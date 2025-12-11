Ekološko zavijanje daril: čudovito na pogled in prijazno do narave

Ovojni papir in pentlje nikoli niso poceni, pred decembrskimi prazniki pa cene navadno še poskočijo. Za tistih pet sekund, preden bo obdarovanec darilo odprl, ga res ni vredno zavijati, po drugi strani pa darilo, ki ni zavito, daje vtis, da se za obdarovanca nismo zares potrudili. Kako rešiti zagato? Ekološko zavijanje je dobra rešitev, poleg tega prispeva tudi k čistejšemu planetu.

Namesto pentlje uporabimo vrvice iz konoplje, jute in bombaža.

Drage kartonaste darilne škatle, ki jih mnogi po uporabi zavržejo, lahko nadomestimo s posodami za shranjevanje živil, piškotov, na primer. Tako bo tudi posoda postala uporabno darilo, mi pa se bomo izognili ustvarjanju odpadkov z zavijanjem. Namesto zavijalnega papirja uporabimo časopisni papir, list iz koledarja ali star papirnat zemljevid. Če radi naročamo po spletu, imamo doma zagotovo kup škatel, v katerih smo prejeli naročeno. Tudi te se lahko spremenijo v darilno embalažo. Lahko jih ovijemo s prej omenjenimi vrstami papirja ali poslikamo s tempera barvami. Poseben čar bo darilo dobilo, če ga bo s prsti, pomočenimi v barvo, poslikal otrok. Takega okrasa bodo še posebno veseli tete, babice in dedki.

Preprosto z blagom

Namesto papirja lahko uporabimo blago. Takšno zavijanje poznajo na Japonskem, tam se imenuje furošiki. Darila so zavita v svileno ruto, ki jo lahko obdarovanec uporabi kot modni dodatek. Namesto rute lahko uporabimo katere koli vrste blago. Če podarjamo hrano ali gospodinjske izdelke, lahko za zavijanje uporabimo kuhinjsko krpo. Te se dobijo tudi v prazničnih motivih in so zato res odlične za zavijanje.

Recikliramo Veliko kupljenega ovojnega papirja ni primernega za reciklažo, ker vsebuje plastificirane premaze, metalizirano folijo, bleščice in druge dodatke. Zato izbirajmo ovojni papir, ki nima bleščic in ni svetleč. Najboljša izbira je 100-odstotno reciklirani papir. Dobra izbira so papirji z oznako FSC ali napisom, da je papir iz recikliranih vlaken. Če papir lepo razvijemo, ga lahko uporabimo še enkrat. Namesto pentlje uporabimo trakove, ki se nam valjajo doma, ali kupimo takšne iz naravnih materialov, na primer iz konoplje, jute in bombaža, ter papirne lepilne trakove, ki jih lahko recikliramo skupaj s papirjem.

Enako velja za prte in serviete. Zavijanje z blagom je precej bolj enostavno kot s papirjem: predmet položimo na sredino blaga in nasprotne vogale zavežemo v vozel. Prvi drži darilo na mestu. Drugi pa je bolj okrasne narave. Vogali, ki štrlijo iz drugega vozla, so naša pentlja. S prsti jih razpremo, zavihamo, malo potegnemo, dokler ne dobijo oblike, ki nam je všeč. Čeprav ne uporabljamo neekoloških plastike in bleščečih se pentelj, si vseeno privoščimo majhen okras, ki je naraven ali ponovno uporaben. V vozel zataknimo vejico smreke ali bora, rožo. Dodaten plus je, da ne uporabljamo selotejpa. Darilo lahko položimo tudi v lično platneno vrečko, ki jo bo obdarovanec lahko uporabljal pri nakupih.

Za zavijanje uporabimo novo kuhinjsko krpo.

Uporabimo star ovojni papir, časopis ali strani iz revij. FOTO: Nathan4847/Getty Images