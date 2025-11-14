Decembrska doživetja na podeželju

Namesto vrveža in hrupa mest turistične kmetije ponujajo toplino, domačnost in okusno kulinariko, ki povezuje tradicijo s prazničnim razpoloženjem. V decembru so na turističnih kmetijah posebej priljubljena kulinarična doživetja s sezonskimi jedmi, pripravljenimi iz domačih sestavin.

Veseli december na turistični kmetiji FOTO: arhiv ZTKS

Gostje lahko okušajo dobrote, kot so pečenice s kislim zeljem, domači kruh, potice in druge praznične sladice, ob tem pa pogosto sodelujejo že pri njihovi pripravi. Marsikje je mogoče kupiti tudi pristna kulinarična darila – domače marmelade, suhomesne izdelke, med, zeliščne likerje ali vino, s katerimi svojim najbližjim dobesedno podarimo košček podeželja.

Vse več gostov najdaljšo noč v letu preživi prav na turistični kmetiji. Tam se prepustijo toplemu in domačnemu vzdušju, dobri družbi, izvrstni kulinariki in osebnemu pristopu gostiteljev, daleč od mestnega vrveža. Če zapade sneg, pa je z zimskimi radostmi, kot so sankanje, sprehodi po zasneženih travnikih ali le trenutki ob peči s kozarcem domačega, praznično vzdušje sploh popolno.

Preživeti konec leta na turistični kmetiji pomeni pobeg v mir narave, kjer prazniki znova dobijo svoj pravi pomen – so čas za družino, prijaznost in pristno domačnost.

