Že v 10 dneh brez sladkorja lahko opazno izboljšate jetra! Rezultati presenečajo

Presenetljive ugotovitve nove raziskave kažejo, da lahko že zelo kratkoročne spremembe prehrane pomembno vplivajo na zdravje, tudi brez hujšanja.

Zmanjšanje vnosa dodanega sladkorja v zgolj devetih dneh, brez zmanjšanja skupnega kaloričnega vnosa, je v nadzorovani študiji privedlo do merljivih izboljšav presnovnega zdravja pri otrocih s prekomerno težo.

Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšate vnos sladkorja?

Raziskovalci so opazili več ključnih sprememb, ki imajo neposreden vpliv na zdravje:

Manj maščobe v jetrih

Prekomeren vnos sladkorja, še posebej fruktoze, je tesno povezan z nalaganjem maščobe v jetrih. Ob zmanjšanju vnosa se je količina maščobe v jetrih opazno zmanjšala.

Boljša občutljivost na inzulin

Telo se je učinkoviteje odzivalo na inzulin, kar pomeni boljše uravnavanje krvnega sladkorja in manjše tveganje za presnovne motnje.

Izboljšani presnovni kazalniki

Pomembno je, da so bile spremembe vidne tudi brez izgube telesne mase, kar potrjuje, da ima sladkor neposreden vpliv na presnovo, neodvisno od kalorij.

Povezava z boleznijo, ki tiho napreduje

Rezultati so tesno povezani z nealkoholno zamaščenostjo jeter, ki postaja vse pogostejša tudi v Sloveniji. Gre za stanje, ki ga pogosto povzroča prekomerno uživanje sladkorja in rafiniranih ogljikovih hidratov.

Raziskave, podprte s strani University of California, San Francisco, potrjujejo, da lahko zmanjšanje vnosa sladkorja, zlasti fruktoze, zelo hitro vpliva na presnovo jeter.

Pomembno: to ni čudežna rešitev

Čeprav so rezultati spodbudni, strokovnjaki opozarjajo:

vseh poškodb jeter ni mogoče odpraviti v desetih dneh,

učinki so odvisni od začetnega zdravstvenega stanja in prehranskih navad,

dolgoročne spremembe življenjskega sloga ostajajo ključne.

Ključna ugotovitev, ki spreminja pogled na prehrano

Presnova se lahko odzove presenetljivo hitro, že v nekaj dneh po zmanjšanju vnosa sladkorja. To pomeni, da ima vsaka, še tako majhna sprememba, lahko resničen biološki učinek.