Hormonski motilci so prisotni v številnih izdelkih za vsakdanjo uporabo. Znanstvene raziskave jih povezujejo z motnjami hormonskega sistema, zmanjšano plodnostjo, sladkorno boleznijo tipa 2 in astmo.

Nevarne kemične snovi, znane kot hormonski motilci, so prisotne v številnih izdelkih, s katerimi prihajamo v stik vsak dan. Najdemo jih lahko v igračah, ličilih, oblačilih in gradbenih materialih. Zaradi njihove razširjenosti ter škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje predstavljajo vse večjo svetovno grožnjo.

Na to opozarja najnovejše poročilo, pripravljeno na podlagi obsežne znanstvene analize. Po ocenah naj bi zdravstveni in okoljski stroški, povezani z izpostavljenostjo hormonskim motilcem, presegali bilijon dolarjev na leto. Hormonski motilci posegajo v delovanje endokrinega sistema, saj lahko posnemajo delovanje naravnih hormonov ali ga zavirajo. Tako motijo procese, ki jih hormoni uravnavajo v telesu, med drugim presnovo, rast, razvoj in razmnoževanje.

Katere zdravstvene težave povzročajo hormonski motilci?

Do danes so raziskovalci prepoznali približno tisoč hormonskih motilcev. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da številne kemične snovi še niso bile dovolj raziskane, zato njihovi učinki na človekovo zdravje ostajajo neznani. Obsežna analiza več tisoč znanstvenih raziskav je zajela tudi snovi, kot so bisfenoli, ftalati in parabeni. Ugotovitve kažejo, da je znanstvenih dokazov o škodljivosti hormonskih motilcev vse več, medtem ko so predpisi, ki urejajo njihovo uporabo, še vedno neenotni in nezadostni.

Raziskave te snovi povezujejo z boleznimi endokrinega sistema in motnjami reproduktivnega zdravja. Med ugotovljenimi posledicami je tudi zmanjšana tvorba semenčic, kar lahko vpliva na moško plodnost. Vse več dokazov kaže tudi na povezavo s sladkorno boleznijo tipa 2 in astmo. Obe bolezni sta v zadnjih desetletjih vse pogostejši po vsem svetu. Dokazi o morebitni povezavi med hormonskimi motilci in srčno-žilnimi boleznimi se še zbirajo, zato na tem področju za zdaj ni mogoče sprejeti dokončnih sklepov.

Strokovnjaki opozarjajo, da je treba izpostavljenost hormonskim motilcem bistveno zmanjšati. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Zdravju škodujejo tudi pri zelo majhnih koncentracijah

Posebno nevarnost predstavlja dejstvo, da so hormonski motilci prisotni skoraj povsod in lahko vplivajo na zdravje tudi pri zelo majhnih koncentracijah. Njihovo delovanje je še posebej problematično zaradi občutljivosti hormonskega sistema. Hormoni namreč že v zelo majhnih količinah uravnavajo številne pomembne telesne funkcije, zato lahko poseganje v njihovo delovanje povzroči motnje v različnih procesih v organizmu.

Med najbolj izpostavljenimi skupinami so zaposleni v kemični industriji in dejavnostih recikliranja. Tveganje je še posebej veliko v državah, kjer je nadzor nad uporabo nevarnih kemičnih snovi slabši in zakonodaja manj stroga.

Strokovnjaki zahtevajo strožje omejitve

Strokovnjaki opozarjajo, da je treba izpostavljenost hormonskim motilcem bistveno zmanjšati. Med predlaganimi ukrepi so omejevanje naraščajoče proizvodnje plastike, zmanjševanje uporabe hormonskih motilcev in prepoved najnevarnejših snovi.

Ker so te kemikalije prisotne v številnih izdelkih, ki jih ljudje uporabljajo doma, na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, je njihovo omejevanje pomembno tako za varovanje zdravja prebivalstva kot za zaščito okolja.