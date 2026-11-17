Začetek tekaške poti je pogosto najtežji korak. Še posebej, če nikoli niste zares tekli ali pa je od zadnjega teka minilo že več let. Toda za začetek ne potrebujete posebne hitrosti, vrhunske telesne pripravljenosti ali dragih pripomočkov. Potrebujete predvsem voljo, nekaj časa in dober načrt. S postopnim programom, ki združuje hojo in tek, lahko v približno šestih mesecih svoje telo pripravite na neprekinjen tek.

Začetek naj bo počasen, napredek postopen

Program je namenjen popolnim začetnikom in tistim, ki so nekoč že tekli, vendar so zaradi različnih razlogov za več let opustili tekaško vadbo. Njegovo glavno vodilo je postopnost. Količino teka povečujemo počasi, hojo pa ohranjamo kot pomemben del treninga.

Prav hoja je namreč v začetnem obdobju izjemno koristna. Z njo krepimo mišice nog, izboljšujemo splošno telesno pripravljenost in pripravljamo kosti, sklepe ter vezi na večje obremenitve, ki jih prinaša tek. Pri izvajanju programa ne preskakujte posameznih treningov in ne prehitevajte načrtovanega napredka. Telo potrebuje čas, da se prilagodi novim obremenitvam. Čeprav boste morda že po nekaj tednih opazili, da zmorete več, to še ne pomeni, da so mišice, kosti in sklepi pripravljeni na bistveno povečanje tekaške razdalje.

Hitrost v prvih tednih ni pomembna. Teči je treba sproščeno in počasi, pri čemer naj vam bo vodilo tako imenovani pogovorni tempo. To pomeni, da med tekom še vedno lahko normalno govorite, ne da bi vam zmanjkovalo sape.

Kje in kako opravljati začetniške treninge?

Tekaški del programa izvajajte na nezahtevnem terenu. Za začetek izberite mehkejšo podlago, na primer utrjeno zemljo ali pesek, in se izogibajte dolgotrajnemu teku po asfaltu. Mehkejša podlaga je praviloma prijaznejša do nog, čeprav je tudi pri njej pomembna previdnost. Stadion za prve tekaške korake ni potreben. Veliko primernejša je nezahtevna ravninska pot, na kateri lahko brez težav izmenjujete hojo in tek.

Koristna pripomočka sta štoparica oziroma časovnik na telefonu in merilnik srčnega utripa. Z njima boste lažje nadzorovali trajanje posameznih intervalov in spremljali odziv telesa na vadbo. Pomembno je, da se ne ženete za hitrostjo ali razdaljo. Prvih osem tednov se osredotočite predvsem na rednost in pravilno izvedbo treningov.

Vadite vsak drugi dan, oziroma tako kot je načrtovano. To pomeni, da si po vsaki vadbeni enoti vzemite 1 dan pavze. Tako boste za preobrazbo iz začetnika v tekača opravili v približno pol leta. Toliko časa potrebuje telo ob redni vadbi, da se prilagodi na tekaški stres. FOTO: Polet

Telo potrebuje približno pol leta

Začetniški program je razdeljen na štiri sklope, pri čemer lahko posamezni sklop izvajate dva ali tri tedne. O tem presodite glede na svoje počutje in pripravljenost. Če vam prehod na zahtevnejšo stopnjo povzroča prevelike težave, posamezno obdobje preprosto podaljšajte.

Vadite vsak drugi dan oziroma v skladu z načrtovanim razporedom. Po vsaki vadbeni enoti si vzemite dan odmora, da se telo lahko obnovi in prilagodi obremenitvi. Za preobrazbo iz začetnika v tekača potrebuje večina ljudi precej časa. Približno šest mesecev redne vadbe je realno obdobje, v katerem se telo postopoma prilagodi tekaškim obremenitvam. Srčno-žilni sistem se lahko na novo vrsto napora prilagodi razmeroma hitro, vendar to ne pomeni, da so tudi mišice, kosti in vezivna tkiva že pripravljeni na večje obremenitve.

Zato se ne pustite zavesti dobremu počutju po prvih uspešnih treningih. Tudi če bi lahko tekli dlje, se držite načrta. Če si želite dodatnega gibanja, ga nadomestite z daljšo hojo, lahko tudi v zmernem klancu.

Najtežji je prvi korak, potem postane lažje

Za začetnike in povratnike je najpomembnejše, da vadbo vključijo v svoj tedenski urnik. Začetno nelagodje, pomanjkanje motivacije in občutek, da je vsak trening napor, so povsem običajni. Toda z rednostjo postaja vadba vse bolj naravna navada. Poznam tekačico, ki pravi, da pozimi ne mara teči. Preprosto ji ni všeč. Kljub temu redno obiskuje treninge, saj ve, da je vsakoletni začetek po daljšem premoru težak. Zato raje nekoliko potrpi v zimskih mesecih, da ji je spomladi lažje.

To je dober recept tudi za vse, ki se teka lotevate prvič. Ne čakajte na idealno vreme, popolno telesno pripravljenost ali pravi trenutek. Začnite z majhnimi koraki. Tudi 30 minut hoje je odličen začetek, ki ga lahko opravi skoraj vsak zdrav odrasel človek, prilagojeno svojim zmožnostim.

Ne spremljajte napredka iz dneva v dan

Ena najpogostejših napak začetnikov je pričakovanje, da bodo rezultate občutili po vsakem treningu. Tekaška pripravljenost se ne razvija čez noč. Napredek je treba spremljati v daljšem časovnem obdobju, predvsem iz meseca v mesec.

Ne obremenjujte se s hitrostjo, pretečeno razdaljo ali primerjanjem z drugimi tekači. Pomembno je, da vztrajate, upoštevate načrt in postopoma povečujete obremenitev. Program je sicer pripravljen predvsem za ljudi, ki so v preteklosti že nekoliko tekli. Popolni začetniki lahko posamezne tekaške intervale skrajšajo za minuto ali dve. S tem ne bodo ničesar izgubili. Nasprotno, prilagajanje vadbe lastnim sposobnostim je eden najpomembnejših pogojev za dolgoročno uspešnost.

Napisana vadba je namenjena takšnim, ki so nekoč že malce tekli. Popolni začetniki lahko količinsko kakšno minuto odbijete, nič ne bo narobe. Predvsem pa ne smete teči prehitro. Velja pravilo pogovornega teka. Se pravi, tečete tako hitro, da se še vedno lahko vmes pogovarjate, in boste z lahkoto oddelali. Kdor ima voljo in čas, lahko pozneje doda še eno vadbeno enoto, in sicer hojo v klanec. FOTO: Polet

Ko boste pridobili nekaj kondicije, lahko po želji dodate še eno vadbeno enoto, namenjeno hoji v klanec. Ta je odlična dopolnitev tekaške vadbe, saj krepi mišice nog in izboljšuje vzdržljivost, ne da bi morali takoj povečevati količino teka.

Najpomembnejše pravilo ostaja preprosto: rednost, postopnost in potrpežljivost. Ni treba, da prvi dan postanete tekač. Dovolj je, da začnete hoditi. Naslednji korak bo prišel sam.