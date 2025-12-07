Božično drevo iz 100.000 balonov. Bi ga imeli?

Hotel v zdravilišču Moor Hall v Birminghamu v Angliji je predstavil edinstveno praznično dekoracijo: 7,6 metra visoko božično drevo, sestavljeno iz 100.000 balonov. Posebno božično drevo so postavili pred hotelom, zaščiteno pa je s prozorno kupolo, ki spominja na stekleno snežno kroglo, ki preprečuje, da bi se baloni razpočili zaradi ostrih predmetov, obenem pa veter drevesa ne more odpihniti. Res posebno jelko je ustvarila Naomi Spencer, umetnica balonov in lastnica podjetja Balloon Color Blending, ki je želela na nekoliko drugačen način zbirati denar v dobrodelne namene. Vsak balon je namreč mogoče sponzorirati z 2,5 funta, kar je nekaj manj kot tri evre. Poleg tega je za nekaj več kot 13 evrov mogoče kupiti spominski balon v čast izgubljene ljubljene osebe, za nekaj več kot 141 evrov pa je mogoče na drevesu kupiti balonsko kroglico z blagovno znamko.

Ustvarili smo nekaj čarobnega.

»Takega drevesa v Združenem kraljestvu še nismo imeli. Ljudje se ne zavedajo, kako zahtevna je gradnja tako velikega balonskega božičnega drevesa,« je povedala Spencerjeva za Birmingham Mail. »Imeli smo veliko ekipo sodelavcev, v kateri so bili inženirji, pihalci in oblikovalci,« je razložila. »V drevo smo združili 100.000 biorazgradljivih balonov, ki jih je bilo treba napihniti in precizno sestaviti po načrtu. Ustvarili smo nekaj čarobnega – in vse to ob podpori lokalnih dobrodelnih organizacij,« pravi Naomi Spencer. Tega zanimivega božičnega drevesa niso postavili le zaradi adventnih zanimivosti in atraktivnosti, pravi umetnica z baloni: »Naš cilj je zbrati 100.000 funtov oziroma nekaj več kot 114.000 evrov za 10 dobrodelnih organizacij. A trenutno še nismo dosegli niti 30 odstotkov tega cilja.«

Za postavitev je bila potrebna velika ekipa sodelavcev. FOTO: Instagram