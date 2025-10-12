Zobje rumeni, čeprav jih redno ščetkate? Kriva sta ta dva vsakdanja razloga

Osnova zdravega in sijočega nasmeha je redno ščetkanje zob, uporaba zobne nitke ter obiski zobozdravnika.

Kljub temu mnogi opažajo, da njihovi zobje postajajo rumenkasti, čeprav dosledno skrbijo za ustno higieno.

Razlog za to pogosto ni v pomanjkljivi negi, temveč v življenjskem slogu.

Pretirano ščetkanje lahko škodi

Trd zunanji sloj zob, imenovan sklenina, ščiti zobe pred poškodbami in zunanjimi vplivi. Sčasoma se lahko sklenina naravno obrabi, vendar se ta proces močno pospeši, če zobe ščetkamo premočno ali z grobo zobno ščetko.

Agresivno ščetkanje lahko odstrani zaščitni beli sloj sklenine, zaradi česar postanejo zobi bolj rumeni, saj začne prodirati rumenkast sloj dentina podnjo.

Strokovnjaki svetujejo, da zobe čistimo z nežnimi krožnimi gibi in brez pretiranega pritiska. Zmernost je ključna, preveč vneme lahko povzroči ravno nasproten učinek in oslabi zobno strukturo.

Pijače so tihi sovražniki belega nasmeha

Poleg nepravilnega ščetkanja je eden najpogostejših vzrokov za porumenelost zob tudi izbira pijač. Gazirane pijače vsebujejo veliko sladkorja, kislin in umetnih barvil, ki sčasoma poškodujejo sklenino in povzročijo obarvanje.

Toda tudi na videz »zdrave« pijače, kot so sadni sokovi z visoko vsebnostjo kisline, niso nedolžne. Kislina postopoma oslabi in demineralizira sklenino, kar vodi v tanjšanje in izgubo njenega sijaja. Posledično zobje dobijo rumenkast odtenek, robovi pa lahko postanejo celo prosojni.

Ko je okolje v ustih preveč kislo, se naravni proces remineralizacije, pri katerem kalcij iz sline krepi sklenino, upočasni ali popolnoma ustavi. To lahko povzroči nadaljnjo erozijo in občutljivost zob.

Preprost trik: uporabite slamico

Če želite ohraniti naravno belino zob, je priporočljivo, da kisle ali obarvane pijače pijete s pomočjo slamice. Na ta način se tekočina manj dotika zobne površine, kar zmanjša možnost obarvanja in erozije sklenine.