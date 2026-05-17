Živila, ki lahko pomagajo v boju proti raku

Nekatera živila lahko pomembno prispevajo k podpori naravnih obrambnih mehanizmov telesa in pomagajo pri zmanjševanju vnetij, ki so pogosto povezana z razvojem različnih bolezni, tudi raka.

Strokovnjaki poudarjajo, da hrana raka ne zdravi neposredno, lahko pa okrepi sposobnost organizma za zaščito pred škodljivimi procesi v telesu.

Jagodičevje je bogato z antioksidanti

Borovnice, jagode in maline vsebujejo antocianine, naravne pigmente, ki sadežem dajejo značilno barvo. Gre za močne antioksidante, ki pomagajo varovati DNK pred poškodbami. Raziskave kažejo, da lahko določene spojine v jagodičevju vplivajo tudi na zmanjšanje prekrvavitve rakavih celic, hkrati pa ugodno delujejo na srčno-žilni sistem.

Posebej izstopajo maline, saj vsebujejo veliko prehranskih vlaknin. Te podpirajo zdravje črevesnega mikrobioma in pomagajo zmanjševati vnetne procese v telesu.

Jabolka vsebujejo koristne rastlinske spojine

Jabolka vsebujejo polifenol klorogensko kislino, ki ima izrazite protivnetne učinke in lahko prispeva k zmanjševanju vnetij v organizmu. Pomembno vlogo imajo tudi prehranske vlaknine, ki hranijo koristne bakterije v črevesju. Te nato proizvajajo kratkoverižne maščobne kisline, povezane z dodatnim zmanjševanjem vnetnih procesov.

Soja povezana z nižjim tveganjem umrljivosti

Nekatere raziskave so pokazale, da je večji vnos soje povezan z nižjim tveganjem smrti pri ženskah z rakom dojk. Ena od obsežnejših študij je pokazala približno 30-odstotno zmanjšanje tveganja pri tistih, ki so uživale največ soje. Tudi druge raziskave ugotavljajo podobne povezave, večji vnos soje ni bil povezan s povečano umrljivostjo, temveč z nižjim tveganjem smrti zaradi bolezni.

Paradižnik vsebuje pomembna zaščitna hranila

Paradižnik je bogat z vitaminom C ter bioaktivnimi spojinami s protivnetnim delovanjem. Vsebuje tudi karotenoide, ki podpirajo zdravje vida in prispevajo k zdravemu staranju.

Posebno pozornost vzbuja likopen, antioksidant, ki ga najdemo v paradižniku in je povezan z zmanjševanjem prekrvavitve rakavih celic.

Raziskave kažejo, da imajo moški, ki redno uživajo kuhan paradižnik, manjše tveganje za razvoj raka prostate. Pri tistih, ki so zboleli, pa je bil večji vnos paradižnika povezan z manj agresivnimi tumorji in manjšim številom krvnih žil v njih.

Čaj in kava lahko pomagata zmanjševati vnetja

Čaj vsebuje katehine, spojine, ki lahko pomagajo zmanjševati vnetja, podpirajo imunski sistem in vplivajo na omejevanje prekrvavitve rakavih tkiv. Tudi kava vsebuje klorogensko kislino, enako spojino kot jabolka, poleg tega pa še druge koristne antioksidante.

Med čaji posebej izstopa matcha, saj pri pripravi zaužijemo celoten list. Tako telo prejme več prehranskih vlaknin in višjo koncentracijo koristnih učinkovin kot pri običajnem čaju.