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4-TEDENSKI SHUJŠEVALNI PROGRAM

Želite shujšati brez fitnesa? Preizkusite štiritedenski načrt hoje

Predstavljamo štiritedenski shujševalni program s hojo.
Najpomembneje je, da po štirih tednih ne odložimo športnih copat. FOTO: Getty Images
Najpomembneje je, da po štirih tednih ne odložimo športnih copat. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 11. 2026 | 07:00
6:30
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Za izgubo odvečnih kilogramov ne potrebujete drage fitnes članarine ali zahtevnih treningov. Tudi z redno hojo lahko izboljšate telesno pripravljenost, povečate porabo energije in postopoma izgubite nekaj kilogramov. Predstavljamo štiritedenski načrt, ki ga je na lastni koži preizkusila tudi naša bralka Simona.

Hoja je ena najpreprostejših in najbolj dostopnih oblik telesne dejavnosti. Ne izboljšuje le počutja, temveč pozitivno vpliva tudi na zdravje srca in ožilja, pomaga ohranjati mišično moč ter blaži posledice sedečega življenjskega sloga.

O hoji smo že večkrat pisali, odzivi bralcev pa so bili odlični. Tokrat nam je bralka Simona poslala načrt za hujšanje s hojo, ki ga je preizkusila sama. V uredništvu smo do hitrih obljub o izgubi kilogramov upravičeno nekoliko zadržani, vendar je redna hoja nedvomno dobra izbira za vse, ki želijo narediti nekaj koristnega za svoje zdravje in telesno pripravljenost.

Štiritedenski program je Simona našla na spletni strani osebne trenerke Sam McGowan. Njegovo bistvo je postopno povečevanje trajanja hoje in izmenjavanje različnih intenzivnosti. Telo se tako postopoma prilagaja večjim obremenitvam, vadba pa postaja vse zahtevnejša.

Kako hoditi, da bo učinek čim boljši?

Načrt vključuje počasno, lahkotno in hitro hojo. Pri lahkotnem tempu hodimo nekoliko hitreje kot pri običajnem sprehodu, vendar brez večjega napora. Pri hitri hoji se dihanje pospeši, vendar se še vedno lahko pogovarjamo v krajših stavkih. Tempo vedno prilagodimo svojim sposobnostim. Če doslej nismo bili redno telesno dejavni, začnimo postopoma. Ni treba na silo izpolniti vseh predpisanih minut, če nam telo sporoča, da potrebuje počitek.

Hoja je namreč veliko več kot sredstvo za izgubljanje kilogramov. Redno gibanje koristi srcu in ožilju, pomaga ohranjati mišično moč, izboljšuje razpoloženje in zmanjšuje negativne posledice dolgotrajnega sedenja.

Prvi teden: začnite postopoma

Prvi teden je namenjen privajanju na redno hojo. Izmenjujejo se krajši sprehodi, lahkotna hoja in nekoliko intenzivnejši dnevi.

  • Ponedeljek: 3-krat po 10 minut v lahkotnem tempu.
  • Torek: 30 minut hitre hoje.
  • Sreda: 30 minut počasne hoje.
  • Četrtek: 30 minut lahkotne hoje.
  • Petek: 30 minut hitre hoje.
  • Sobota: 2-krat po 30 minut lahkotne hoje.
  • Nedelja: 60 minut hitre hoje.

Drugi teden: podaljšajte sprehode

V drugem tednu se skupno trajanje hoje poveča. Posebej zahtevna sta sobota in nedelja, ko program predvideva daljše sprehode.

  • Ponedeljek: 3-krat po 20 minut lahkotne hoje.
  • Torek: 30 minut hitre in 15 minut lahkotne hoje.
  • Sreda: 35 minut lahkotne hoje.
  • Četrtek: 35 minut lahkotne hoje.
  • Petek: 30 minut hitre hoje.
  • Sobota: 2-krat po 40 minut lahkotne hoje.
  • Nedelja: 75 minut hitre hoje.

Tretji teden: povečajte vzdržljivost

Tretji teden prinaša še daljše sprehode. Nedeljska hoja traja že uro in pol, zato je pomembno, da izberemo primerno obutev, poskrbimo za zadostno hidracijo in se ne ženemo prek svojih zmožnosti.

  • Ponedeljek: 4-krat po 15 minut lahkotne hoje.
  • Torek: 30 minut hitre in 30 minut lahkotne hoje.
  • Sreda: 40 minut lahkotne hoje.
  • Četrtek: 40 minut lahkotne hoje.
  • Petek: 30 minut hitre hoje.
  • Sobota: 2-krat po 45 minut lahkotne hoje.
  • Nedelja: 90 minut hitre hoje.

Četrti teden: največji izziv

V zadnjem tednu je obseg hoje največji. Program predvideva več hitre hoje, daljše sobotne sprehode in kar 105 minut hitre hoje v nedeljo.

  • Ponedeljek: 4-krat po 20 minut lahkotne hoje.
  • Torek: 40 minut hitre in 30 minut lahkotne hoje.
  • Sreda: 2-krat po 30 minut hitre hoje.
  • Četrtek: 2-krat po 30 minut hitre hoje.
  • Petek: 30 minut hitre hoje.
  • Sobota: 2-krat po 60 minut lahkotne hoje.
  • Nedelja: 105 minut hitre hoje.

Ali lahko v štirih tednih res shujšamo?

Redna hoja lahko pomembno prispeva k izgubi telesne teže, vendar rezultat ni odvisen samo od števila prehojenih minut. Pomembno vlogo imajo tudi prehrana, kakovost spanja, vsakodnevna dejavnost in začetna telesna pripravljenost. Za zmanjšanje telesne teže je praviloma potreben energijski primanjkljaj. To pomeni, da s hrano in pijačo zaužijemo manj energije, kot je porabimo. Hoja pri tem pomaga, saj povečuje dnevno porabo energije, obenem pa je dostopna oblika gibanja, ki jo lahko vključimo v vsakdan.

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Štiritedenski načrt zato razumite predvsem kot spodbudo za redno gibanje in postopno izboljševanje vzdržljivosti, ne kot zagotovilo, da boste v enem mesecu izgubili določeno število kilogramov.

Najpomembneje je, da po štirih tednih ne odložimo športnih copat. Hoja naj postane del vsakdana, saj so njeni pozitivni učinki največji takrat, ko vztrajamo dolgoročno.

Pomembno opozorilo: Program je precej zahteven, saj predvideva hojo vseh sedem dni v tednu, v zadnjem tednu pa tudi več kot dve uri hoje na dan. Zato ni primeren za vsakogar, zlasti ne za telesno neaktivne začetnike. Če doslej niste redno hodili, obseg in intenzivnost povečujte postopoma, po potrebi dodajte dan počitka, pri zdravstvenih težavah pa se pred začetkom posvetujte z zdravnikom. Poslušajte svoje telo in ne poskušajte nadoknaditi izpuščenih treningov. Zdravje in dolgoročna vztrajnost sta pomembnejša od hitro izgubljenih kilogramov.

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