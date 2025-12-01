Božična pesem, videospot in dalmatinski šarm: Rišpet obljublja še bolj čarobne praznike

Tudi v Sloveniji priljubljena dalmatinska klapa Rišpet letošnje leto glasbeno zaključuje v božičnih ritmih. Posneli so namreč prvo skladbo z božično tematiko Bila zvizda Betlehema. Klapi se je v pesmi pridružilo tudi nekaj znanih glasbenih prijateljev, in sicer Zorica Kondža, Dražen Zečić, Neno Belan, Jole, Duško Ćurlić, Ivan Pažanin, Giuliano, Tedi Spalato, klapa Neverinke in trije otroci, med katerimi je tudi Joletov sin Ivan.

Pesem spaja tradicijo in pop glasbo.

»Pesem ima še dodatno čarobnost prav zaradi prijateljstev in generacijske različnosti. Avtor glasbe je Pero Kozomara, teksta Robert Pauletić, aranžmaja pa Leo Škaro. Za zborovsko izvedbo je zaslužen prav skladatelj. Ker nekako velja, da za božič naj ne bi bil nihče sam, sem za izvedbo nekako začutil, da je tudi Rišpet ne more odpeti sam, ampak s prijatelji. Osebno sem zaradi te pesmi zelo srečen, saj spaja tradicijo in pop glasbo, vsi skupaj pa so jo odpeli in okrasili tako lepo, da zvenimo kot nekakšen veliki božični Band Aid,« pravi Kozomara.

Posebno vzdušje preveva tudi videospot, ki ga je režiral Željko Petreš. »Upamo, da bomo tudi mi s pesmijo ljudem še polepšali praznike in božič naredili še bolj čaroben,« pa sporočajo izvajalci.