Zimska rekreacija, ki postaja popularnejša od smučanja

Ko s krpljami tudi globok sneg ni več ovira in za pravo zimsko doživetje ni treba daleč od doma.

Krpljanje je ena najbolj dostopnih in priljubljenih zimskih oblik rekreacije. Gre za hojo po snegu s pomočjo krpelj, širokih in lahkih »copat«, ki povečajo površino stopala in preprečujejo udiranje v globok sneg. Prav zaradi svoje preprostosti in vsestranskosti je krpljanje primerno za vse generacije, saj ne zahteva posebnega predznanja, hkrati pa ponuja odlično aerobno vadbo in stik z naravo.

Zasneženi gozdovi, planote, griči, pa tudi mestni parki in bližnja pobočja, postanejo z ustrezno opremo idealno prizorišče za zimsko gibanje na svežem zraku.

Kako izbrati prave krplje za varno in udobno hojo po snegu

Za prijetno in predvsem varno krpljanje je ključna pravilna izbira opreme. Pri nakupu krpelj je najpomembnejša nosilnost, ki mora ustrezati telesni teži uporabnika skupaj z nahrbtnikom. Če so krplje premalo nosilne, se bomo kljub uporabi še vedno udirali v sneg.

Pomembno je tudi, po kakšnem terenu bomo najpogosteje hodili. Za trd, zbiti ali ledeni sneg so primernejši modeli z izrazitim, zobatim oprijemom, ki zagotavlja stabilnost. Za mehkejši, puhast sneg pa so boljša izbira širše krplje z večjo plovnostjo.

Vezni sistem, material in dodatki, podrobnosti, ki štejejo

Pri izbiri ne gre spregledati veznega sistema, ki mora biti enostaven za zapenjanje tudi z rokavicami in dovolj stabilen, da stopalo med hojo ne drsi. Slabo pritrjena krplja lahko hitro pokvari izkušnjo ali celo povzroči poškodbo.

Material krpelj ima prav tako pomembno vlogo. Aluminijaste krplje so lažje in primerne za daljše ture, plastični modeli pa so običajno vzdržljivejši in cenovno dostopnejši. Za vzpone po strmejših pobočjih je zelo uporaben dvig pete, ki razbremeni mečne mišice in omogoča učinkovitejšo hojo navkreber.

Primerna obutev in palice za večjo stabilnost

Obvezna spremljava krpelj so visoki, nepremočljivi pohodni čevlji, ki nudijo oporo gležnjem in zaščito pred mrazom ter vlago. Priporočljive so tudi pohodniške palice, ki izboljšajo ravnotežje, razbremenijo kolena in povečajo stabilnost na neravnem terenu.

Krpljanje ni le za gore, dovolj je že sneg

Pri izbiri krpelj je zato pametnejše razmišljati o terenu, kjer bomo najpogosteje hodili, kot pa zgolj o najnižji ceni. Prava prilagoditev razmeram pomeni več udobja, več varnosti in več užitka v zimski rekreaciji.

In kar je najboljše, krpljanje ni rezervirano samo za oddaljene planine. Ko zapade dovolj snega, ga lahko brez težav izvajamo tudi v mestni okolici ali tik ob domačem pragu. Dovolj je volja, prava oprema in želja po gibanju v zimski pokrajini.