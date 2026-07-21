Žvečilni gumi lahko zniža krvni tlak?

Nova raziskava kaže, da lahko določena vrsta žvečilnega gumija po zaužitju soka rdeče pese začasno okrepi učinek nitratov in prispeva k znižanju krvnega tlaka. Strokovnjaki opozarjajo, da to ni zdravljenje hipertenzije.

Bi lahko navaden žvečilni gumi vplival na krvni tlak? Nova raziskava britanskih znanstvenikov kaže, da lahko žvečenje določenega žvečilnega gumija po zaužitju soka rdeče pese začasno okrepi naravni učinek nitratov na širjenje krvnih žil. Raziskovalci pa opozarjajo, da ugotovitev nikakor ne pomeni, da je žvečilni gumi zdravilo za visok krvni tlak.

Ključno vlogo imajo bakterije v ustih

Raziskovalci so preučevali, kako lahko telo učinkoviteje izkoristi nitrate, ki jih najdemo v živilih, kot so:

rdeča pesa,

špinača,

ohrovt,

druga listnata zelena zelenjava.

Nitrati sami po sebi niso biološko aktivni. Šele bakterije v ustni votlini jih pretvorijo v nitrite, ki lahko razširijo krvne žile. Posledično se lahko krvni tlak za krajši čas nekoliko zniža.

Kako je potekala raziskava?

V raziskavi, objavljeni v strokovni reviji British Journal of Clinical Pharmacology, so sodelovali zdravi prostovoljci. Najprej so popili odmerek soka rdeče pese, nato pa so žvečili eno od dveh vrst žvečilnega gumija: žvečilni gumi s sladkorjem, žvečilni gumi brez sladkorja. Raziskovalci so v naslednjih urah večkrat izmerili njihov krvni tlak ter analizirali vzorce krvi in sline. Teden dni pozneje so udeleženci poskus ponovili, vendar so uporabili drugo vrsto žvečilnega gumija, kar je omogočilo neposredno primerjavo rezultatov.

Presenetljiva razlika med vrstama žvečilnega gumija

Po zaužitju soka rdeče pese so imeli udeleženci, ki so žvečili žvečilni gumi s sladkorjem, višje koncentracije nitritov v slini in krvi kot tisti, ki so žvečili različico brez sladkorja. To kaže, da lahko sladkor začasno vpliva na delovanje ustnih bakterij in s tem na pretvorbo nitratov v nitrite, ki prispevajo k širjenju krvnih žil.

To ni priporočilo za uživanje sladkorja

Raziskovalci poudarjajo, da rezultatov nikakor ne gre razumeti kot priporočilo za žvečenje sladkanega žvečilnega gumija pri zdravljenju visokega krvnega tlaka. Učinek je bil le kratkotrajen, pretirano uživanje sladkorja pa je povezano s številnimi zdravstvenimi tveganji, med drugim z večjo verjetnostjo za nastanek zobne gnilobe, debelosti in presnovnih bolezni.

Kaj pomenijo ugotovitve?

Znanstveniki menijo, da bi lahko raziskava prispevala k razvoju novih načinov za učinkovitejšo izrabo nitratov iz hrane. Cilj prihodnjih raziskav bo poiskati metode, ki bi izboljšale ta naravni proces brez dodatnega vnosa sladkorja. Čeprav so rezultati obetavni, strokovnjaki poudarjajo, da ostajajo uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, vzdrževanje primerne telesne teže in upoštevanje zdravniških priporočil še vedno temelj učinkovitega nadzora krvnega tlaka.