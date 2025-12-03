Darila zavijmo sami: dober pripomoček za začetnike je obojestranski lepilni trak

RAJ DOMA

Najlaže gre s škatlo, za nepravilne oblike je primerno blago; pripravimo si še ostre škarje in prozoren lepilni trak, tudi nalepke s prazničnimi motivi.

Čeprav vsi vemo, da je najpomembnejša vsebina, je zunanjost darila tista, ki ustvari prvi vtis. Izdelana s srcem in narejena estetsko bo poskrbela, da bo vaše darilo v srcu obdarovanca dobilo posebno mesto. Zavijanje bo preprostejše, če si bomo pred začetkom pripravili delovno površino. Ta naj bo na dovolj prostorni, ravni in trdni podlagi. Pripravimo ostre škarje in prozoren lepilni trak, če nismo preveč spretni, izberemo obojestransko lepljivega, s katerim lažje zakrijemo morebitne napake pri zavijanju. Potrebujemo še okrasni trak ali vrvico in kartonček za posvetilo. Nalepke s prazničnimi ...