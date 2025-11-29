Boste kupili naravno božično drevesce? Tako prepoznate tista, ki so zrasla v Sloveniji

Pred bližajočimi se božično-novoletnimi prazniki Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) tudi to pot ozavešča vse kupce, kako prepoznajo okrasna drevesca, ki so zrasla v Sloveniji in so domačih gozdnih vrst: tokrat so opremljena z nalepko zlate barve. Z njo so drevesca označena med prevozi in prodajo, s čimer ZGS krepi zavest za pridobivanje tistih okrasnih drevesc, ki so do gozda in narave prijazni. Hkrati na zavodu omenjajo tudi drugo priljubljeno praznično okrasje – mah, ki ga lahko nabiramo le v omejenih količinah in z ustrezno skrbnostjo. Pri obeh je pomembno tudi, kaj z njima storimo, ko prazniki minejo.

2 KILOGRAMA mahu le lahko naberemo.

»Nalepka zlate barve z napisom Darilo gozda vašemu domu, ki jo izdaja ZGS, je majhna, a ima velik pomen: zagotavlja, da so drevesca pridobljena trajnostno in strokovno ter da z nakupom podpiramo skrb za slovenske gozdove. Drevesca, ki morajo biti med prevozom in prodajo označena s takšno zlato nalepko, so domačih, ne tujih gozdnih vrst (najpogosteje smreka) ter zrasla v Sloveniji v gozdnem prostoru ali v drevesnicah, zato imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove,« so pojasnili.

Drevesca, ki so zrasla v slovenskem gozdnem prostoru (in ne v drevesnicah), se najpogosteje pridobivajo na zaraščajočih se kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi in na cestnih brežinah, lahko tudi v pregostem mladem gozdu, ki je potreboval nego za ohranjanje zdravja in odpornosti – povsod, kjer bi jih tudi sicer posekali. Ta drevesca so pridobljena do gozda in narave prijazno: brez uporabe elektrike, nafte ali drugih virov energije in vode ter brez uporabe pesticidov, saj ti v slovenskih gozdovih niso dovoljeni.

Nekateri še vedno prisegajo na plastične smreke. FOTO: Primož Hieng

Poleg drevesc ima pomembno vlogo v praznični dekoraciji pogosto mah. ZGS kupce in nabiralce opominja, da naj bo nabiranje tega prav tako spoštljivo: naenkrat smemo nabrati največ dva kilograma, in sicer le do ene petine površine, ki jo mah pokriva. Letošnje nalepke so brezplačne, poudarjajo na ZGS: »Nalepke pridobijo lastniki gozdov na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda, nadzor nad njihovim pridobivanjem pa izvaja gozdarska inšpekcija. Nalepke prinašajo pomembno novost: prvič so popolnoma brezplačne ne glede na število pridobljenih drevesc. S tem želi ZGS poenostaviti postopek, zmanjšati administrativne ovire in okrepiti odgovorno ravnanje vseh, ki drevesca pridobivajo, prevažajo, ali prodajajo.«

Darove narave uporabljamo tudi pri jaslicah. FOTO: Primož Hieng

Ko lučke ugasnejo, kam z drevescem in mahom? Ne smemo ju odvreči v gozd oziroma naravo, še posebno tistih, pridelanih zunaj Slovenije, ker lahko prinašajo škodljivce in bolezni, ki ogrožajo naše gozdove. Enako velja za drevesca v loncih: čeprav se zdi sajenje v gozd prava izbira, tja ne spadajo. Vsak gozd se obnavlja po strokovnih načrtih, zato je samovoljno sajenje nedovoljeno in lahko škodljivo. Odslužena drevesca in mah spadajo med zeleni odrez oziroma primerno razrezana v zabojnike za organske odpadke ali na kompost. »Nalepka ZGS na novoletnem drevescu ni le formalnost, marveč zagotovilo kupcu, da je drevesce domače, zakonito in trajnostno ter s tem do narave najbolj prijazna oblika božično-novoletne okrasitve. Z izbiro drevesca z letošnjo zlato nalepko tako izberemo več kot le en sam okras – izberemo skrb za slovenske gozdove, trajnost ter spoštovanje gozdov in njihovih lastnikov,« so še sklenili na Zavodu za gozdove Slovenije.