Zima je idealen čas za hujšanje! Kako izgubiti odvečne kilograme in oblikovati telo?

Do poletja imamo zdaj še ogromno časa, da izboljšamo telesno pripravljenost, izgubimo odvečno telesno maščobo in okrepimo mišice. Ključ do uspeha niso hitre diete in odrekanje, temveč uravnotežena prehrana, redno gibanje in sprememba življenjskih navad.

Krajši dnevi in hladnejše vreme nas pozimi pogosto zadržujejo v zaprtih prostorih. Posledično se manj gibamo, več časa preživimo sede in lažje posegamo po kalorični hrani. Toda zima je lahko tudi dobra priložnost za postopno izboljšanje telesne pripravljenosti in uravnavanje telesne teže.

Prekomerna telesna teža ni zgolj estetska težava. Povezana je s povečanim tveganjem za številne kronične bolezni, med drugim sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter nekatere vrste raka. Vpliva lahko tudi na počutje in samopodobo.

Pri izgubi kilogramov pa je pomembno predvsem to, da se ne ujamemo v začarani krog strogih diet, hitrega hujšanja in ponovnega pridobivanja telesne teže.

Zakaj hitre diete praviloma ne prinesejo trajnih rezultatov?

Številne priljubljene diete temeljijo na izrazitem zmanjšanju energijskega vnosa ali izločanju posameznih skupin živil. Nekatere omejujejo ogljikove hidrate, druge maščobe, tretje predpisujejo zelo majhne količine hrane.

Takšni pristopi lahko na začetku povzročijo hitro izgubo telesne teže, vendar so pogosto težko vzdržni. Ko se posameznik vrne k prejšnjim prehranskim navadam, se izgubljeni kilogrami pogosto povrnejo. Pojav je znan kot jojo učinek.

Pretirano omejevanje hrane lahko povzroči tudi utrujenost, razdražljivost, slabšo koncentracijo in izrazitejšo željo po živilih, ki si jih posameznik odreka. Pri zelo restriktivnih dietah obstaja tudi tveganje za nezadosten vnos pomembnih hranil. Namesto kratkotrajnih prehranskih omejitev je zato smiselneje oblikovati način prehranjevanja, ki ga je mogoče vzdrževati dolgoročno.

Zdravo hujšanje zahteva čas in doslednost

Uspešno uravnavanje telesne teže temelji na postopnem zmanjševanju telesne mase. Osnova je energijsko uravnotežena prehrana, pri kateri telo prejme dovolj hranil, hkrati pa je energijski vnos nekoliko manjši od porabe. To ne pomeni odrekanja hrani, temveč premišljeno izbiro živil in ustrezne velikosti obrokov. Jedilnik naj vključuje zelenjavo, sadje, polnozrnata živila, kakovostne vire beljakovin in zdrave maščobe.

Pomembna je tudi zadostna hidracija. Voda sodeluje pri številnih procesih v telesu, zato je treba čez dan redno skrbeti za primeren vnos tekočine. Pri spremembi prehranskih navad ni pomembno le, kaj jemo, ampak tudi kako.

Počasnejše prehranjevanje pomaga pri nadzoru telesne teže

Redni in uravnoteženi obroki lahko pomagajo pri vzdrževanju prehranskega ritma in preprečevanju pretirane lakote. Koristno je, da posameznik obroke načrtuje tako, da se izogne dolgotrajnemu stradanju in poznejšemu prenajedanju. Pomembno je tudi, da hrano dobro prežvečimo in jemo počasi. Občutek sitosti se namreč ne pojavi vedno takoj, zato lahko s hitrim prehranjevanjem zaužijemo več hrane, kot je potrebujemo.

Pozornost velja nameniti tudi velikosti porcij in prehranjevanju brez motečih dejavnikov, kot so televizija, telefon ali delo za računalnikom.

Kombinacija kardio vadbe in vaj za moč je najučinkovitejša

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov pri uravnavanju telesne teže. Povečuje porabo energije, izboljšuje telesno pripravljenost in ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja. Za celostno telesno pripravljenost je priporočljivo kombinirati aerobno vadbo in vadbo za moč. Aerobne dejavnosti, kot so hitra hoja, tek, kolesarjenje, plavanje in hoja v hrib, izboljšujejo vzdržljivost ter delovanje srčno-žilnega sistema. Vadba za moč pa pomaga ohranjati in povečevati mišično maso, ki je pomembna tudi za presnovno zdravje.

Mišice namreč porabljajo energijo tudi v mirovanju, čeprav je njihov prispevek k skupni dnevni porabi energije manjši, kot pogosto prikazujejo oglasi za različne programe hujšanja.

Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden oziroma od 75 do 150 minut intenzivne dejavnosti. Poleg tega priporoča vadbo za krepitev večjih mišičnih skupin vsaj dvakrat na teden. Pomembno je, da posameznik intenzivnost in obseg vadbe prilagodi svojim sposobnostim, zdravstvenemu stanju in telesni pripravljenosti.

Kaj obljubljajo sodobni centri za oblikovanje telesa?

Na trgu je vse več naprav in programov, ki obljubljajo hitrejše oblikovanje telesa in zmanjševanje telesne maščobe. Med njimi so tudi različne oblike vadbe z vibracijami, infrardečo svetlobo in toplotnimi učinki.

Pri tovrstnih obljubah je potrebna previdnost. Trditve o večkrat hitrejši porabi maščob je treba presojati na podlagi kakovostnih znanstvenih dokazov. Nobena naprava ali posamezna metoda namreč ne more nadomestiti uravnotežene prehrane in redne telesne dejavnosti. Morebitni dodatni programi so lahko del širšega načrta telesne aktivnosti, vendar je treba njihove učinke ocenjevati realno.

Motivacija je pomembna, popolnost ni potrebna

Sprememba življenjskega sloga zahteva čas. Na poti do cilja se lahko pojavijo obdobja večje motivacije in tudi trenutki, ko se zdi napredek počasnejši. To je povsem običajno. Namesto osredotočanja zgolj na številko na tehtnici je smiselno spremljati tudi druge kazalnike napredka: boljšo telesno pripravljenost, več energije, kakovostnejši spanec, večjo moč in boljše počutje.

Pomembno je tudi, da občasni odkloni od zastavljenega prehranskega načrta ne povzročijo občutka neuspeha. Zdrav življenjski slog ne zahteva popolnosti, temveč dolgoročno ravnovesje.

Zima je zato primeren čas za začetek sprememb, ki lahko do poletja prinesejo opazne rezultate. Še pomembnejše pa je, da zdrave navade ostanejo del vsakdanjega življenja tudi takrat, ko je ciljna telesna teža že dosežena.