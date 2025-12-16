Dih jemajoče medene stvaritve: hiške, cerkev in vodnjak

Čebelarstvo Tigeli iz Veržeja ima za seboj bogato čebelarsko zgodovino in pripoveduje čudovito zgodbo, ki jo pišeta Dragica in Jože Tigeli. V čebelarski brunarici so tudi v letošnjem decembru pripravili razstavo medenih hišk, že osmo. Na ogled je več kot 85 stvaritev, kar 60 jih je iz medenega testa izdelala čebelarka Dragica. Svoj kotiček na razstavi imajo tudi družine, ki so medene hiške izdelale doma. Kot nam je povedala Dragica, so po večini izdelane v slogu panonskih hišk, ob tem pa je tudi nekaj modernih, dvonadstropnih. Občudujemo lahko tudi cerkve in vodnjak. Vse strehe so prekrite s snegom, belim ledom, dvorišča krasijo različne figurice. V dimnik velike medene hiše lahko obiskovalci oddajo svoj glas, ob koncu razstave pa bodo izžrebane srečneže nagradili.

Dragica je projektu posvetila kar dva meseca. Medene hiške je povezovala z zobotrebci, za testo je uporabila kostanjev med z dodatkom črnega temnega kakava. Osvetljuje jih okoli 4000 luči, lesena brunarica, ki gosti razstavo, pa je ves čas ogrevana. Novost je še velika božična stena za fotografiranje pred brunarico. Obiskovalci lahko ob ogledu poskusijo medene dobrote. Razstava, ki spada v sklop Božične Prlekije, bo na ogled do 6. januarja 2026.