Čar božične zvezde: simbol topline in prazničnega miru

Pravilna izbira božične zvezde je prvi korak do praznične topline in razkošja. Ta rastlina, ki prihaja iz Srednje Amerike, s svojimi rdečimi, kremnimi ali rožnatimi odtenki vsako leto znova prinese občutek svečanosti, sredi mrzlih dni pa deluje kot droben kos tropske svetlobe. Najlepše zažari na okenski polici, jedilni mizi ali pa v preprosti keramični vazi, ne da bi zahtevala prav veliko nege. Ljubi enakomerno vlažno zemljo in zgolj malo pozornosti – zato brez težav preživi vso sezono.

Zemlja naj bo le rahlo vlažna.

A resnično dolgotrajna bo le, če jo pravilno izberemo že v trgovini. Najprej preverimo brakteje, razkošne obarvane liste, ki jih pogosto zamenjujemo za cvetove. Pravi cvetovi božične zvezde so drobni, rumeno-zeleni in skriti v sredini braktej. Najbolj sveže rastline imajo cvetove še v popku, kar pomeni, da bodo ostale dlje lepše. Obarvani listi morajo biti čvrsti, napeti in živo obarvani. Če so zviti, uveli ali zmečkani, bo rastlina hitro propadla. Zatem se ozrimo še pod brakteje – zeleni listi bodo razkrili pravo zdravje rastline. Morajo biti gosti, brez lis, poškodb ali rumenenja. Če že odpadajo, bo bolje izbrati katero drugo.

Ne mara prepiha

Če bomo izbrali zdrav in močan primerek, se bo doma prav gotovo hitro in polno razcvetel. FOTO: Santje09/Getty Images

V trgovini obvezno preverimo še težo lončka. Če je pretirano lahek, je rastlina presuha; če je težak oziroma stoji v vodi, je preveč zalita, zaradi česar lahko korenine zgnijejo. Zemlja naj bo le rahlo vlažna, nikakor pa ne razmočena. Božične zvezde so občutljive za prepih, zato se izognemo tistim, ki jih prodajajo, denimo, ob vhodnih vratih, hladnih hodnikih ali v temačnih kotičkih. Tudi temperatura je pomembna, božične zvezde ne prenašajo temperatur pod 15 °C ali vetrovnih razmer. Dobro je preveriti tudi znake škodljivcev – lepljive sledi, morebitne luknjice ali drobne žuželke. Ko bomo naposled izbrali zdrav in močan primerek, se bo doma prav gotovo hitro razcvetel v vsej svoji praznični lepoti.

Božična zvezda potrebuje prostor, kjer bo ujela dovolj svetlobe.

Božična zvezda ne potrebuje veliko – le nekaj nege ter prostor, kjer bo lahko ujela dovolj svetlobe, ki jo ponuja zimski čas. Tudi zato ostaja že desetletja simbol topline, druženja in miru, ki v decembru povezuje ljudi in domove.