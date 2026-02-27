Kis in soda za čudovite pirhe

Če bi za letošnjo veliko noč radi jajca pobarvali na malo drugačen, vendar naraven način, poskusite s kisom in sodo.

Potrebujete:

bela jajca

tekoče jedilne barve

sodo bikarbono

kis

Dodatni pripomočki:

modelčki za mafine

lesena palčka (za mešanje sode, barve in vode)

čopič

posodica (za mešanje sode, barve in vode)

Najlepše se obarvajo bela jajca. FOTO: Elena Rycova/Gettyimages

Postopek

Za ta način barvanja so najboljša bela jajca, saj se barva na njih najbolje izrazi.

Če jih nimate, lahko na preprost način pobelite rjava: kuhajte jih v mešanici iz enakega odmerka alkoholnega kisa in vode. Kuhana sperite pod tekočo vodo.

Ko so jajca pobeljena, je čas za barvanje:

V posodico stresite žlico sode, dodajte nekaj kapljic izbrane jedilne barve in žličko vode.

Nastala bo gosta pasta.

Jajce položite v modelček za mafine ali v drug primeren lonček in s čopičem nanj nanesite obarvano pasto.

Počakajte nekaj minut, nato jih prelijte s kisom.