Kis in soda za čudovite pirhe

Če bi za letošnjo veliko noč radi jajca pobarvali na malo drugačen, vendar naraven način, poskusite s kisom in sodo.
Potrebujete:
- bela jajca
- tekoče jedilne barve
- sodo bikarbono
- kis
Dodatni pripomočki:
- modelčki za mafine
- lesena palčka (za mešanje sode, barve in vode)
- čopič
- posodica (za mešanje sode, barve in vode)
Najlepše se obarvajo bela jajca. FOTO: Elena Rycova/Gettyimages
Postopek
Za ta način barvanja so najboljša bela jajca, saj se barva na njih najbolje izrazi.
Če jih nimate, lahko na preprost način pobelite rjava: kuhajte jih v mešanici iz enakega odmerka alkoholnega kisa in vode. Kuhana sperite pod tekočo vodo.
Ko so jajca pobeljena, je čas za barvanje:
- V posodico stresite žlico sode, dodajte nekaj kapljic izbrane jedilne barve in žličko vode.
- Nastala bo gosta pasta.
- Jajce položite v modelček za mafine ali v drug primeren lonček in s čopičem nanj nanesite obarvano pasto.
- Počakajte nekaj minut, nato jih prelijte s kisom.
- Prišlo bo do reakcije, med katero se bo na jajca neenakomerno prijela barva.
- Ko se reakcija konča, jih sperite pod curkom mlačne vode in posušite.
- Dobili boste pisana jajca z zanimivimi vzorčki, piše Dnevnik.hr.