VELIKA NOČ

Kis in soda za čudovite pirhe

Barvanje jajc s sodo in kisom zagotavlja lepe rezultate.
Pobarvajte jih s kisom in jedilno sodo. FOTO: Inna Kot/Gettyimages 
M. Fl.
 27. 2. 2026 | 12:32
1:34
Če bi za letošnjo veliko noč radi jajca pobarvali na malo drugačen, vendar naraven način, poskusite s kisom in sodo.

Potrebujete:

  • bela jajca
  • tekoče jedilne barve
  • sodo bikarbono
  • kis

Dodatni pripomočki:

  • modelčki za mafine
  • lesena palčka (za mešanje sode, barve in vode)
  • čopič
  • posodica (za mešanje sode, barve in vode)

Najlepše se obarvajo bela jajca. FOTO: Elena Rycova/Gettyimages 
Postopek

Za ta način barvanja so najboljša bela jajca, saj se barva na njih najbolje izrazi.

Če jih nimate, lahko na preprost način pobelite rjava: kuhajte jih v mešanici iz enakega odmerka alkoholnega kisa in vode. Kuhana sperite pod tekočo vodo.

Ko so jajca pobeljena, je čas za barvanje:

  • V posodico stresite žlico sode, dodajte nekaj kapljic izbrane jedilne barve in žličko vode.
  • Nastala bo gosta pasta.
  • Jajce položite v modelček za mafine ali v drug primeren lonček in s čopičem nanj nanesite obarvano pasto.
  • Počakajte nekaj minut, nato jih prelijte s kisom.

  • Prišlo bo do reakcije, med katero se bo na jajca neenakomerno prijela barva.
  • Ko se reakcija konča, jih sperite pod curkom mlačne vode in posušite.
  • Dobili boste pisana jajca z zanimivimi vzorčki, piše Dnevnik.hr.

