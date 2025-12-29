Darila, ki dokazano osrečujejo

Raziskava, objavljena v reviji Emotion, je pokazala, da ljudje, tudi kadar gre za darila, bolj kot materialne dobrine cenijo izkušnje. Psihologi so dognali, da razmišljanje o teh spodbuja srečnejše in bolj altruistično vedenje kot razmišljanje o posedovanju predmetov. »Ugotovili smo, da so ljudje srečnejši, kadar vlagajo v različna doživetja, saj darila, ki prinašajo izkušnje, med seboj povezujejo, krepijo občutek lastne identitete in v nasprotju s potrošništvom spodbujajo vrednotenje tega, kar nosimo v sebi, ter ne tistega, kar imamo,« piše v reviji Scientific American.

FOTO: Katiafonti/Gettyimages

Doživetje vedno pred materialnim

»Občutke hvaležnosti pri ljudeh največkrat sprožijo potovanja, različni dogodki in hrana, ki so jo okusili in ne stvari, ki so jih kupili ali dobili,« trdijo raziskovalci. Če torej še ne veste, s čim bi za novo leto razveselili nekoga, ki ga imate radi, razmislite, katero izkušnjo lahko podarite: denimo masažo, kratek oddih, izlet, potovanje ali elegantno večerjo. Možnosti so praktično neomejene.