Adventne sladice po nemško

Tradicionalni bavarski božični medenjaki (nem. Lebkuchen)

Medenjaki FOTO: Depositphotos

Sestavine:

- 250 g tekočega medu

- 200 g sladkorja

- 100 g masla

- 1 jajce

- 1 rumenjak

- 500 g moke

- 1 žlička pecilnega praška

- 1 žlička sode bikarbone

- 1 žlička cimeta

- 1 žlička mletih klinčkov

- 1 žlička muškatnega oreščka

- 1/2 žličke ingverja v prahu

- 1/2 žličke pimenta

- 150 g nasekljanih orehov ali mandljev

- 100 g kandirane pomarančne in limonine lupinice

- oblati (tanke napolitanke, po želji)

- temen ali bel čokoladni obliv (po želji)

- sladkor v prahu za posip

Priprava:

1. V loncu segrejemo med, sladkor in maslo na nizki temperaturi, dokler se sladkor ne raztopi in zmes ne postane gladka. Nato pustimo, da se nekoliko ohladi.

2. V skledi zmešamo moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, začimbe (cimet, klinčke, muškatni orešček, ingver, piment) in nasekljane orehe ali mandlje.

3. V mlačen med z metlico vmešamo jajce in rumenjak, nato dodamo suhe sestavine in drobno sesekljane kandirane lupinice. Dobro premešamo, da dobimo gladko testo. Če je preveč lepljivo, primešamo še malo moke.

4. Testo pustimo počivati približno uro v hladilniku. Nato oblikujemo manjše kroglice in jih sploščimo. Po želji spečemo medenjake na oblatih – vsako kroglico položimo na oblat.

5. V pečici, ogreti na 180 °C, jih pečemo približno 15–20 minut, dokler niso ob robovih zlato rjavi.

6. Ohlajene premažemo s stopljeno čokolado ali potresemo s sladkorjem v prahu.

Nasvet: - Začimbe: če želite intenzivnejši okus, dodajte več cimeta ali klinčkov.

- Shranjevanje: medenjake shranite v nepredušno posodo, saj sčasoma postanejo mehkejši in še bolj aromatični.

Cimetove zvezdice (nem. Zimtsterne)

Cimetove zvezdice FOTO: Depositphotos

Sestavine:

- 300 g mletih mandljev (lahko tudi lešnikov)

- 200 g sladkorja v prahu

- 2 žlici moke

- 2 žlici cimeta

- 1 žlička vaniljevega sladkorja

- 2 beljaka

- ščep soli, sladkor v prahu za posip

Obliv:

- 1 beljak

- 150 g sladkorja v prahu

Priprava:

1. V večji skledi zmešamo mlete mandlje, sladkor v prahu, moko, cimet in vaniljev sladkor.

2. V drugi skledi stepemo beljake s ščepcem soli, da dobimo čvrst sneg. Nato jih nežno primešamo k mandljevi zmesi, da nastane lepljivo testo.

3. Testo zavijemo v folijo in postavimo v hladilnik za kakšno uro, da se strdi.

4. Na delovni površini, posuti s sladkorjem v prahu, razvaljamo testo približno centimeter debelo. Z modelčkom izrežemo zvezdice in jih zlagamo na pekač, obložen s peki papirjem.

5. Pripravimo obliv: beljak rahlo stepemo, nato mu postopoma dodajamo sladkor v prahu, dokler ne dobimo goste gladke mase.

6. Vsako zvezdico premažemo z oblivom.

7. Piškote pečemo v pečici, ogreti na 150 °C, približno 15 minut, da robovi rahlo porjavijo, vendar pazimo, da obliv ostane bel.