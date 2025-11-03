Znanstveniki razkrivajo prehrano, ki preprečuje kar 11 bolezni

Znanstveniki ugotavljajo, da bi opustitev mesa lahko igrala ključno vlogo pri preprečevanju enajstih najpogostejših in najnevarnejših bolezni, povezanih s staranjem, vključno s skoraj vsemi vrstami raka, sladkorno boleznijo, boleznimi srca in celo kognitivnim upadom.

Nova obsežna raziskava, objavljena v reviji Nature Medicine, je pokazala, da prehrana, ki temelji na obilju svežega sadja in zelenjave ter mlečnih izdelkih z nizko vsebnostjo maščob, brez uživanja mesa, pomembno prispeva k zdravemu staranju in dolgotrajni vitalnosti.

Prehrana brez mesa – pot do zdravega staranja

Mednarodna skupina raziskovalcev iz Kanade, ZDA in Danske je več kot 30 let spremljala prehrano in zdravje 100.000 Američanov, starih okoli 50 let. Analizirali so pojav enajstih pogostih bolezni, povezanih s starostjo, med katerimi so:

rak, sladkorna bolezen, srčni napad, bolezni srca, srčno popuščanje, možganska kap, odpoved ledvic, pljučne bolezni, Parkinsonova bolezen in multipla skleroza.

Raziskovalci so poleg fizičnega zdravja spremljali tudi kognitivne sposobnosti in duševno počutje sodelujočih.

Rezultati so bili osupljivi:

Udeleženci, ki so se strogo držali rastlinske prehrane z zmernim vnosom mlečnih izdelkov z nizko vsebnostjo maščob, so imeli kar 86 odstotkov večjo verjetnost, da se izognejo zgoraj omenjenim boleznim.

Tisti, ki so sledili popolnoma rastlinski prehrani, so imeli 46 odstotkov manjše tveganje za resne zdravstvene težave.

Ultrapredelana hrana – sovražnik zdravega staranja

Raziskava je obenem pokazala, da uživanje ultrapredelanih živil (npr. pripravljenih jedi, zamrznjenih pic, gaziranih pijač in industrijsko pripravljenega kruha) zmanjšuje možnosti za zdravo staranje za 32 odstotkov.

Znanstveniki opozarjajo, da prav ta živila, polna sladkorja, soli in nasičenih maščob, močno povečujejo tveganje za debelost, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in številne vrste raka.

»Srebrni cunami«: starajoče se prebivalstvo in pomen prehrane

Strokovnjaki opozarjajo, da bodo države, kot sta Velika Britanija in ZDA, v prihodnjih desetletjih doživele srebrni cunami – izjemno hitro staranje prebivalstva.

Po podatkih britanskega urada za nacionalno statistiko se bo do leta 2047 število ljudi, starejših od 85 let, podvojilo na 3,3 milijona. V ZDA pa bodo starejši prebivalci kmalu prvič v zgodovini presegli število otrok.

Zato so ugotovitve raziskave izjemno pomembne: rastlinska prehrana bi lahko razbremenila zdravstvene sisteme in omogočila, da ljudje živijo dlje in bolj zdravo.

Kako naj je videti uravnotežena prehrana?

Po priporočilih NHS Eatwell (britanskega zdravstvenega vodnika) naj bi zdrava prehrana temeljila na naslednjih načelih:

Vsak dan zaužijte vsaj 5 porcij sadja in zelenjave. Uporabite lahko sveže, zamrznjene, suhe ali konzervirane različice.

Osnovo obrokov naj predstavljajo krompir, polnozrnat kruh, riž, testenine ali drugi škrobni ogljikovi hidrati.

Zaužijte vsaj 30 gramov vlaknin na dan, kar ustreza 5 porcijam sadja in zelenjave, 2 polnozrnatima piškotoma, 2 rezinama polnozrnatega kruha in enemu velikemu pečenemu krompirju s kožo.

Uživajte mlečne izdelke ali njihove rastlinske alternative (npr. sojine napitke) z nizko vsebnostjo maščob in sladkorja.

Jejte beljakovinsko raznolike jedi, kot so fižol, stročnice, ribe, jajca ali manj mastno meso. Priporočljivi sta dve porciji rib na teden, ena od teh naj bo mastna.

Uporabljajte nenasičene maščobe (npr. olivno ali repično olje) in jih uživajte v zmernih količinah. Pijte 6–8 kozarcev vode na dan.

Odrasli naj zaužijejo manj kot 6 g soli na dan ter omejijo vnos nasičenih maščob (do 20 g za ženske in 30 g za moške).

Ključ do dolgega in zdravega življenja

Strokovnjaki poudarjajo, da prehrana, bogata z rastlinskimi živili, ne le zmanjšuje tveganje za bolezni, ampak tudi ohranja telesno, kognitivno in duševno zdravje v poznejših letih.

»Naše ugotovitve jasno kažejo, da lahko prehranski vzorci, bogati z rastlinskimi živili, z zmerno vključitvijo zdravih živalskih izdelkov, bistveno izboljšajo kakovost staranja,« so zapisali raziskovalci v zaključku študije.