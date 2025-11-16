Zmajev grad v hrvaškem Zagorju: Trakoščan, pravljična trdnjava nad jezerom

Grad Trakoščan, ena najlepših znamenitosti Hrvaškega Zagorja, stoji na južnih pobočjih Brezove gore, na slikoviti skalni vzpetini nad umetnim jezerom.

S svojo pravljično podobo, bogato zgodovino in grajskim muzejem privablja številne obiskovalce iz Slovenije in tujine.

Grad iz 13. stoletja, ki skriva ime z zmajevim pridihom

Trakoščan je bil zgrajen ob koncu 13. stoletja kot manjši srednjeveški grad. Kdo ga je postavil in kdaj natančno, ostaja neznanka. V pisnih virih se prvič pojavi leta 1334.

Po ljudskem izročilu naj bi grad dobil ime po viteškem rodu Drachenstein oziroma po Kozjanskih gospodih, ki naj bi v zgodnjem srednjem veku nadzorovali to območje.

Od Celjskih grofov do Habsburžanov

Zgodovina gradu je bogata in dobro dokumentirana. Leta 1399 je ogrski kralj podaril celotno Zagorsko grofijo, med drugim tudi grad Trakoščan, celjskemu grofu Hermanu II. Grad je v lasti Celjskih ostal vse do leta 1456.

Po njihovem izumrtju je Trakoščan prešel nazaj v roke ogrske krone. V naslednjih desetletjih je menjaval graščake, dokler ga ni ogrski vladar podaril vplivni plemiški družini Gyulay. Po izumrtju te rodbine je posestvo pripadlo cesarju, ki ga je leta 1568 podelil v fevd rodbini Drašković. Ti so posestvo leta 1584 tudi dokončno odkupili.

Draškovići: stoletja gradnje, širitve in romantične preobrazbe

Rodbina Drašković je grad skozi stoletja širila in dograjevala. Leta 1592 so dodali topniške stolpe, nadgradili osrednji stolp ter uredili arkadno dvorišče z vodnjakom.

V 18. stoletju je grad postopoma propadal, dokler ni v 19. stoletju znova zaživel. Takrat so ga temeljito prenovili v romantičnem renesančnem slogu ter uredili razsežen park z jezerom. Draškovići so občasno prebivali na gradu skoraj 400 let, vse do leta 1944.

Od dvorca do muzeja

Po drugi svetovni vojni je bil Trakoščan nacionaliziran, leta 1954 pa preurejen v muzej. Danes obiskovalcem ponuja vpogled v grajsko življenje, orožje, pohištvo, umetnostne zbirke in zgodovino ene najvplivnejših hrvaških plemiških rodbin.

Priljubljena izletniška točka tudi med Slovenci

Zaradi bližine, urejenih poti okoli jezera, čudovite arhitekture in razgledov je grad Trakoščan postal ena najbolj obiskanih točk v sosednji Hrvaški. Mnogi ga opisujejo, kot pravi »zmajev grad«, ki s svojo silhueto kraljuje nad gozdovi in vodo ter obiskovalce popelje daleč v srednji vek.

Grad Trakoščan. FOTO: Janez Mihovec

