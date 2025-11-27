Božična bajka vabi v Mozirje

Mozirski gaj vabi na ogled Božične bajke Slovenije, in sicer od 29. novembra do vključno 4. januarja 2026, vsak dan od 16. do 21. ure, ko bodo prižgali dva milijona lučk. »Nastajanje božične pravljice je že v polnem zagonu. Številne grmovnice, gredice in drevesa so že okrašeni in prepričani smo, da vas letos čaka res spektakularna Božična bajka Slovenije, ki prinaša številne novosti. Prva novost je – kot veleva tradicija – nova rdeča nit zgodbe. Ta bo letos: Ne morem brez tebe!« so povedali v Mozirskem gaju.

Dva milijona lučk bodo prižgali.

Dodali so, da se bodo tokrat oddaljili od simbolike barv ter različnih zgodb in se obrnili k obiskovalcem in podpornikom, brez katerih Božične bajke enostavno ni. »Spraševali bomo vas in tudi sami sebe, brez česa ne moremo. Tema Ne morem brez tebe! namreč odpira goro navdiha in vprašanj, zato ste lahko prepričani, da vas letos čaka najbolj posebna Božična bajka Slovenije do zdaj.« In še za eno veliko novost so poskrbeli: v Božični bajki Slovenije v Mozirskem gaju bo stala druga največja živa božično okrašena jelka v Evropi, visoka skoraj 40 metrov. Naj zapišemo še, da je Božična bajka Slovenije z mestom Mozirje letos postala tudi tekmovalka za naziv božična vas Evrope 2025.