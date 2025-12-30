  • Delo d.o.o.
POMENLJIVO

Analiza, ki razkriva dejstva: kaj o zvezi povedo novoletna darila

Vsako darili prinaša določeno in ne vedno očitno sporočilo.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages 

FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages 

FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages

FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages

FOTO: Dikushin/Gettyimages

FOTO: Dikushin/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages 
FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages
FOTO: Dikushin/Gettyimages
M. Fl.
 30. 12. 2025 | 18:00
5:46
Ženske običajno k izbiri daril pristopajo premišljeno: vzamejo si čas, razmišljajo o potrebah osebe, ki jo nameravajo obdarovati, spomnijo se njenega okusa in malenkosti, ki jih je nedavno omenila. Moški o darovih večkrat razmišljajo šele v zadnjem hipu, zato so njihova darila včasih rezultat panike, ne pa resnične pozornosti, a ne glede na to, veliko povedo o tem, kakšen je pogled tistega, ki podarja, na odnos. Kako, razkriva portal 24sata.hr.

Osebno darilo: Slišal sem te

Ogrlica z vajinima imenoma, jopica, o kateri ste govorili, ali redka izdaja vaše najljubše knjige sporočajo, da vas jemlje resno in da mu je mar za vaše želje. Takšno darilo običajno podarja nekdo, ki se res trudi razumeti, kaj je za obdarovanca pomembno.

Predrago ali megalomansko darilo: Ne zapusti me

Hišni ljubljenec brez dogovora ali drage vozovnice za potovanje so pogosto poskus opravičila ali izraz strahu pred izgubo osebe. V ozadju je potreba za vsako ceno nekoga obdržati v življenju.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Romantično darilo: Ljubim te

Vikend za dva, večerja v restavraciji ali simbolika srca govorijo o močnih čustvih in potrebi, da se ta jasno pokažejo. Tu je pomembnejša od samega darila, gesta.

Dragi nakit: S tabo mislim resno

Takšno darilo napoveduje dolgoročne načrte in pogosto skriva idejo o naslednjem velikem koraku. Z njim tisti, ki podarja sporoča, da je obdarovanec del njegove prihodnosti.

Seksi darilo: Najin odnos me vznemirja

Erotično perilo ali pripomočki iz erotičnih trgovin so znak zadovoljstva z intimnim življenjem in želje po njegovem poglabljanju. To je tudi način, da vam pokaže, kako pomembna je zanj fizična bližina.

Osebno darilo: Posebna si

Gravure, predmeti z vašim imenom ali inicialkami sporočajo, da ste v njegovih očeh edinstveni. Tudi če niso dragi, nosijo močno čustveno sporočilo.

Darilo za dva: Pogrešam te

Tečaji, izleti in koncerti so znak želje po skupnem preživljanju časa. S tem darilom skuša obnoviti povezanost.

Darilo, ki ste ga sami zahtevali: Nočem zgrešiti

Podari vam točno tisto, kar ste omenili, ker vas noče razočarati. Gre za varen, praktičen pristop brez tveganja.

FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages
FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages

Praktično darilo: Razmišljam racionalno

Kuhinjski aparati, posoda, pripomočki ali denarnice odražajo skrbnost in tudi pomanjkanje domišljije. Tisti, ki jih podarja, pogosto verjame, da je uporabnost največja oblika pozornosti.

Tehnično darilo: Če tebi ne bo všeč, bo meni

Tehnološki pripomočki so pogosto darilo z rezervnim načrtom. Meja med darilom in lastno željo se tu hitro zabriše.

Predvidljivo darilo: Igram na varno

Parfumi in darilni boni govorijo o negotovosti in strahu pred napačno izbiro. Gre za kompromis med trudom in previdnostjo.

Dizajnersko darilo: Želim navdušiti

Darila z znanimi znamkami poudarjajo status in potrebo po dokazovanju. Takšni darovi pogosto služijo kot potrditev lastne moči.

Luksuzno darilo: Vredna si truda

Kašmir, vrhunski šampanjec ali drago perilo velikokrat nadomeščajo pomanjkanje časa. So način opravičevanja za odsotnost.

Majhno, a simbolično darilo: Ob tebi sem

Ključi stanovanja ali skupna fotografija sporočajo čustveno povezanost. Vrednost ni v ceni, temveč v pomenu.

Darilo, kupljeno na hitro: Nisem imel časa

Copati ali lončnica iz trgovine razkrivajo, da ste zdrsnili nižje na seznamu prioritet. To darilo več pove o njegovih obveznostih kot o vas.

FOTO: Dikushin/Gettyimages
FOTO: Dikushin/Gettyimages

Nezainteresirano darilo: Nisem se potrudil

Enaka kot lani ali akcijska darila sporočajo brezbrižnost. Gre za znak, da mu ni več mar za podrobnosti.

Popolnoma zgrešeno darilo: Ne poslušava se

Ponev za nekoga, ki ne kuha, ali glasba, ki je ne poslušate, kažeta na pomanjkanje razumevanja. Težava ni v okusu, temveč v komunikaciji.

Seksi-fantazijsko darilo: Pogrešam strast

Uniforme in priročniki pogosto govorijo bolj o njegovih željah kot o vaših. Takšno darilo lahko razkrije frustracije ali neizpolnjene fantazije.

Darilo za delo na sebi: Mislim, da bi se morala(a) spremeniti

Knjige za samopomoč ali tečaji skrivajo kritiko, zavito v skrbnost. To je način, da vam namigne, da vas ne sprejema takšne, kot ste.

Avanturistično darilo: Ne želim dolgočasja

Plezanje ali ekstremni izleti sporočajo, da si želi več dinamike v razmerju. Hkrati razkrivajo življenjski slog, ki ga pričakuje.

FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages 
FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages 

Darilo velikokrat več kot o tistem, ki ga prejme, pove o onem, ki ga podarja. Način izbire, vložen čas, pripravljenost poslušanja in pomnjenja ter podrobnosti neposredno odražajo odnos do obdarovanca. V tem smislu je darilo majhna psihološka avtobiografija, ki razkriva empatijo, čustveno dostopnost ter tudi strahove in negotovosti osebe, ki podarja.

