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TEŽAVE MED HOJO

Žile se starajo hitreje, kot si mislimo. Težave, ki jih ne smemo prezreti

Zdrave žile so ključ do dolgega življenja. Teh opozoril ne prezrite.
Značilen zgodnji znak so bolečine ali krči v mečih med hojo, ki po počitku popustijo. FOTO: Depositphotos
Značilen zgodnji znak so bolečine ali krči v mečih med hojo, ki po počitku popustijo. FOTO: Depositphotos
Miroslav Cvjetičanin
 29. 10. 2026 | 13:00
6:36
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Zdrave žile so ključne za delovanje celotnega telesa, vendar se njihovega pomena pogosto zavemo šele, ko se pojavijo težave. Kajenje, povišan holesterol, visok krvni tlak, sladkorna bolezen in premalo gibanja povečujejo tveganje za nevarne bolezni ožilja. Posledice so lahko zelo resne, od bolečin v nogah in slabo celjivih ran do srčnega infarkta in možganske kapi.

Žilne bolezni so s staranjem vse pogostejše, vendar niso neizogibna posledica starosti. Na njihovo tveganje pomembno vplivajo življenjski slog, dedna nagnjenost in pravočasno odkrivanje dejavnikov tveganja.

Ateroskleroza je eden največjih sovražnikov zdravih žil

Arterije po telesu prenašajo kri, bogato s kisikom in hranili, do organov in tkiv. Če je pretok krvi moten, celice ne dobijo dovolj kisika, delovanje prizadetega dela telesa pa je lahko resno ogroženo.

Med najpogostejšimi boleznimi arterij je ateroskleroza. Gre za dolgotrajen proces, pri katerem se v žilni steni razvijajo spremembe, povezane z vnetjem in kopičenjem maščobnih snovi. Sčasoma lahko nastanejo obloge, ki zožijo žilo in ovirajo pretok krvi. Če obloga poči, se lahko na njej tvori krvni strdek, ki žilo nenadoma delno ali popolnoma zapre.

Med glavne dejavnike tveganja za aterosklerozo sodijo kajenje, povišana raven holesterola LDL, visok krvni tlak, sladkorna bolezen in kronična ledvična bolezen. Tveganje povečujejo tudi nezdrava prehrana, trebušna debelost, telesna nedejavnost in starost. Na nekatere dejavnike, kot sta starost in dedna nagnjenost, ne moremo vplivati. Lahko pa veliko naredimo z opustitvijo kajenja, uravnavanjem krvnega tlaka in holesterola, redno telesno dejavnostjo ter vzdrževanjem primerne telesne teže.

Krčne žile niso le estetska težava

Težave z ožiljem niso omejene na arterije. Pogoste so tudi bolezni ven, zlasti na nogah. Krčne žile nastanejo, ko se vene razširijo, venske zaklopke pa ne tesnijo več ustrezno. Kri se zato težje vrača proti srcu in se lahko zadržuje v venah. To stanje je povezano s kroničnim venskim popuščanjem. Med značilnimi simptomi so občutek težkih nog, otekanje, bolečine, srbenje in vidne, razširjene vene. Pri napredovali bolezni se lahko pojavijo kožne spremembe in razjede, ki se težko celijo.

Tveganje za kronično vensko popuščanje povečujejo dedna nagnjenost, ženski spol, dolgotrajno stanje na mestu, čezmerna telesna teža in starost. Težave lahko omilijo redno gibanje, izogibanje dolgotrajnemu nepremičnemu stanju in ustrezno kompresijsko zdravljenje, kadar je priporočeno.

Nenadno otekanje ene noge, zlasti če ga spremljajo bolečina, rdečina ali občutek toplote, zahteva hitro zdravniško oceno, saj je lahko znak globoke venske tromboze.

Bolezni žil so pogostejše v starosti, vendar se lahko začnejo prej

S staranjem se tveganje za številne bolezni ožilja povečuje. Toda težave se lahko pojavijo tudi pri mlajših ljudeh, zlasti če so prisotni dejavniki tveganja, kot so kajenje, visok krvni tlak, povišan holesterol, sladkorna bolezen in pomanjkanje gibanja. Zato skrb za žile ni pomembna šele v starosti.

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Zdrav življenjski slog in pravočasno odkrivanje dejavnikov tveganja sta pomembna v vseh življenjskih obdobjih. Posebej nevarno je, da ateroskleroza dolgo ne povzroča očitnih simptomov. Človek se lahko počuti dobro, čeprav se v arterijah že razvijajo spremembe. Redne preventivne meritve krvnega tlaka in ustrezne laboratorijske preiskave lahko pomagajo odkriti povečano tveganje, še preden se pojavijo zapleti.

Bolečine v nogah med hojo so lahko opozorilo

Periferna arterijska bolezen je najpogosteje posledica aterosklerotičnih sprememb v arterijah nog. Zaradi zoženih ali zamašenih žil mišice med telesno dejavnostjo ne dobijo dovolj kisika. Značilen zgodnji znak so bolečine ali krči v mečih med hojo, ki po počitku popustijo. Ko bolezen napreduje, se bolečine lahko pojavijo tudi v mirovanju. V najhujših primerih nastanejo rane, odmira tkivo in razvije se gangrena, kar lahko ogrozi ud. Periferna arterijska bolezen pa ni le težava nog. Ateroskleroza pogosto prizadene več delov arterijskega sistema, zato imajo bolniki povečano tveganje za koronarno srčno bolezen in možganskožilne zaplete. Med najhujšimi posledicami sta srčni infarkt in možganska kap.

Bolečin v nogah, ki se ponavljajo med hojo, zato ne gre pripisovati zgolj starosti ali slabši telesni pripravljenosti. Potreben je zdravniški pregled, ki lahko pomaga ugotoviti njihov vzrok.

Kako ohraniti zdrave žile čim dlje?

Najpomembnejši korak pri preprečevanju žilnih bolezni je zdrav življenjski slog. To pomeni, da ne kadimo, se uravnoteženo prehranjujemo, redno gibamo in skrbimo za primerno telesno težo. Pomembno je tudi redno spremljanje krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja ter zdravljenje ugotovljenih motenj.

Redna telesna dejavnost izboljšuje telesno pripravljenost in pomaga pri obvladovanju številnih dejavnikov tveganja. Prehrana naj vsebuje veliko zelenjave, sadja, polnozrnatih živil, stročnic in drugih virov vlaknin, prednost pa naj imajo nenasičene maščobe. Omejiti je smiselno sol, predelano hrano in živila z veliko nasičenih maščob. Pri ljudeh z velikim ali zelo velikim srčno-žilnim tveganjem spremembe življenjskega sloga pogosto ne zadostujejo. Zdravnik lahko predpiše zdravila za uravnavanje krvnega tlaka in holesterola ter glede na diagnozo tudi zdravila, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek krvnih strdkov.

Če so zožitve ali zapore žil že napredovale, so v določenih primerih potrebni posegi skozi žilni kateter ali kirurško zdravljenje. Zdrave žile niso samoumevne, vendar lahko na njihovo stanje vplivamo. Največ naredimo z ukrepi, ki jih izvajamo vsak dan, in s pravočasnim prepoznavanjem dejavnikov tveganja. Čakanje na prve resne simptome je lahko nevarno, saj se nekatere bolezni ožilja razvijajo tiho in se pokažejo šele ob zapletih.

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