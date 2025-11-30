Za mnoge je prvi skrivni požirek mlačnega piva v mladosti ena izmed najbolj prelomnih izkušenj odraščanja, medtem ko je v pokoju uživanje kozarca ali treh rdečega vina pogosto dojeto skoraj kot univerzalna človekova pravica.

A obe življenjski fazi predstavljata obdobje, ko se možgani in telo spreminjajo na način, ki povečuje ranljivost za učinke alkohola. Pri starejših nad 65 let redno uživanje alkohola lahko povzroči povišan krvni tlak in poveča tveganje za možgansko kap. Statistike kažejo, da več ljudi umre zaradi alkoholom povzročenih možganskih kapi, bodisi zaradi hipertenzije bodisi zaradi krvavitve v možganih kot zaradi ciroze jeter.

Številni strokovnjaki opozarjajo, da v življenju ni varnega obdobja za uživanje alkohola. Alkohol je znan karcinogen in je povezan z razvojem sedmih različnih vrst raka. Sodobne raziskave prav tako kažejo, da alkohol pospešuje biološko staranje, saj pospešuje krajšanje telomer, zaščitnih konic kromosomov, katerih dolžina vpliva na zdravje celic in organov. Krajše telomere so povezane z različnimi starostnimi boleznimi, vključno z rakom in Alzheimerjevo boleznijo.

Študija Univerze v Oxfordu je pokazala, da ljudje, ki tedensko popijejo več kot 29 enot alkohola (približno 10 velikih kozarcev vina), dosegajo biološko starost za 1–2 leti višjo kot tisti, ki popijejo šest ali manj enot alkohola na teden (približno dva velika kozarca vina).

Alkohol v maternici

Uživanje alkohola med nosečnostjo ima lahko katastrofalne posledice za plod. Alkohol prehaja skozi posteljico in vpliva na razvoj organov, vključno z možgani. Lahko povzroči smrt celic, ali poškoduje mitohondrije, energijske baterije celic, kar povečuje tveganje za fetalni alkoholni spekter motenj, stanje, pri katerem se otroci rodijo z zmanjšano prostornino možganov in kognitivnimi motnjami.

Tveganje je največje pri materah, ki med nosečnostjo uživajo več kot sedem alkoholnih pijač na teden, a tudi manjše količine, na primer kozarec vina na teden ali občasno večje uživanje alkohola, povečujejo tveganje za simptome pri otroku.

Obdobje 11–19 let

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2024, ki so zajeli 44 držav v Evropi, Aziji in Kanadi, je uživanje alkohola pri mladoletnikih najbolj razširjeno v Angliji, tretjina enajstletnikov in več kot polovica trinajstletnikov je poskusila alkohol.

Mladostniki so biološko nagnjeni k iskanju prepovedanih substanc, saj se nagrajevalni sistem možganov razvija hitreje kot mreža za nadzor impulzov. Uživanje alkohola v tem obdobju lahko negativno vpliva na razvoj možganov, spodbuja impulzivnost in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe.

Zgodnje izkušnje z alkoholom prav tako dolgoročno vplivajo na oblikovanje možganske bele snovi, povezav, ki oblikujejo osebnost in vedenjske vzorce. Raziskave kažejo, da zgodnje eksperimentiranje z alkoholom povečuje verjetnost razvoja alkoholnih motenj in drugih duševnih bolezni v kasnejšem življenju.

Obdobje 40–65 let

V tem starostnem obdobju se pojavijo prvi vidni znaki staranja. Znanstveniki opozarjajo, da se izguba mišične mase, ki povečuje tveganje za krhkost v poznejšem življenju, začne v tridesetih in se pospeši v štiridesetih letih.

Alkohol lahko poslabša izgubo mišične mase, zavira rast novih mišic in pospešuje razgradnjo obstoječih. Poleg tega alkohol moti spanje, povečuje stres in lahko vodi v začarani cikel pogostega pitja kot načina za sprostitev.

Posebno ranljive so ženske v menopavzi, ko telo počasneje razgrajuje alkohol, kar povečuje škodljive učinke in prispeva k večjemu tveganju za raka na dojki.

Obdobje, ko alkohol najbolj »prenašamo«

Raziskave kažejo, da je desetletje med zgodnjo odraslostjo in zgodnjimi štiridesetimi leti obdobje, ko telo relativno najbolje prenaša alkohol. Telo je v tem času bolj odporno, učinki na razvoj možganov in ključnih organov pa še niso tako kritični kot v mladosti ali starosti.

Alkohol vpliva na zdravje čez vse življenjske dobe, a največjo škodo povzroča v ključnih obdobjih razvoja možganov, med nosečnostjo, v adolescenci in v srednjih letih. Zavedanje teh tveganj je ključno za odgovorno uživanje alkohola in preprečevanje dolgoročnih zdravstvenih posledic.