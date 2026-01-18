  • Delo d.o.o.
MLADI PLANINCI

Zgodovinski podvig mladih planink! Planinske brihte tretjič zapored državne prvakinje

V Pirničah je padel zgodovinski mejnik slovenskega mladinskega planinstva.
Planinske brihte (PD Medvode) so kot prva ekipa v 36-letni zgodovini tekmovanja Mladina in gore zmagale tri leta zapored. Viktoria Ana Šušteršič, Karin Jakša Jovanovski, Manja Goslar in Sara Mis z mentorico Mojco Resnik na fotografiji s predsednikom PZS Jožetom Rovanom, športno plezalko Mio Krampl, koordinatorico tekmovanja Mladina in gore Brigito Čeh in načelnico Mladinske komisije PZS Ano Skledar. FOTO: Manca Ogrin 
Planinske brihte (PD Medvode) so kot prva ekipa v 36-letni zgodovini tekmovanja Mladina in gore zmagale tri leta zapored. Viktoria Ana Šušteršič, Karin Jakša Jovanovski, Manja Goslar in Sara Mis z mentorico Mojco Resnik na fotografiji s predsednikom PZS Jožetom Rovanom, športno plezalko Mio Krampl, koordinatorico tekmovanja Mladina in gore Brigito Čeh in načelnico Mladinske komisije PZS Ano Skledar. FOTO: Manca Ogrin 
Miroslav Cvjetičanin
 18. 1. 2026 | 15:00
Ekipa Planinske brihte iz Planinskega društva Medvode je na tekmovanju Mladina in gore kot prva v 36-letni zgodovini tekmovanja tretjič zapored osvojila naslov državnih prvakinj. Mladi planinci so se pomerili 17. januarja na državnem tekmovanju, ki ga je gostila Osnovna šola Pirniče.

V osnovnošolski konkurenci je drugo mesto osvojila ekipa Štrudli z Orožnove (PD Bohinjska Bistrica), tretje pa Cepinonožci (PD Kamnik). V srednješolski kategoriji so že drugo leto zapored slavili tekmovalci iz PD Litija, letos dvojica Litijska luftarja.

Znanje za gore in življenje

Tekmovanje Mladina in gore velja za najuglednejšo planinsko preizkušnjo za mlade v Sloveniji. Udeleženci so se morali izkazati v planinskem znanju, prvi pomoči, poznavanju vozlov, varnosti v gorah ter orientaciji. Najboljši so se prebili v finale, kjer so v živo odgovarjali na zahtevna vprašanja in reševali praktične naloge.

V Pirničah je vladalo pravo planinsko mravljišče, okoli sto mladih planincev, mentorjev in navijačev je poskrbelo za izjemno vzdušje. Tekmovalce so spodbudno nagovorili predstavniki Planinske zveze Slovenije in lokalne skupnosti, posebno presenečenje pa je bila vrhunska športna plezalka Mia Krampl, dvakratna olimpijka.

Nepremagljive Planinske brihte

Zmagovalno ekipo Planinske brihte sestavljajo učenke OŠ Pirniče Manja Goslar, Karin Jakša Jovanovski, Sara Mis in Viktoria Ana Šušteršič. Po razglasitvi niso skrivale presenečenja:

»Do zadnjega nismo vedele, da smo zmagale. Konkurenca je bila izjemna,« so povedale devetošolke, ki so navdušile tudi s sodelovanjem in znanjem.

Uspešni tudi srednješolci

Na 10. tekmovanju Mladina in gore za srednješolce se je pomerilo 12 ekip. Zmagala sta Jonaš Rua Kvapil in Lovro Vozelj (PD Litija), ki sta po lanskem drugem mestu letos stopila na vrh. Drugo mesto je osvojila ekipa Stena (PD Idrija), tretje pa Postojnski duo.

Planinstvo kot naložba v prihodnost

Tekmovanje Mladina in gore ni le lov na medalje, temveč šola za varno gibanje v gorah in življenje v naravi. Organizatorji poudarjajo, da prav delo z mladimi predstavlja prihodnost slovenskega planinstva, uspehi v Pirničah pa so dokaz, da je ta prihodnost svetla. 

Planinska zveza SlovenijePZSPlaninstvoplaninske brihte
