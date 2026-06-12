Želite zmanjšati tveganje za srčni infarkt? Kardiologi priporočajo prav to vrsto vadbe

Redna telesna aktivnost je eden najboljših načinov za zaščito srca. Strokovnjaki pa poudarjajo, da je ena oblika gibanja pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni še posebej učinkovita.

Bolezni srca in ožilja ostajajo med najpogostejšimi vzroki smrti tudi v Sloveniji. Zato ni presenetljivo, da številne raziskave iščejo odgovor na vprašanje, kako lahko posameznik kar najbolj učinkovito zaščiti svoje srce.

Po mnenju kardiologov je odgovor precej preprost: več aerobne vadbe.

Zakaj je aerobna vadba najboljša za srce?

Aerobna vadba, pogosto imenovana tudi kardio vadba, vključuje aktivnosti, pri katerih se pospešita srčni utrip in dihanje, telo pa za pridobivanje energije uporablja kisik.

Med najbolj priljubljene aerobne aktivnosti sodijo:

hitra hoja,

tek,

kolesarjenje,

plavanje,

ples,

pohodništvo,

nordijska hoja,

rekreativni športi.

Pri takšni vadbi sodelujejo velike mišične skupine, srce pa mora učinkoviteje črpati kri po telesu. Prav zato številne raziskave kažejo, da aerobna vadba pomembno zmanjšuje tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in druge bolezni srca in ožilja.

Kaj se dogaja v telesu?

Ko redno izvajamo aerobno vadbo, se srce postopoma krepi in deluje učinkoviteje. To pomeni, da lahko z vsakim utripom prečrpa več krvi, zato mu ni treba delati tako intenzivno kot pri telesno neaktivnih ljudeh.

Koristi rednega kardio treninga vključujejo:

nižji krvni tlak,

boljšo prekrvavitev,

večjo oskrbo telesa s kisikom,

višjo raven »dobrega« HDL-holesterola,

boljše delovanje žil,

manjše tveganje za koronarno bolezen srca,

manjše tveganje za možgansko kap.

Ker je visok krvni tlak eden glavnih dejavnikov tveganja za srčni infarkt, je redna aerobna vadba še posebej pomembna za ljudi srednjih in starejših let.

Kaj pa vadba za moč?

Tudi vadba za moč ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja. Krepi mišice, izboljšuje presnovo in pomaga ohranjati zdravo telesno težo. Strokovnjaki poudarjajo, da najboljše rezultate prinaša kombinacija aerobne vadbe in vaj za moč. Koristne so tudi vaje za gibljivost in ravnotežje, saj zmanjšujejo tveganje za poškodbe ter omogočajo lažje in učinkovitejše izvajanje drugih oblik telesne aktivnosti.

Koliko gibanja potrebujemo?

Priporočila zdravstvenih strokovnjakov so jasna: odrasli naj bi vsak teden opravili najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne aktivnosti.

To pomeni približno: 30 minut gibanja na dan, pet dni v tednu. Takšen cilj je dosegljiv za večino ljudi. Hoja po bližnjem hribu, vožnja s kolesom, plavanje ali daljši sprehod s psom lahko pomembno prispevajo k boljšemu zdravju srca. Še bolj spodbudna novica pa je, da se koristi povečujejo z dodatno telesno aktivnostjo. Več gibanja praviloma pomeni še večjo zaščito srca in ožilja.

Najboljša vadba je tista, ki jo boste izvajali redno

Strokovnjaki poudarjajo, da ni nujno izbrati popolne športne discipline. Ključno je najti dejavnost, ki vas veseli in jo lahko dolgoročno vključite v svoj vsakdan.

Za nekatere bo to hoja v naravi, za druge kolesarjenje, plavanje, ples ali rekreativni športi. Pomembno je predvsem, da postane gibanje stalni del življenjskega sloga.

Srce obožuje gibanje

Redna aerobna vadba ostaja eden najmočnejših naravnih načinov za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt. Poleg zdrave prehrane, opustitve kajenja in urejenega krvnega tlaka predstavlja temelj dolgoročnega zdravja srca.

Če želite svojemu srcu narediti veliko uslugo, si vsak dan vzemite vsaj pol ure časa za gibanje. Vaše telo vam bo hvaležno še vrsto let.