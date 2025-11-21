Adventni blišč v sosedstvu

Ko se prižgejo prve lučke in zaslišijo zvončki, Evropa znova zadiha v ritmu adventa. Praznični sejmi so v zadnjih letih postali veliko več kot le tržnice – so družabni dogodek, priložnost za potep in odkrivanje tradicij. V naši bližini jih ne manjka, od legendarnih dunajskih stojnic do romantičnih kotičkov v Istri.

Avstrija: med cesarsko eleganco in alpskim čarom

Dunaj – prestolnica adventnega razkošja

Na Dunaju se bo božični sejem pri Mestni hiši (Rathausplatz) odprl 14. novembra in trajal vse do 26. decembra. V več kot sto lesenih hiškah bodo obiskovalci našli tradicionalne okraske, ročno izdelane igrače, sladkarije in pestro kulinarično ponudbo. Dodajmo, da to še zdaleč ni edina lokacija, kjer potekajo dunajski adventni sejmi. Mestni park se bo znova spremenil v ledeno pravljično deželo z drsališčem. Obiskovalci naj ne zamudijo razgledov s panoramskega kolesa v Pratru in sprehoda po elegantni nakupovalni ulici Kärntnerstrasse.

www.wien.info

Hallstatt – božič v objemu tišine

Hallstatt, Avstrija FOTO: Hallstatt.net

Mikavni Hallstatt v Salzkammergutu bo tudi letos privabljal z intimnim adventnim sejmom ob jezeru, ki ga dopolnjujejo koncerti in prižiganje sveč na splavu. Sejem bo odprt od 8. decembra. Sprehod po slikovitem starem jedru, obisk rudnika soli in vožnja z vzpenjačo na razgledno točko Skywalk so nepozabni tudi pozimi.

www.hallstatt.net

Italija: med gorskim leskom in sredozemskim utripom

Bolzano – praznična vrata Južne Tirolske

Mestece Merano v bližini Bolzana FOTO: Shutterstock

Bolzano (Bozen) slovi po enem najlepših italijanskih božičnih sejmov. Letos bo odprt od 28. novembra do 6. januarja 2026 na trgu Waltherplatz, kjer se bodo vonji po cimetu in praženih mandljih mešali z alpskim zrakom. V okolici ne gre izpustiti mesteca Merano z zdraviliško promenado in spa centrom.

www.mercatinodinatalebz.it

Gradež – advent ob morju

Advent v Gradežu, Italija FOTO: Grado.it

Na jadranski obali se bo romantično mestece Gradež (Grado) spremenilo v Isolo del Natale oziroma Božični otok. Od 29. novembra 2025 do 6. januarja 2026 bodo stojnice, jaslice in koncerti obogatili ozke ulice zgodovinskega središča. Med obiskom velja zaviti do akvarija ali svetišča Barbana.

www.grado.it

Hrvaška: med prestolnico in toplino obmorskih ulic

Zagreb – trikratni evropski prvak med adventi

Cerkev in trg Sv. Marka v Zagrebu FOTO: Julien Duval

Zagrebški advent, ki bo potekal od 29. novembra 2025 do 7. januarja 2026, znova obeta pestro dogajanje na številnih prizoriščih – od Tomislavovega trga do Gornjega grada. Ledena ploskev, koncerti, božični vlakec in razstava jaslic ustvarjajo vzdušje, ki ga v regiji težko preseže kdo drug.

www.adventzagreb.hr

Rovinj – advent ob morju

Rovinj, Hrvaška FOTO: Rovinjadvent.com

V Rovinju bodo od 6. decembra 2025 do 6. januarja 2026 ob trgu pred cerkvijo sv. Evfemije postavili stojnice s sladkimi in slanimi dobrotami, ob večerih pa se bodo vrstili koncerti dalmatinskih klap. Vmes še sprehod po tlakovani ulici Grisia, razgled s cerkvenega zvonika in obisk muzeja Batana in bomo deležni popolne morske decembrske pravljice.

www.rovinj-tourism.com

Nemčija: klasična pravljica in sodobna zimska scena

München – bavarska tradicija na Marienplatzu

München, Nemčija FOTO: München Tourismus/Christl Reiter

Münchenski božični sejem (Christkindlmarkt) bo odprt od 27. novembra do 24. decembra. Osrednji trg bo zaživel s tisočerimi lučkami, rokodelskimi izdelki in značilnimi belimi klobasami z gorčico. Za otroke pripravljajo ustvarjalne delavnice, poimenovane Nebeške delavnice, odrasli pa lahko skočijo do pivovarne Hofbräuhaus ali na izlet v grad Neuschwanstein.

www.muenchen.de/christkindlmarkt

Rothenburg ob der Tauber – srednjeveška pravljica

Rothenburg, Nemčija FOTO: RTS, Pfitzinger

Mesto z eno najlepših srednjeveških kulis v Evropi v adventnem času postane živi muzej. Sejem Reiterlesmarkt bo odprt od 21. novembra do 23. decembra, spremljajo ga procesije, koncerti ... Vredno je obiskati tudi muzej božiča Käthe Wohlfahrt in se sprehoditi med okrašenimi mestnimi stolpi in po obzidju.

www.rothenburg.de

Madžarska: med toplino tradicije in mestnim ritmom

Budimpešta – advent ob Donavi

Adventno vzdušje v Budimpešti, Madžarska FOTO: Depositphotos

Božični sejem na trgu Vörösmarty bo potekal od 15. novembra 2025 do 1. januarja 2026. Na voljo bodo madžarske dobrote, kot so kurtoskalacs (sladki dimniki), langoš in forralt bor (kuhano vino). Spektakularne 3D-projekcije na fasadi bazilike sv. Štefana ustvarjajo eno najlepših prazničnih kulis v srednji Evropi.

www.budapestinfo.hu

Pécs – advent s pridihom umetnosti

Pécs, Madžarska FOTO: Pécs Advent

Na jugu Madžarske bo Pécs od 30. novembra do 31. decembra ponudil sejem na Széchenyjevem trgu z bogato kulturno kuliso: koncerti, lutkovne predstave in lokalna rokodelska umetnost. Ob obisku si velja ogledati zgodovinski mozaik v baziliki sv. Petra in rimske grobnice, vpisane na Unescov seznam.

www.pecsadvent.hu