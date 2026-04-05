Cvetoči pirh povezuje tri veroizpovedi

V Občini Puconci so spet postavili cvetoče velikonočno jajce. V občini, kjer v sožitju sobivajo tri krščanske skupnosti, in sicer evangeličanska, katoliška in binkoštna, so to naredili drugo leto zapored. Kot nam je dejal župan Uroš Kamenšek, se je ideja o prav posebnem pirhu porodila na pobudo zaposlenih v občinskem razvojnem zavodu.

»Verska raznolikost ne razdvaja, temveč povezuje in bogati tako duhovno kot kulturno življenje občanov. V duhu medverskega dialoga in sodelovanja projekt ponuja jasen signal, da vrednote spoštovanja, sprejemanja in enotnosti še kako živijo v tem prostoru,« poudarja Kamenšek.

Svojevrstno velikonočno jajce sestavlja na tisoče cvetov in nosi sporočilo skupnosti ter povezanosti. Vizija projekta je, da bi cvetlična kreacija vsako leto krasila drugo cerkev v občini in s tem simbolno obiskovala različne verske skupnosti, kar izraža spoštovanje, enakopravnost in povezovanje med njimi.

Foto: FOTO BERK

Tokrat je gostitelj razstave župnik župnije Pečarovci Ivan Kranjec. Nameščeno je namreč pred tamkajšnjo cerkvijo sv. Boštjana. Lani je bila kreacija na ogled pri evangeličanskem duhovniku Simonu Severju iz Bodoncev, prihodnje leto pa bo romala v roke Binkoštne cerkve iz Vadarcev. Pastor Anton Sukič si tako kot Kranjec in Sever prizadeva med vernike prinašati spoštovanje, ljubezen in vero.

Da je cvetlični pirh sploh nastal, pa je zaslužen florist Andrej Hriberšek z ekipo. Kovinska konstrukcija velikonočnega jajca je visoka tri metre in ima dva metra obsega. Kot nam je zaupal direktor puconskega razvojnega zavoda Jožek Špilak, cvetlično velikonočno jajce sestavlja 1350 lončnic, tokrat so to mačehe. Po besedah Špilaka si je cvetlično velikonočno jajce lani v Bodoncih ogledalo več kot pet tisoč ljudi, letos si želijo to številko preseči. Veliko obiskovalcev dokazuje, da je bil projekt dobro zasnovan, meni direktor. Ob tem se je zahvalil sodelavcem v zavodu, njegovi predhodnici Kseniji Flegar in verskim voditeljem.

Jajce bo v Pečarovcih na Goričkem na ogled do 19. aprila, Špilak pa obiskovalce poziva, da se do turistične atrakcije obnašajo spoštljivo.