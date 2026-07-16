Znanost potrdila: ljudje, ki vsak dan kolesarijo, so srečnejši in manj pod stresom

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90 odstotkov vprašanih je po vožnji s kolesom občutilo več svobode in zadovoljstva. FOTO: Mavric Pivk
90 odstotkov vprašanih je po vožnji s kolesom občutilo več svobode in zadovoljstva. FOTO: Mavric Pivk
Miroslav Cvjetičanin
 16. 7. 2026 | 07:00
3:44
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Po nedavni raziskavi, ki sta jo izvedla mednarodno podjetje za tržne raziskave in svetovanje IPSOS ter globalno podjetje za električno mikromobilnost Lime, obstaja jasna povezava med vsakodnevno uporabo kolesa in občutkom osebne sreče.

Rezultati raziskave so zelo zgovorni: 90 odstotkov vprašanih je povedalo, da se po vožnji s kolesom počutijo bolj svobodno in zadovoljno, 82 odstotkov jih dan začne bolj umirjeno, 83 odstotkov meni, da je kolesarjenje najboljši način za sprostitev po delu, prav toliko pa jih pravi, da zaradi redne vožnje občutijo manj stresa.

Kolesarjenje ne krepi le srca in mišic, ampak pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje. Nova raziskava razkriva, da vsakodnevna vožnja s kolesom povečuje občutek sreče, zmanjšuje stres in izboljšuje splošno zadovoljstvo z življenjem.

Da je kolesarjenje odlično za telesno pripravljenost, zdravje srca in ožilja ter preprečevanje posledic sedečega načina življenja, je znano že dolgo. Novejše raziskave pa kažejo, da koristi segajo precej dlje, redno poganjanje pedal lahko pomembno izboljša tudi razpoloženje in psihično počutje.

Odlično za telo in um

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 30 do 45 minut telesne aktivnosti na dan. Kolesarjenje je eden najpreprostejših načinov, da to priporočilo vključimo v vsakodnevno življenje, saj lahko z njim združimo prevoz in rekreacijo.

V primerjavi s tekom manj obremenjuje sklepe, saj telo med vožnjo ni izpostavljeno močnim udarcem. Hkrati krepi srčno-žilni sistem, izboljšuje vzdržljivost, krepi mišice nog in trupa ter razvija ravnotežje in koordinacijo.

Kolesarjenje ni dolgočasno

Ena največjih prednosti kolesarjenja je njegova raznolikost. Ne glede na to, ali se vozite po mestu ali raziskujete podeželske poti, vsaka vožnja prinaša občutek svobode, gibanja in odkrivanja novih krajev. Prav zato ga mnogi doživljajo kot prijetnejšo obliko rekreacije od številnih drugih športov.

Raziskava: kar 90 odstotkov se jih po vožnji počuti bolje

Nova raziskava je pokazala jasno povezavo med vsakodnevno uporabo kolesa in večjim občutkom sreče.

Rezultati so zgovorni:

  • 90 odstotkov vprašanih je po vožnji s kolesom občutilo več svobode in zadovoljstva.
  • 82 odstotkov jih je povedalo, da dan začnejo bolj mirno.
  • 83 odstotkov meni, da je kolesarjenje najboljši način za sprostitev po delu.
  • 83 odstotkov jih je poročalo o občutno nižji ravni stresa.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da telesna aktivnost spodbuja sproščanje hormonov sreče, kot so endorfini, dopamin in serotonin, ki pomembno vplivajo na dobro razpoloženje. Poleg tega vožnja s kolesom prinaša občutek svobode, neodvisnosti in večje povezanosti z okolico.

Učinkovit način za premagovanje stresa

Vsakodnevna vožnja s kolesom na delo ali po opravkih lahko močno zmanjša stres, ki ga povzročajo prometni zastoji, čakanje v kolonah ali zamude javnega prevoza. Kolesar ima večji nadzor nad svojim časom, pot pa postane prijeten del dneva in ne vir vsakodnevne napetosti.

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je kolo veliko več kot le prevozno sredstvo. Je preprost način za boljše telesno zdravje, več gibanja in – kot kažejo najnovejše raziskave, tudi za srečnejše, bolj sproščeno in zadovoljnejše življenje.

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