Želite shujšati, ne da bi izgubili mišice? To je 10 pravil, ki jih priporočajo strokovnjaki

Pri hujšanju ni največja težava izguba maščobe, temveč izguba mišične mase. Če želite ohraniti čvrsto telo, pospešiti presnovo in preprečiti znameniti učinek jojo, je pomembno, da hujšate pravilno.

Veliko ljudi ob dieti opazi, da se številka na tehtnici res zmanjšuje, hkrati pa izgubljajo tudi mišice. To ni le estetska težava. Manj mišične mase pomeni počasnejšo presnovo, manj moči in večjo verjetnost, da se bodo izgubljeni kilogrami hitro vrnili.

Strokovnjaki zato poudarjajo, da mora biti cilj zdravega hujšanja predvsem zmanjšanje maščobnih zalog, ne pa mišične mase.

1. Pri vsakem obroku zaužijte dovolj beljakovin

Beljakovine so ključni gradnik mišic. Med hujšanjem pomagajo ohranjati mišično maso, hkrati pa podaljšajo občutek sitosti. Dobri viri beljakovin so: piščančje in puranje meso, ribe, jajca, grški jogurt, skuta, stročnice, tofu. Večina strokovnjakov za aktivne odrasle priporoča približno 1,6 do 2,2 grama beljakovin na kilogram telesne mase na dan, zlasti med hujšanjem in redno vadbo.

2. Trikrat tedensko izvajajte vadbo za moč

Mišice ostanejo le, če jih telo potrebuje. Vadba z utežmi ali lastno telesno težo pošilja telesu jasen signal, naj mišične mase ne porablja za energijo. Največ koristi prinašajo kompleksne vaje, kot so: počepi, mrtvi dvig, potisk s prsi, veslanje, potisk nad glavo. Vadba naj bo dovolj intenzivna, da mišice predstavljajo izziv.

3. Kalorij ne zmanjšujte preveč

Največja napaka pri hujšanju so ekstremno nizkokalorične diete. Če telo dlje časa strada, začne poleg maščob porabljati tudi mišično maso. Varnejši in učinkovitejši je zmeren energijski primanjkljaj, približno 300 do 500 kalorij na dan, ki omogoča postopno izgubo maščobe ob ohranjanju mišic.

4. Dvakrat tedensko vključite intervalni trening

Visoko intenzivni intervalni trening (HIIT) učinkovito poveča porabo energije, hkrati pa bolje ohranja mišično maso kot dolgotrajna aerobna vadba nizke intenzivnosti. Primeri HIIT vadbe: sprinti, hitri intervali na sobnem ali cestnem kolesu, veslanje, poskoki. Že 15 do 20 minut kakovostnega intervalnega treninga je lahko dovolj.

5. Poskrbite za dovolj kakovostnega spanca

Med spanjem telo obnavlja mišice in uravnava hormone, ki vplivajo na lakoto ter porabo energije. Premalo spanja povečuje raven stresnega hormona kortizola, kar lahko pospeši izgubo mišic in oteži izgorevanje maščobe. Večina odraslih potrebuje približno sedem do devet ur kakovostnega spanca na noč.

6. Vsak dan se čim več gibajte

Ni pomembna le vadba v fitnesu. Velik delež dnevne porabe energije predstavljajo vsakodnevna opravila in hoja. Cilj približno 10.000 korakov dnevno lahko pomembno pripomore k izgorevanju maščob, ne da bi dodatno obremenjevali mišice. Pomagajo že preproste navade: hoja po stopnicah, parkiranje nekoliko dlje od cilja, krajši sprehodi med delom, pešačenje po opravkih.

7. Ogljikove hidrate načrtujte okoli vadbe

Ogljikovi hidrati niso sovražnik hujšanja. Če jih zaužijete pred ali po vadbi, napolnijo zaloge glikogena v mišicah, izboljšajo regeneracijo in zmanjšajo razgradnjo mišičnega tkiva. Najprimernejši so: ovseni kosmiči, riž, krompir, polnozrnati izdelki, sadje.

8. Pijte dovolj vode

Dobra hidracija je pomembna za presnovo, regeneracijo mišic in telesno zmogljivost. Že blaga dehidracija lahko zmanjša telesno pripravljenost in poveča občutek utrujenosti. Koliko vode potrebujete, je odvisno od telesne mase, temperature okolja in telesne dejavnosti, vendar je priporočljivo piti redno skozi ves dan.

9. Ne pozabite na počitek

Napredek ne nastaja med vadbo, ampak med regeneracijo. Če mišicam ne omogočite dovolj počitka, se poveča tveganje za pretreniranost, poškodbe in izgubo mišične mase. Zato si vsak teden privoščite vsaj en ali dva dneva lažje aktivnosti oziroma počitka.

10. Ne spremljajte le tehtnice

Tehtnica ne pokaže, koliko maščobe ste izgubili in koliko mišic ste ohranili. Veliko boljši pokazatelji napredka so: moč pri treningu, obseg pasu, telesne mere, fotografije napredka, počutje in telesna zmogljivost. Če med hujšanjem ohranjate moč pri vajah, obstaja velika verjetnost, da uspešno izgubljate predvsem maščobo.

Cilj ni le manj kilogramov, ampak bolj zdravo telo

Uspešno hujšanje pomeni zmanjšanje maščobnih zalog ob ohranjanju mišične mase. To dosežemo s kombinacijo uravnotežene prehrane, zadostnega vnosa beljakovin, redne vadbe za moč, kakovostnega spanca in postopnega kaloričnega primanjkljaja.

Prav takšen pristop dolgoročno prinaša najboljše rezultate, vitkejšo postavo, več moči, hitrejšo presnovo in manj možnosti, da bi se izgubljeni kilogrami vrnili.