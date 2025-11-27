  • Delo d.o.o.
PRAZNIČNO

Čarobna zimska pravljica v Rovaniemiju

Ali Božiček obstaja? Večno vprašanje, na katero ne moremo enoznačno odgovoriti. Ker če se odpravimo daleč na sever, na Laponsko, lahko dobrega moža z belo brado srečamo v živo.
Božičkova vas v Rovaniemiju na Finskem FOTO: Blaž Kondža

Od tu naprej se začne Arktični krog FOTO: Blaž Kondža

Središče Rovaniemija FOTO: Blaž Kondža

Blaž Kondža
 27. 11. 2025 | 08:00
5:14
Laponska, finska regija na samem severu Evrope, je pravljična v vsakem letnem času, a pozimi njena s soncem obsijana zasnežena pokrajina hipoma ogreje srce. Med obiskovalci od vsepovsod je posebno priljubljeno njeno glavno mesto Rovaniemi, ki ga je na svetovni turistični zemljevid postavil sam Božiček. Rovaniemi si je namreč izbral za svoj dom, zato božični duh prežema ulice, trge in trgovine vse leto.

Ob našem zimskem obisku nas je že na letališču, ki je od središča oddaljeno osem kilometrov, pričakal praznični duh – jelenja vprega s sanmi je visela nad tekočim trakom za prevzem prtljage. Majhno, a prijazno letališče je idealna izbira za prihod v Božičkovo deželo.

Drugačna, prijetna zima

Čeprav smo pričakovali ostrino arktičnega mraza, nas je –15 °C presenetljivo prijetno grelo. Mraz je suh in ne prodira do kosti, a topla zimska oblačila, kakovostne rokavice, kapa in nepremočljivi čevlji ostajajo nujna oprema. Ulice niso posute s soljo, temveč s peskom, ki izboljša oprijem, Finci pa pogosto uporabljajo posebne dereze za čevlje. Morda ne bo napak, če bomo s seboj vzeli mestne derezice. Mimogrede, če ste med bolj zmrzljivimi, lahko v boljših hotelih kupite posebne grelnike za roke in podplate za enkratno uporabo. Pripomoček, ki vsekakor pride prav na daljših sprehodih po mestu in okolici.

Božičkov uradni dom

Rovaniemi ponoči zasije kot mesto iz pravljice. Smreke so okrašene, lučke se raztezajo nad območji za pešce in povsod se širi veseli duh praznikov. Čeprav samo ga obiskali sredi februarja, se zdi, da se tu božično praznovanje nikoli ne konča.

Od tu naprej se začne Arktični krog FOTO: Blaž Kondža

Za pravo izkušnjo se odpravimo v Božičkovo vas (Santa Claus Village), od mesta oddaljeno osem kilometrov. Tam nas pričakajo Božičkov dom, poštna pisarna, trgovine, restavracije in hotel. Vas leži tik ob severnem tečajniku, ki vsako leto napreduje za približno 15 metrov proti severu – tako pravijo znanstveniki. Ob označenem tečajniku se lahko sprehodimo in fotografiramo, hkrati pa srečamo Božička v živo. Uradna fotografija ali video sta plačljiva – tiskana fotografija stane okoli 40 evrov, digitalna različica z neomejenim presnemavanjem pa je malo cenejša.

V vasi se obiskovalci lahko preizkusijo tudi v tradicionalnih laponskih dejavnostih: vožnja z jelenjo ali pasjo vprego, motorne sani, sprehodi s krpljami in celo vožnja z mini snežnim skuterjem. Letos so dodali še interaktivno Božičkovo delavnico, kjer si lahko izdelate praznično okrasitev ali napišete pismo Božičku, ki ga odnesejo v poštno pisarno.

Lepote severnega sija

Rovaniemi leži na sotočju rek Kemi in Ounas, prav na arktičnem krogu. Mestu je to prineslo zanimive naravne pojave: dneve brez sonca pozimi in dneve brez teme poleti. Najbolj osupljiv je severni sij, aurora borealis, ki ga ob jasnem vremenu lahko opazujemo od sredine avgusta do začetka aprila.

Ogled severnega sija je mogoče povezati z različnimi izleti – od voženj z motornimi sanmi, pasjo ali jelenjo vprego do sprehodov s krpljami ali nočnih fotografskih tur. Izkušeni vodniki pojasnijo nastanek svetlobnega pojava, ki ga po prepričanju Samijev povzroči lisica. Njihovo izročilo pravi, da lisica med tekom z repom udarja po snegu in pošilja iskre na severno nebo. Iskre tvorijo barvit lok ognja, ki osvetli temno pokrajino.

Zimske avanture in kulinarična doživetja

Rovaniemi ni le Božičkova vas in severni sij. Ljubitelji kulture se lahko ustavijo v Hiši kulture Korundi, kjer domujeta Laponski komorni orkester in Umetnostni muzej Rovaniemi. Stavba je preživela drugo svetovno vojno in velja za arhitekturno in kulturno dragocenost.

Če vam je bližja znanost in bi radi spoznali življenje na daljnem severu, je tu Arktikum – muzej in arktični znanstveni center. Za javnost so ga odprli leta 1992, njegov najatraktivnejši del pa je 172 metrov dolg steklen hodnik, »izhod na sever«.

Središče Rovaniemija FOTO: Blaž Kondža

Ljubitelji kulinarike lahko pokusite lokalne specialitete v Božičkovi vasi ali v središču mesta: dimljeni losos, divjačino, jagenjčka in tradicionalne samijske jedi, kot je poronkäristys (dušeno meso severnega jelena). Priljubljeni so tudi lokalni prigrizki, kot so sladki piškoti, medenjaki in vroča čokolada z začimbami, ki obiskovalca ogrejejo med sprehodi po snegu.

Za ljubitelje avtomobilizma je Rovaniemi raj za zimske vožnje. Na zasneženih poligonih lahko pod vodstvom izkušenih inštruktorjev izpilite vožnjo po snegu in ledu. Na tamkajšnjih cestah je namreč vedno sloj snega in ledu, Finci pa uporabljajo dve vrsti zimskih pnevmatik – običajne in tiste z žebljički, ki izboljšajo oprijem.

