju zvišal za 4,9 mmHg, pri moških pa se je diastolični krvni tlak povečal še za dodatnih 3,1 mmHg.

Čeprav se te številke morda zdijo majhne, lahko že relativno majhno zvišanje krvnega tlaka na ravni celotne populacije pomeni občutno večje tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in druge bolezni srca in ožilja.

Alkohol ni edini dejavnik tveganja

Strokovnjaki opozarjajo, da raziskava dokazuje povezavo med uživanjem alkohola in zvišanim krvnim tlakom, ne more pa dokončno potrditi neposredne vzročno-posledične zveze. Za to bodo potrebne dodatne raziskave.

Kljub temu priporočajo previdnost. Poleg omejitve alkohola je za zdravo srce pomembno:

uravnotežena prehrana,

redna telesna dejavnost,

vzdrževanje primerne telesne teže,

opustitev kajenja,

nadzor krvnega tlaka,

vzdrževanje normalnih vrednosti holesterola.

Kaj to pomeni za Slovence?

V Sloveniji bolezni srca in ožilja ostajajo med vodilnimi vzroki smrti. Ker je uživanje alkohola pri nas razmeroma pogosto, ugotovitve raziskave predstavljajo pomembno opozorilo. Že zmanjšanje dnevnega uživanja alkohola lahko prispeva k nižjemu krvnemu tlaku, boljšim vrednostim holesterola in manjšemu tveganju za srčno-žilne zaplete.

Če želite poskrbeti za zdravje srca, je zmanjšanje ali opustitev alkohola eden od korakov, ki lahko dolgoročno pomembno vpliva na kakovost življenja.