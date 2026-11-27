Adventni venčki že dolgo niso zgolj tradicionalni krogi iz zimzelenih vejic s štirimi svečami, so namreč tudi pomemben dekorativni dodatek, ki povsem spremeni vzdušje v jedilnici ali dnevni sobi. Čeprav klasični venčki nikoli ne gredo iz mode, letošnji trendi prinašajo več ustvarjalnosti, svobode in elegance. V ospredju so naravni materiali, bogate teksture, zanimive barvne kombinacije in sveče, ki vse pogosteje postajajo osrednji del prazničnih aranžmajev. Predstavljamo pet trendov, ki so v aktualnem času še posebej priljubljeni.

Venček v naš dom prinese toplino in praznično pričakovanje.

Razkošni cvetovi hortenzije lepo popestrijo tudi adventni venček. FOTO: Annie Japaud/Getty Images

S hortenzijami

Hortenzije niso več rezervirane samo za pomladne in poletne dekoracije. Njihovi razkošni cvetovi letos krasijo tudi adventne venčke in jim dajejo romantičen ter nekoliko nostalgičen videz. Posebej priljubljene so posušene hortenzije v umirjenih odtenkih rožnate, bordo, vijolične in kremne barve. Bogati cvetovi ustvarijo čudovito teksturo, zato so dodatni okraski skoraj odveč. Za eleganten videz jih lahko kombiniramo z nekaj zelenimi vejicami, mahom in preprostimi svečami. Takšni venčki se še posebej lepo podajo v romantično ali starinsko opremljene domove.

Eden najbolj zanimivih trendov letošnjega leta so adventni aranžmaji v okrasnih posodah. FOTO: Jasenka Arbanas/Getty Images

V okrasnih posodah

Kdo pravi, da mora biti adventni venček nujno okrogel? Eden najbolj zanimivih trendov letošnjega leta so adventni aranžmaji v okrasnih posodah. Namesto klasičnega venčka štiri sveče postavimo v nizko keramično, kovinsko ali kamnito posodo, prostor okoli njih pa zapolnimo z vejicami, mahom, storži in drugimi naravnimi dodatki. Posebej lepo so videti posode v bež, kremnih, rjavih in temno zelenih odtenkih, ki se zlahka vključijo v različne sloge notranje opreme. Prednost takšne dekoracije je tudi praktičnost. Po praznikih posodo uporabljamo drugače, naslednje leto pa preprosto zamenjamo nekaj okrasnih elementov.

Naj bo bordo. FOTO: Annabogush/Getty Images

Bordo odtenki

Bordo barva že nekaj časa kraljuje v notranjem oblikovanju, letos se njena priljubljenost nadaljuje tudi pri prazničnih dekoracijah. Adventni venčki v odtenkih rdečega vina, temnih češenj in gozdnih jagod delujejo razkošno, elegantno in nekoliko dramatično. Posebej čudovite so kombinacije bordo sveč, suhega cvetja, žametnih trakov in zimzelenih vejic. Za nežnejši videz lahko bordo dodatke združimo z bež svečami, z zlatimi okraski pa bomo ustvarili še bolj prazničen in glamurozen videz. Ta trend je kot nalašč za vse, ki imajo radi tradicionalno božično rdečo barvo, a si želijo nekoliko bolj prefinjene različice.

Elegantne visoke sveče dajejo aranžmajem zračnejši in sodobnejši videz. FOTO: Stefania Pelfini La Waziya/Getty Images

Visoke, tanke sveče

Velike in debele sveče so bile dolga leta nepogrešljiv del adventnih venčkov, vse pogosteje jih nadomeščajo visoke, tanke sveče. Njihova elegantna oblika daje aranžmajem zračnejši in sodobnejši videz. Še posebej lepo se ujemajo z enostavnimi vejicami evkaliptusa, bora ali jelke. Pri minimalističnih različicah pogosto uporabimo samo štiri sveče, kovinske svečnike in nekaj skrbno izbranih naravnih dodatkov. Takšni adventni venčki so odlična izbira za manjše jedilne mize in sodobno opremljene domove, kjer prevladuje preprostost.

Prevladujejo borove in smrekove vejice, storži, jagode bodike. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Storži in zimzelene vejice

Kljub vsem novim trendom imajo naravni adventni venčki pri prazničnem okraševanju doma še vedno posebno mesto. Letos je poudarek predvsem na preprostosti in naravnem videzu. Namesto številnih bunkic in umetnih okraskov prevladujejo borove in smrekove vejice, storži, jagode bodike ter drugi dodatki, navdihnjeni z naravo. Posebej čudoviti so venčki nekoliko nepravilnih oblik, ki so videti, kot bi bili izdelani iz materialov, nabranih med sprehodom po gozdu. V kombinaciji s svečami v toplih belih, bež ali rdečih odtenkih ustvarijo tisto prijetno, domače božično vzdušje, h kateremu se z veseljem vračamo vsako leto.

Letošnji trendi prinašajo več ustvarjalnosti, svobode in elegance.

Ne glede na to, ali prisegamo na razkošne cvetlične aranžmaje, minimalistično eleganco ali naravne dekoracije, je najlepši adventni venček tisti, ki v naš dom prinese toplino in praznično pričakovanje.