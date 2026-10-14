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Ženske po 30. letu ne bi smele zanemarjati kosti. Zdaj lahko naredijo veliko za zdravo starost

Zdravo staranje se ne začne šele v pokoju.
Poleg gibanja ima pomembno vlogo tudi prehrana. Beljakovine so nujne za ohranjanje mišične mase in obnovo telesnih tkiv. FOTO: Getty Images
Poleg gibanja ima pomembno vlogo tudi prehrana. Beljakovine so nujne za ohranjanje mišične mase in obnovo telesnih tkiv. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 10. 2026 | 13:00
7:00
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Že po 30. letu je smiselno poskrbeti za mišično moč, gibljivost in zdravje kosti, saj se s staranjem povečuje tveganje za osteoporozo in zlome. Posebej pomembno je to za ženske, pri katerih se izguba kostne mase pospeši v obdobju menopavze.

Strokovnjaki zato vse pogosteje poudarjajo pomen tako imenovanega ustvarjanja kostnih zalog. Izraz opisuje prizadevanje, da bi z redno telesno dejavnostjo, ustrezno prehrano in zdravimi navadami čim bolj okrepili kosti, preden se začne njihova gostota izraziteje zmanjševati.

Zakaj je mišična masa pomembna že po 30. letu?

Telesna dejavnost ni namenjena samo porabi kalorij in uravnavanju telesne teže. Redna vadba za moč pomaga graditi in ohranjati mišično maso, ki je pomembna za zdravo staranje. Mišice sodelujejo pri uravnavanju krvnega sladkorja, omogočajo stabilnejše gibanje ter pomagajo ohranjati ravnotežje in gibljivost. Poleg tega mehanske obremenitve med vadbo spodbujajo tudi ohranjanje kostne mase.

Močne mišice in zdrave kosti so tesno povezane. Če mišična moč upada, postanejo vsakodnevna opravila zahtevnejša, poveča pa se lahko tudi tveganje za padce. Ti so v starejšem življenjskem obdobju eden pomembnejših vzrokov za zlome in izgubo samostojnosti. Zato je smiselno, da ženske že v tridesetih letih v svoj življenjski slog vključijo redno vadbo za moč. Takšna naložba se lahko obrestuje tudi desetletja pozneje.

Menopavza pospeši izgubo kostne mase

Kostno tkivo se skozi vse življenje obnavlja. Starejše kostno tkivo se razgrajuje, na njegovem mestu pa nastaja novo. V mladosti nastajanje praviloma presega razgradnjo, pozneje pa se ravnovesje postopoma spremeni. Pri ženskah ima pomembno vlogo estrogen, hormon, ki med drugim pomaga ohranjati kostno maso. Ko se njegova raven v obdobju menopavze izrazito zmanjša, se lahko razgradnja kosti pospeši. Posledica je lahko osteoporoza, kronična bolezen, za katero sta značilni zmanjšana kostna gostota in poslabšana kakovost kostnega tkiva. Kosti zato postanejo bolj krhke in dovzetne za zlome.

Osteoporoza pogosto dolgo ne povzroča očitnih simptomov. Veliko ljudi zanjo izve šele po zlomu, ki se lahko zgodi že pri manjšem padcu ali obremenitvi.

Zlom kolka ali vretenca lahko pomembno vpliva na kakovost življenja, gibljivost in samostojnost. Okrevanje je lahko dolgotrajno, pri starejših pa se lahko pojavijo tudi dodatni zdravstveni zapleti.

Kako ustvariti čim boljše zaloge za prihodnost?

Izraz ustvarjanje kostnih zalog ponazarja, kako pomembno je v zgodnejših življenjskih obdobjih zgraditi čim bolj zdrave in močne kosti. Večja kostna masa, dosežena v mladosti, je pomembna za poznejše življenjsko obdobje, ko se začne kostna masa zmanjševati. To ne pomeni, da lahko ženske po 30. letu preprečijo vse spremembe, povezane s staranjem. Lahko pa z ustreznimi navadami podprejo zdravje kosti in zmanjšajo nekatere dejavnike tveganja.

Pomemben del tega pristopa je vadba za moč, ki naj bo prilagojena posamezničini telesni pripravljenosti in zdravstvenemu stanju. Priporočljivo je, da ženske vadbo za moč izvajajo dva- do trikrat na teden. Primerne so vaje z utežmi, elastikami ali lastno telesno težo, pri katerih postopoma povečujejo obremenitev. Pomembna sta pravilna tehnika in postopno napredovanje.

Koristne so tudi dejavnosti, pri katerih telo obremenjujemo proti gravitaciji, na primer hoja. Kolesarjenje in plavanje sta odlična za srčno-žilno zdravje in telesno pripravljenost, vendar kosti obremenjujeta manj kot hoja ali nekatere druge dejavnosti z obremenitvijo lastne telesne teže.

Ravnotežje in gibljivost pomagata ohranjati samostojnost

Za zdravo staranje ni dovolj, da imamo močne mišice in dobro kostno gostoto. Pomembno je tudi, da znamo varno nadzorovati gibanje in ohranjati ravnotežje. Vaje za ravnotežje pomagajo zmanjševati tveganje za padce, vaje za gibljivost pa omogočajo lažje izvajanje vsakodnevnih opravil. Smiselno jih je vključiti v redno vadbo, ne glede na starost.

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Po 30. letu je čas za premislek o alkoholu. Povezan je z večjim tveganjem za raka dojk

Hoja, kolesarjenje, plavanje in druge oblike aerobne dejavnosti pomagajo ohranjati srčno-žilno zdravje ter splošno telesno pripravljenost. Najboljša je kombinacija različnih dejavnosti, prilagojena posamezničinim zmožnostim in ciljem. Tudi po 30. letu ni prepozno za začetek. Če ženska doslej ni redno vadila, lahko začne z lažjimi vajami in obremenitev povečuje postopoma.

Beljakovine, kalcij in vitamin D za zdrave kosti

Poleg gibanja ima pomembno vlogo tudi prehrana. Beljakovine so nujne za ohranjanje mišične mase in obnovo telesnih tkiv. Najdemo jih v jajcih, ribah, mesu, mleku in mlečnih izdelkih, stročnicah, oreških ter nekaterih drugih živilih. Pomembna sta tudi kalcij in vitamin D. Kalcij je osnovni gradnik kosti, vitamin D pa pomaga pri njegovi absorpciji in sodeluje pri normalnem delovanju mišic. Dober vir kalcija so mleko in mlečni izdelki, najdemo pa ga tudi v nekaterih rastlinskih živilih in z njim obogatenih izdelkih. Vitamin D telo tvori v koži ob izpostavljenosti sončni svetlobi, dobimo pa ga tudi z nekaterimi živili. Potrebe so odvisne od starosti, prehrane, zdravstvenega stanja in drugih dejavnikov. Prehranska dopolnila so smiselna predvsem takrat, ko jih priporoči zdravstveni strokovnjak.

Pri skrbi za zdravje ni treba postati obseden s štetjem kalorij. Pomembnejše je, da prehrana zagotavlja dovolj energije, beljakovin, vitaminov in mineralov ter da je dolgoročno uravnotežena.

Za zdravo starost je pomembno začeti pravočasno

Zdravje kosti ni odvisno samo od genetike ali sprememb, ki se pojavijo v menopavzi. Pomembno vlogo imajo tudi telesna dejavnost, prehrana, kajenje, uživanje alkohola, nekatera zdravila in morebitne kronične bolezni. Ženske z večjim tveganjem za osteoporozo naj se o preventivnih pregledih in morebitni meritvi kostne gostote posvetujejo z zdravnikom. Posebno pozornost je treba nameniti tudi osebam, ki so že utrpele zlom ob majhni obremenitvi.

Redna vadba za moč, dovolj beljakovin, ustrezen vnos kalcija in vitamina D ter skrb za ravnotežje so koristni ukrepi v vseh življenjskih obdobjih. Z njimi ni mogoče zagotoviti, da se kostna masa ne bo zmanjševala, lahko pa pomagamo ohranjati telesno zmogljivost, zmanjšujemo tveganje za padce in povečujemo možnosti za samostojno življenje tudi v poznejših letih.

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