Božič po skandinavsko: naravni materiali, nevtralne barve in trajnostni okraski za umirjen dom

Božično okraševanje je iz leta v leto bolj domiselno, razkošno in osebno. Sodobni praznični videz ne pomeni, da moramo klasično rdeče-zeleno na lepem zamenjati, nasprotno, oblikovalci zatrjujejo, da je lahko dovolj že majhen in premišljen zasuk, ki bo tradiciji dal ravno prav našega značaja, a brez kiča in prevelikih stroškov. Trik je v tem, kot pravijo in usmerjajo, da tradicionalno potisnemo v nekoliko nepričakovano smer: s svežim obratom, prijetnim presenečenjem, kančkom igrivosti, prostor pa bo še vedno umirjen in subtilen.

Dajmo si duška in okrasimo tudi najbolj nepričakovane kotičke.

Začnimo z minimalizmom, manj je namreč več! Namesto da okrasimo sleherno polico, raje izberimo nekaj ključnih točk v domu, najpomembnejši so vhodna vrata, dnevna soba, miza. Nevtralni, skandinavski toni in naravne barve bodo v hipu umirile prostor: okraski naj bodo redkejši, a izbrani tankočutno in z okusom, estetski. Če so trajnostni, bo narava manj obremenjena. V ospredju so ročno narejeni detajli, na primer papirnate verige, doma izdelane pentlje, okraski iz naravnih materialov ter zelenje in veje, ki smo jih nabrali na sprehodu. Nadvse pomemben nasvet se glasi: uporabimo čim več tistega, kar že imamo, na primer, sveče, sezonsko sadje, borove vejice. Po praznikih lahko veliko tega pojemo ali kompostiramo.

Letošnje okrasje naj bo iz papirja. FOTO: Thanaphiphat/Getty Images

Osvežimo barvno paleto okraskov. Če klasična kombinacija deluje preveč pričakovano in izrabljeno, poskusimo z rumeno, rožnato oziroma drugimi nepričakovanimi odtenki. Nekateri predlagajo celo črno, ki naj bi dodala globino, zaradi nje bo prostor deloval še bolj sodobno. Zelo zaželeni so edinstveni okraski, ki nosijo naš podpis. Pravila skorajda ni: izberimo predmete, ki nas iskreno razveseljujejo. Tudi detajli, ki niso povsem tipično božični, lahko ob klasičnih okraskih zaživijo in prispevajo k naši osebni zgodbi.

Božično drevesce je lahko tudi na nevsakdanjih mestih. FOTO: Oliakolvitz/Getty Images

Kaj pa alternativno božično drevesce? Če jelka letos ne bo naša izbira, izdelamo aranžma iz vej, drevo iz papirja, kovine, lesa ali bleščic. Takšen skulpturalen pristop je drzen in še kako eleganten. Vse bolj v ospredje prihajajo venci. Oblikovalci predlagajo, da jih razumemo širše. Ustvarimo galerijo več manjših vencev ali pa preprosto izberimo enega velikega in izrazitega. Postavimo jih na okna, stene, na police ali na mizo, ne le na vhodna vrata. Za konec pa si tik pred božičnim večerom dajmo duška in okrasimo tudi najbolj nepričakovane kotičke. Zakaj ne bi bila z dišečo svečo v praznično vzdušje, denimo, odeta tudi naša kopalnica? Zakaj se ne bi mini božično drevesce lesketalo v spalnici ali pa v domači pisarni? Zakaj ne bi tudi naš kuhinjski otok dobil majhnega božičnega detajla? Včasih ravno s temi drobnimi poudarki dosežemo največji učinek.