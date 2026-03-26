Barve, vonji in okusi podeželja prihajajo v mesto

Po tednih sivine so se tudi v Ljubljani pojavila prva znamenja pomladi. Čas je, da na Pogačarjevem trgu zaživi velikonočno Podeželje v mestu. To je dobro obiskan predpraznični dogodek, ki v sozvočju s premikom letnih časov v središče Ljubljane prinese barve, vonje in okuse podeželja. »Vzemite si čas v soboto, med 9. in 14. uro in pridite na Pogačarjev trg v Ljubljani,« vabi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Dogajanje bo v velikem delu namenjen druženju in nakupu živil, ki jih z veliko mero ljubezni pridelujejo in predelujejo člani družinskih kmetij. Slovensko podeželje se razvija v koraku s časom in potrebami sodobnega potrošnika. Na Pogačarjevem trgu bo postavljenih 40 stojnic, na njih pa ponudba različnih pridelkov in izdelkov, najboljše s kmečke mize. Del trga bo namenjen predstavitvi kmetov in rokodelcev madžarske manjšine v Prekmurju.

Pomen velike noči bo osvetlil ljubljanski stolni prošt Jožef Lap, ki bo skozi zanimivo pripoved približal pomen tega prazničnega obdobja. Med drugim bo razložil pomen običaja, da si v soboto pred cvetno nedeljo pripravimo butarico. Pod vodstvom Tanje Gobec bodo na Podeželju v mestu ustvarjali ljubke kozjanske butarice iz leskovih vej, bršljana ter pisanega cvetja iz krep papirja.