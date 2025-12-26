  • Delo d.o.o.
NOVO O MIŠICAH

Znanstveniki ugotovili, katera vrsta mesa pospeši rast mišic in katera jo zavira

Majhne spremembe v prehrani po vadbi lahko dolgoročno pomenijo veliko razliko pri moči, regeneraciji in telesni sestavi.
Strokovnjaki opozarjajo, da prehrana sama po sebi ne zgradi mišic. FOTO: Getty Images
Strokovnjaki opozarjajo, da prehrana sama po sebi ne zgradi mišic. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 26. 12. 2025 | 09:00
3:25
A+A-

Nova znanstvena raziskava razkriva, da niso vsi mesni obroki po treningu enako učinkoviti. Razlika med pustim in mastnim mesom je večja, kot si mislite.

Če želite povečati mišično maso in izboljšati regeneracijo po vadbi, je izbira hrane po treningu ključna. Znanstveniki so ugotovili, da lahko pusto meso bistveno bolje spodbuja rast mišic kot bolj mastni mesni obroki, tudi če vsebujejo podobno količino beljakovin.

Kako je potekala raziskava?

V raziskavi je sodelovalo 16 telesno aktivnih odraslih, ki so opravili vadbo za moč, osredotočeno na spodnji del telesa. Po treningu so zaužili enega od treh obrokov: obrok s pustim mesom, obrok z mastnim mesom ali ogljikohidratni napitek kot primerjalno možnost.

Znanstveniki so pred obrokom in pet ur kasneje analizirali vzorce krvi in mišičnega tkiva, po večdnevnem premoru pa je večina udeležencev postopek ponovila, da bi izločili vpliv individualnih razlik.

Pusto meso sproži močnejšo rast mišic

Rezultati so bili jasni: uživanje pustega mesa po vadbi je povzročilo največji porast aminokislin v krvi. Aminokisline so osnovni gradniki mišic in ključne za obnovo ter rast mišičnega tkiva po naporu. Pri mastnem mesu je bil ta učinek bistveno šibkejši. V nekaterih primerih je bil odziv celo zelo podoben tistemu pri udeležencih, ki so po vadbi zaužili le ogljikohidratni napitek.

Kolikšna je bila razlika?

Analiza sinteze mišičnih beljakovin, procesa, pri katerem telo gradi novo mišično tkivo, je pokazala:

  • pusto meso: do 47 odstotkov višja stopnja sinteze mišičnih beljakovin,
  • mastno meso: občutno nižja stopnja mišične rasti.

Raziskovalci menijo, da je prav nekoliko večja razpoložljivost aminokislin po zaužitju pustega mesa sprožila močnejši mišični odziv.

Zakaj mastno meso ni najboljša izbira po vadbi?

Bolj mastni obroki se prebavljajo počasneje, kar lahko upočasni dostop aminokislin do mišic. Poleg tega lahko večja količina maščobe vpliva na hitrost in učinkovitost presnove hranil, kar zmanjša učinek beljakovin na rast mišic.

Pomembno je tudi, da je bilo meso v raziskavi posebej pripravljeno in natančno analizirano, saj lahko način obdelave vpliva na prebavljivost in izkoristek hranil.

Prehrana pomaga, a brez vadbe ni čudežev

Strokovnjaki opozarjajo, da prehrana sama po sebi ne zgradi mišic. Ključni dejavnik ostaja vadba z obremenitvijo, prehrana pa ima podporno vlogo pri regeneraciji in napredku.

Pravilna izbira beljakovin po treningu lahko okrevanje pospeši in izboljša rezultate, ne more pa nadomestiti redne telesne aktivnosti.

Kaj to pomeni za rekreativce?

Če trenirate za moč ali želite ohraniti mišično maso: po vadbi izberite puste vire beljakovin, izogibajte se zelo mastnim mesnim obrokom takoj po treningu, poskrbite za redno vadbo in uravnoteženo prehrano.

Majhne spremembe v prehrani po vadbi lahko dolgoročno pomenijo veliko razliko pri moči, regeneraciji in telesni sestavi.

meso zdrava prehrana trening športna prehrana prehrana za športnike mišice
