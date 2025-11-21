  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNO

Adventni blišč v sosedstvu

Praznični sejmi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, na Madžarskem in Hrvaškem vabijo s tradicijo, vonjem po kuhanem vinu in toplino, ki presega meje.
Adventni sejem na Dunaju FOTO: Stadtwienmarketing

Adventni sejem na Dunaju FOTO: Stadtwienmarketing

Hallstatt, Avstrija FOTO: Hallstatt.net

Hallstatt, Avstrija FOTO: Hallstatt.net

Mestece Merano v bližini Bolzana FOTO: Shutterstock 

Mestece Merano v bližini Bolzana FOTO: Shutterstock 

Advent v Gradežu, Italija FOTO: Grado.it

Advent v Gradežu, Italija FOTO: Grado.it

Cerkev in trg Sv. Marka v Zagrebu FOTO: Julien Duval

Cerkev in trg Sv. Marka v Zagrebu FOTO: Julien Duval

Rovinj, Hrvaška FOTO: Rovinjadvent.com

Rovinj, Hrvaška FOTO: Rovinjadvent.com

München, Nemčija FOTO: München Tourismus/Christl Reiter

München, Nemčija FOTO: München Tourismus/Christl Reiter

Rothenburg, Nemčija FOTO: RTS, Pfitzinger

Rothenburg, Nemčija FOTO: RTS, Pfitzinger

Adventno vzdušje v Budimpešti, Madžarska FOTO: Depositphotos

Adventno vzdušje v Budimpešti, Madžarska FOTO: Depositphotos

Pécs, Madžarska FOTO: Pécs Advent

Pécs, Madžarska FOTO: Pécs Advent

Adventni sejem na Dunaju FOTO: Stadtwienmarketing
Hallstatt, Avstrija FOTO: Hallstatt.net
Mestece Merano v bližini Bolzana FOTO: Shutterstock 
Advent v Gradežu, Italija FOTO: Grado.it
Cerkev in trg Sv. Marka v Zagrebu FOTO: Julien Duval
Rovinj, Hrvaška FOTO: Rovinjadvent.com
München, Nemčija FOTO: München Tourismus/Christl Reiter
Rothenburg, Nemčija FOTO: RTS, Pfitzinger
Adventno vzdušje v Budimpešti, Madžarska FOTO: Depositphotos
Pécs, Madžarska FOTO: Pécs Advent
O. R.
 21. 11. 2025 | 08:00
5:52
A+A-

Ko se prižgejo prve lučke in zaslišijo zvončki, Evropa znova zadiha v ritmu adventa. Praznični sejmi so v zadnjih letih postali veliko več kot le tržnice – so družabni dogodek, priložnost za potep in odkrivanje tradicij. V naši bližini jih ne manjka, od legendarnih dunajskih stojnic do romantičnih kotičkov v Istri.

Avstrija: med cesarsko eleganco in alpskim čarom

Dunaj – prestolnica adventnega razkošja

Na Dunaju se bo božični sejem pri Mestni hiši (Rathausplatz) odprl 14. novembra in trajal vse do 26. decembra. V več kot sto lesenih hiškah bodo obiskovalci našli tradicionalne okraske, ročno izdelane igrače, sladkarije in pestro kulinarično ponudbo. Dodajmo, da to še zdaleč ni edina lokacija, kjer potekajo dunajski adventni sejmi. Mestni park se bo znova spremenil v ledeno pravljično deželo z drsališčem. Obiskovalci naj ne zamudijo razgledov s panoramskega kolesa v Pratru in sprehoda po elegantni nakupovalni ulici Kärntnerstrasse.

www.wien.info

Hallstatt – božič v objemu tišine

Hallstatt, Avstrija FOTO: Hallstatt.net
Hallstatt, Avstrija FOTO: Hallstatt.net

Mikavni Hallstatt v Salzkammergutu bo tudi letos privabljal z intimnim adventnim sejmom ob jezeru, ki ga dopolnjujejo koncerti in prižiganje sveč na splavu. Sejem bo odprt od 8. decembra. Sprehod po slikovitem starem jedru, obisk rudnika soli in vožnja z vzpenjačo na razgledno točko Skywalk so nepozabni tudi pozimi.

www.hallstatt.net

Italija: med gorskim leskom in sredozemskim utripom

Bolzano – praznična vrata Južne Tirolske

Mestece Merano v bližini Bolzana FOTO: Shutterstock 
Mestece Merano v bližini Bolzana FOTO: Shutterstock 

Bolzano (Bozen) slovi po enem najlepših italijanskih božičnih sejmov. Letos bo odprt od 28. novembra do 6. januarja 2026 na trgu Waltherplatz, kjer se bodo vonji po cimetu in praženih mandljih mešali z alpskim zrakom. V okolici ne gre izpustiti mesteca Merano z zdraviliško promenado in spa centrom.

www.mercatinodinatalebz.it

Gradež – advent ob morju

Advent v Gradežu, Italija FOTO: Grado.it
Advent v Gradežu, Italija FOTO: Grado.it

Na jadranski obali se bo romantično mestece Gradež (Grado) spremenilo v Isolo del Natale oziroma Božični otok. Od 29. novembra 2025 do 6. januarja 2026 bodo stojnice, jaslice in koncerti obogatili ozke ulice zgodovinskega središča. Med obiskom velja zaviti do akvarija ali svetišča Barbana.

www.grado.it

Hrvaška: med prestolnico in toplino obmorskih ulic

Zagreb – trikratni evropski prvak med adventi

Cerkev in trg Sv. Marka v Zagrebu FOTO: Julien Duval
Cerkev in trg Sv. Marka v Zagrebu FOTO: Julien Duval

Zagrebški advent, ki bo potekal od 29. novembra 2025 do 7. januarja 2026, znova obeta pestro dogajanje na številnih prizoriščih – od Tomislavovega trga do Gornjega grada. Ledena ploskev, koncerti, božični vlakec in razstava jaslic ustvarjajo vzdušje, ki ga v regiji težko preseže kdo drug.

www.adventzagreb.hr

Rovinj – advent ob morju

Rovinj, Hrvaška FOTO: Rovinjadvent.com
Rovinj, Hrvaška FOTO: Rovinjadvent.com

V Rovinju bodo od 6. decembra 2025 do 6. januarja 2026 ob trgu pred cerkvijo sv. Evfemije postavili stojnice s sladkimi in slanimi dobrotami, ob večerih pa se bodo vrstili koncerti dalmatinskih klap. Vmes še sprehod po tlakovani ulici Grisia, razgled s cerkvenega zvonika in obisk muzeja Batana in bomo deležni popolne morske decembrske pravljice.

www.rovinj-tourism.com

Nemčija: klasična pravljica in sodobna zimska scena

München – bavarska tradicija na Marienplatzu

München, Nemčija FOTO: München Tourismus/Christl Reiter
München, Nemčija FOTO: München Tourismus/Christl Reiter

Münchenski božični sejem (Christkindlmarkt) bo odprt od 27. novembra do 24. decembra. Osrednji trg bo zaživel s tisočerimi lučkami, rokodelskimi izdelki in značilnimi belimi klobasami z gorčico. Za otroke pripravljajo ustvarjalne delavnice, poimenovane Nebeške delavnice, odrasli pa lahko skočijo do pivovarne Hofbräuhaus ali na izlet v grad Neuschwanstein.

www.muenchen.de/christkindlmarkt

Rothenburg ob der Tauber – srednjeveška pravljica

Rothenburg, Nemčija FOTO: RTS, Pfitzinger
Rothenburg, Nemčija FOTO: RTS, Pfitzinger

Mesto z eno najlepših srednjeveških kulis v Evropi v adventnem času postane živi muzej. Sejem Reiterlesmarkt bo odprt od 21. novembra do 23. decembra, spremljajo ga procesije, koncerti ... Vredno je obiskati tudi muzej božiča Käthe Wohlfahrt in se sprehoditi med okrašenimi mestnimi stolpi in po obzidju.

www.rothenburg.de

Madžarska: med toplino tradicije in mestnim ritmom

Budimpešta – advent ob Donavi

Adventno vzdušje v Budimpešti, Madžarska FOTO: Depositphotos
Adventno vzdušje v Budimpešti, Madžarska FOTO: Depositphotos

Božični sejem na trgu Vörösmarty bo potekal od 15. novembra 2025 do 1. januarja 2026. Na voljo bodo madžarske dobrote, kot so kurtoskalacs (sladki dimniki), langoš in forralt bor (kuhano vino). Spektakularne 3D-projekcije na fasadi bazilike sv. Štefana ustvarjajo eno najlepših prazničnih kulis v srednji Evropi.

www.budapestinfo.hu

Pécs – advent s pridihom umetnosti

Pécs, Madžarska FOTO: Pécs Advent
Pécs, Madžarska FOTO: Pécs Advent

Na jugu Madžarske bo Pécs od 30. novembra do 31. decembra ponudil sejem na Széchenyjevem trgu z bogato kulturno kuliso: koncerti, lutkovne predstave in lokalna rokodelska umetnost. Ob obisku si velja ogledati zgodovinski mozaik v baziliki sv. Petra in rimske grobnice, vpisane na Unescov seznam.

www.pecsadvent.hu

Več iz teme

božični sejmiHrvaškaAvstrijaNemčijaItalijaadvent 2025
ZADNJE NOVICE
09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
09:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRŠILA JAVNI RED IN MIR

Policija aretirala upokojenko (82), občani v šoku, a zgodba ima tudi drugo plat

Veliko ljudi je menilo, da je bila ženici storjena krivica ter da je bila neupravičeno aretirana in odstranjena iz bolnišnice.
21. 11. 2025 | 09:25
09:10
Bulvar  |  Domači trači
LEPOTNO TEKMOVANJE

Izbrali Miss Universe! Slovenka v šoku: »Tega nismo pričakovale!«

Mehičanka Fatima Bosch je na Tajskem postala nova Miss Universe. Slovenka Hana Klaut je po tem, ko je izpadla, povedala, kaj si misli o nekaterih tekmovalkah.
21. 11. 2025 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNOST

Mlaj v škorpijonu in Sonce v strelcu: kar ste skrivali, bo prišlo na površje (Suzy)

V času, ko se Luna potopi v najglobljo temo škorpijona, svet utihne. Ni svetlobe, ni orientacije, ni opore – samo utrip srca in vdih duše, ki se spušča vase.
21. 11. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NOV PROJEKT

Meghan Markle ne obupa: najavila je tole

Vojvodinja Susseks se pripravlja na posebno obdobje.
21. 11. 2025 | 09:00
08:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
OČITAJO JIMA PONAREJANJE

Znane slovenske voditeljice še enajstič ni bilo na sodišče! Tožilka predlaga prisilno privedbo

Propadel je še en poskus sojenja voditeljici, manekenki in inštruktorici zumbe ter Branku Djokoviću.
Moni Černe21. 11. 2025 | 08:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki