Želite dočakati 100 let? Strokovnjaki razkrivajo pet živil, ki dokazano podaljšujejo življenje

Dolgoživost ni več skrivnost, ključ do vitalnosti in zdravja do pozne starosti se skriva kar v naši kuhinji. Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da lahko že preprost izbor vsakodnevnih živil bistveno vpliva na dolžino in kakovost življenja.

Raziskave, opravljene med prebivalci tako imenovanih modrih con, območij na svetu, kjer ljudje najpogosteje doživijo sto let, razkrivajo, da imajo vsa ta okolja nekaj skupnega: vsakodnevno prehrano, bogato z rastlinskimi vlakninami, počasnimi ogljikovimi hidrati in zaščitnimi hranili.

Med živili, ki jih strokovnjaki najpogosteje povezujejo z dolgoživostjo, izstopa pet skupin: stročnice, ovseni kosmiči, listnata zelenjava, jagodičevje in oreščki.

Stročnice (fižol, leča, čičerika) so odličen vir rastlinskih beljakovin in topnih vlaknin, ki pomagajo uravnavati krvni sladkor, znižujejo raven holesterola in zagotavljajo dolgotrajen občutek sitosti. V številnih dolgoživih skupnostih so del vsakodnevnega jedilnika.

Ovseni kosmiči so preprost in cenovno dostopen obrok, bogat z vlaknino beta-glukan, ki ugodno vpliva na srce, prebavo in apetit. Že skleda tople ovsene kaše je lahko eden najučinkovitejših korakov k boljšemu zdravju.

Listnata zelenjava, kot so špinača, ohrovt in blitva, vsebuje visoke količine vitaminov, mineralov in antioksidantov, ki zmanjšujejo vnetja, varujejo celice pred poškodbami in pomagajo pri uravnavanju krvnega tlaka.

Pest jagodičevja na dan, dodana ovseni kaši ali jogurtu, lahko naredi veliko razliko

Jagodičevje (borovnice, jagode, maline) je polno polifenolov, ki ščitijo možgane, upočasnjujejo staranje celic in izboljšujejo spomin.

Oreščki, zlasti mandlji in orehi, pa kljub višji kalorični vrednosti dokazano podaljšujejo življenjsko dobo. Zagotavljajo zdrave maščobe, beljakovine in antioksidante ter zmanjšujejo tveganje za bolezni srca.

Strokovnjaki poudarjajo, da nobeno živilo samo po sebi ni čudežno. Ključ je v doslednosti, uravnoteženi prehrani, rednem gibanju in vzdrževanju primerne telesne teže.

Prava skrivnost dolgega življenja torej ni v dragih prehranskih dopolnilih ali izdelkih proti staranju, temveč v vsakodnevnih, preprostih izbirah, tistih, ki jih najdemo na policah najbližje trgovine.