Dobro počutje med prazniki: v pomoč bodo preprosti rituali

Večina težko čaka bližajoče se praznike, ki pa imajo tudi malce temnejšo plat: v poplavi obveznosti, zabav, načrtovanja in priprav se kaj hitro lahko pozabi nase in na svoje dobro počutje. Naj letos ne bo tako in s preprostimi rituali poskrbite za v vseh pogledih lep december. Poglejte nekaj takšnih, ki vam bodo v pomoč

Jutranja sveča hvaležnosti

Dan začnite tako, da prižgete svečo in za nekaj trenutkov ob njej posedite v tišini. Namenite si minuto, da se spomnite treh stvari, za katere ste v tem trenutku hvaležni, ne glede na to, kako majhne so. Ta ritual prizemlji in pričara notranjo toplino, ki traja ves dan. S tem se znatno zmanjša stres, misli postanejo jasnejše, vsakdanji izzivi pa lažje premagljivi. Sčasoma se ta jutranja minutka spremeni v nežno zatočišče, kamor se lahko vračate vsak dan.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Večerni obred

Zvečer si pripravite skodelico toplega zeliščnega čaja, morda cimetovega, ingverjevega ali pomarančnega, ki z vonjem pričara decembrski mir. Pijte počasi, uživajte v okusu in vonju ter se sprostite ob zaključku dneva. Ob tem se lahko zavijete v odejo, poslušate umirjeno glasbo ali berete knjigo, ki vas navdihuje. Toplina čaja sprošča napetosti v telesu in mislih, zato ta ritual izboljša nepogrešljivi spanec.

Praznični sprehod v naravi

Narava je zdravilna tudi pozimi. Toplo se oblecite in se odpravite na sprehod: po gozdu, ob vodi ali le po svoji soseski. Opazujte barve, nebo, občutite hladen zrak na obrazu, narava vas poveže s samim seboj in ublaži stres. Redni sprehodi dokazano znižujejo količino stresnih hormonov, izboljšujejo razpoloženje in krepijo odpornost, vse to je v času prazničnega vrveža več kot dobrodošlo. Če se na potep odpravite zvečer, se lahko sprehodite med prazničnimi lučkami, kar zagotavlja kanček čarobnosti.

FOTO: Aleksandar Jankovic/Gettyimages

Ustvarjajte

December je čudovit čas za ustvarjanje, vendar na to ne glejte kot na obveznost, temveč kot na način sproščanja: rišite, izdelujte okraske, pišite pisma, pecite piškote ali sestavite album spominov iz leta, ki se poslavlja. Ne stremite k popolnosti, samo uživajte. Ustvarjanje aktivira del možganov, ki pomirja živčni sistem, in omogoča izražanje, ki z besedami včasih ni mogoče.

FOTO: Gettyimages

Digitalni odklop

Določite del dneva dnevu ali en cel dan, ko telefon in računalnik ostaneta ob strani. Družbena omrežja med prazniki pogosto okrepijo primerjanje z drugimi, kar ustvarja nepotreben stres. Digitalni odklop zagotavlja vrnitev k sebi, k pristni, ne virtualni praznični izkušnji. V tem času lahko berete, kuhate ali preprosto sanjarite, počnite nekaj, kar poboža dušo. Že kratek odklop povrne jasnost, notranji mir in občutek pristnosti.

Osebni ritual topline doma

Ustvarite prijeten kotiček, ki ga povezujete s prazniki. Prižgite lučke, razprostrite mehko odejo, odprite okno ali uporabite dišave, kot so klinčki, bor ali vanilja. Takšno okolje deluje terapevtsko, telo se v njem sprosti, srčni utrip se umiri, misli postanejo jasnejše. Lepo okolje vpliva na občutek varnosti in sprejetosti, ki sta temelja dobrega počutja. Ritual lahko izvajate vsak večer ali vsakič, ko si želite vzeti čas zase.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Darilo sebi: pregled leta

Vzemite si nekaj časa in se zazrite v preteklo leto. Česa ste se naučili? Kaj vas je razveseljevalo? Kaj bi radi pustili v preteklosti? Ta ritual je kot notranja čistka: ustvari prostor za novo energijo, nove načrte in jasnejše želje. Lahko dodate tudi seznam želja ali ciljev za naslednje leto, vendar brez pritiska, bolj v obliki nežnih usmeritev.

Skupinski ritual toplih objemov

Če praznike preživljate z družino ali prijatelji, lahko uvedete preprost ritual: iskren objem vsak dan ali ob posebnih trenutkih. Med objemom se v telesu sprošča oksitocin, hormon povezovanja in varnosti, ta dokazano zmanjšuje stres in povečuje občutek bližine. To je eden najpreprostejših, a najmočnejših načinov za krepitev odnosov. Objemi ustvarjajo toplino, ki presega praznični blišč, in nas opominjajo na pravo bistvo decembra: povezanost.