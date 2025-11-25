Čar praznikov od morja do gora

Kras: prazniki v objemu narave in tradicije

Praznično dogajanje bo na Krasu obarvano z lokalnimi sejmi, koncerti in kulinaričnimi doživetji, kjer bo v ospredju spoštovanje tradicije in kratke dobavne poti. V Pivki bo praznično vzdušje prinesel že Miklavžev sejem, sledil bo koncert Božičnica baritonista Jureta Počkaja, v Postojni pa bodo obiskovalci lahko obiskali Apolonov bazar in svetovno znane Žive jaslice v Postojnski jami. Cerknica vabi na kulinarične dogodke mladega chefa Florijana Žnidaršiča in ogled Gasparijevih jaslic v naravni velikosti, v Loški dolini pa bodo decembrski večeri zveneli ob glasbi Elde Viler in toplih lučeh gradu Snežnik.

Veseli december v Ilirski Bistrici FOTO: Patrik Lovrin

Nova Gorica: zasijmo v krogu čarobnosti

Prestolnica sonca bo decembra zaživela pod sloganom »Zasijmo v krogu čarobnosti«. Na Bevkovem trgu bo ves mesec odprt praznični sejem s pestro ponudbo daril in dobrot, spremljali pa ga bodo koncerti Modrijanov, Siddharte, Tonyja Cetinskega, Mambo Kingsov in Nike Zorjan. Drsališče, otroško silvestrovanje in božični koncert skupine Šank Rock bodo Novo Gorico spremenili v mesto svetlobe, glasbe in druženja.

Nova Gorica in veseli december FOTO: arhiv Vipavska Dolina

Ajdovščina in Vipavska dolina: med vinom, jaslicami in glasbo

V Ajdovščini bodo lučke zasvetile 3. decembra, Lavričev trg pa se bo spremenil v živahno središče dogajanja z drsališčem in koncerti. Največ obiskovalcev pričakujejo 20. decembra, ko bo božično-novoletni sejem z nastopi Nipkeja in skupine Zmelkoow, konec meseca pa koncert Big Foot Mame in silvestrovanje s Kingstoni. V Vipavski dolini bodo med vinograde znova vabile jaslice in odprti vinski hrami, ki bodo razkrivali bogastvo lokalne kulinarike in gostoljubnosti.

Jaslice v Vipavskemu Križu FOTO: arhiv Vipavska Dolina

Kranj: Prešernovo mesto v svetlobnih verzih

V Kranju bo tudi letos vse v znamenju Prešernovih verzov, ki bodo zasijali 3. decembra, ko praznujemo Prešernovo rojstvo, nad mestnim središčem in ustvarili eno najbolj prepoznavnih decembrskih kulis v državi. Njegovi verzi bodo nad mestom svetili do 8. februarja naslednje leto, ko v Kranju obeležujemo Prešerni smenj. Praznični sejem, lesene jaslice v kanjonu Kokre, pravljični gozdiček ter dobrodelni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo bodo mestu dali tisti domači, topli pridih, ki ga obiskovalci v adventnem času še posebej cenijo. Med glasbenimi nastopi izstopajo Nina Pušlar, Šank Rock in Kingston, decembrsko dogajanje pa bo na Glavnem trgu sklenil silvestrski večer z Miranom Rudanom.

Dodajmo še, da v Kranju posebno pozornost namenjajo tudi trajnosti, zato se bodo lahko obiskovalci na dan dogodkov od 16. ure dalje po mestu brezplačno vozili z mestnim avtobusom.

Silvestrovanje v Kranju FOTO: ZTKK

Praznični december pa Visit Kranj obeležuje tudi z obdarovanjem. V Kranjski hiši, mestni trgovini s spominki, ponujajo 20-odstotni popust na vse izdelke VisitKranj (z izjemo darilnih bonov), enaka ugodnost pa velja tudi v spletni trgovini s kodo KRANJ20. Popusti se nadaljujejo tudi pri celotnem naboru izbranih vodenih ogledov, ki decembra privabljajo tako družine kot radovedne obiskovalce: Info center SOS proteus, Kabinet izumitelja Puharja, Zvonik cerkve sv. Kancijana, Rovi pod starim Kranjem, Klasičen voden ogled Kranja, Kanjon reke Kokre, Digitalni potep po Rovih – Mesto skriva, podzemlje odkriva in Cifra al mož. Za ljubitelje zgodovine in podzemnih zgodb so Rovi pod starim Kranjem v decembru praznično okrašeni in na voljo tudi kot samostojen ogled, in sicer vsak dan med 9.00 in 18.00 (25. 12. in 1. 1. od 12.00). Decembrska promocijska cena je še posebej privlačna: odrasli 4 evre, otroci, upokojenci, študenti ter skupine nad pet oseb pa 2 evra (popust -20% pri tej možnosti ne velja).

S pestrim izborom koncertov, romantičnimi svetlobnimi verzi, dostopno trajnostno mobilnostjo in bogatim programom doživetij Kranj tudi letos dokazuje, da zna Advent spremeniti v zgodbo, ki te pospremi v praznike s pravo mero kulture, tradicije in brezskrbnega decembrskega veselja.

Poljanska dolina: toplina domačih običajev

Poljanska dolina ohranja praznični utrip z dogodki, ki dišijo po domačnosti. V Dvorcu Visoko bo 14. decembra adventni sejem z ustvarjalnimi delavnicami in delavnico peke dražgoških kruhkov, srca obiskovalcev pa bo orgel božični koncert Jerbas domačih. Konec decembra bo v znamenju druženja in dobre volje pri baru Širm, kjer se bodo z zimskimi igrami in silvestrskim žurom z didžejem veselo poslovili od leta.

Adventni sejem na dvorcu Visoko FOTO: arhiv Poljanska Dolina

Koroška: regija tisočerih lučk

Koroška v prazničnem času zažari v pravljični podobi. V Črni bo Božiček s sanmi po Olimplinu poskrbel za edinstven spektakel, v Mežici bodo zaživele žive jaslice, v Dravogradu bodo postavili umetno drsališče, na Ravnah pa pripravljajo silvestrski tek na Javorniku. Slovenj Gradec bo imel svojo Božično vas s sejmi, Radlje ob Dravi vabijo na predbožično tržnico, Ribnica na Pohorju pa na pohod z baklami do kmetije tete Lene. Nova pridobitev – hotel Panorama na Kopah – ponuja razgled in udobje za zimske navdušence.

Božično obarvana Mežica FOTO: Arhiv RRA Koroška

Morje zimskih doživetij v Portorožu in Piranu

V občini Piran bodo praznične luči prižgali 29. novembra in tako začeli niz prireditev Morje zimskih doživetij. Slavnostni prižig praznične razsvetljave bo na portoroškem Trgu prekomorskih brigad, kjer bo zaživel božično-novoletni sejem, nastopila pa bo skupina Čuki. Sočasno bodo v nekdanjem skladišču soli Grando v Portorožu odprli drsališče.

December prinaša številne prireditve za vse starosti, 26. decembra pa bo 12. Festival penin znova pritegnil ljubitelje zlatih mehurčkov. Novo leto bodo na Tartinijevem trgu v Piranu pričakali s koncertom Petra Graša. Prvega januarja sledi novoletni skok v morje, pred večernim ognjemetom pa bo občinstvo ogrela skupina Kingston.

Silvestrovo v Piranu FOTO: Omar Palakovič

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Praznično.