Že v 10 dneh brez sladkorja lahko opazno izboljšate jetra! Rezultati presenečajo

Presenetljive ugotovitve nove raziskave kažejo, da lahko že zelo kratkoročne spremembe prehrane pomembno vplivajo na zdravje, tudi brez hujšanja.
Zmanjšanje vnosa dodanega sladkorja v zgolj devetih dneh, brez zmanjšanja skupnega kaloričnega vnosa, je v nadzorovani študiji privedlo do merljivih izboljšav presnovnega zdravja pri otrocih s prekomerno težo.
Raziskovalci so opazili več ključnih sprememb, ki imajo neposreden vpliv na zdravje:
Prekomeren vnos sladkorja, še posebej fruktoze, je tesno povezan z nalaganjem maščobe v jetrih. Ob zmanjšanju vnosa se je količina maščobe v jetrih opazno zmanjšala.
Telo se je učinkoviteje odzivalo na inzulin, kar pomeni boljše uravnavanje krvnega sladkorja in manjše tveganje za presnovne motnje.
Pomembno je, da so bile spremembe vidne tudi brez izgube telesne mase, kar potrjuje, da ima sladkor neposreden vpliv na presnovo, neodvisno od kalorij.
Rezultati so tesno povezani z nealkoholno zamaščenostjo jeter, ki postaja vse pogostejša tudi v Sloveniji. Gre za stanje, ki ga pogosto povzroča prekomerno uživanje sladkorja in rafiniranih ogljikovih hidratov.
Raziskave, podprte s strani University of California, San Francisco, potrjujejo, da lahko zmanjšanje vnosa sladkorja, zlasti fruktoze, zelo hitro vpliva na presnovo jeter.
Čeprav so rezultati spodbudni, strokovnjaki opozarjajo:
Presnova se lahko odzove presenetljivo hitro, že v nekaj dneh po zmanjšanju vnosa sladkorja. To pomeni, da ima vsaka, še tako majhna sprememba, lahko resničen biološki učinek.