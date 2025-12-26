  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNO

Glamurozni na najdaljšo noč v letu

Praznični december je čas, ko si lahko privoščimo več glamurja kot sicer. Modni oblikovalci in lepotni strokovnjaki za sezono 2025 napovedujejo kombinacijo klasične elegance in drznih poudarkov.
FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI
O. R.
 26. 12. 2025 | 08:00
4:55
A+A-

Novoletna moda za leto 2025 se poigrava z nasprotji: med minimalistično eleganco in bleščečo ekstravaganco. Modne brvi so preplavili žamet, saten in til, pa tudi kovinski materiali in bleščice, ki so letos še bolj drzni. V ospredju so kombinacije različnih dolžin in tekstur, kot sta na primer kratko žametno mini krilo z dolgim plaščem ali elegantne hlačne obleke, ki ponujajo svobodo gibanja.

Samozavest serijsko

Sodobna praznična garderoba sloni na samozavesti. Hlačni kompleti, mokri videz (t. i. wet look) in kroji z izrazitimi rameni simbolizirajo moč in ženskost, a hkrati udobje. Modne znamke, kot so Valentino, Saint Laurent in Versace, napovedujejo povratek klasične silhuete z modernimi detajli, kot so asimetrija, nepravilni robovi in slojevitost.

Barvna paleta je razkošna: ob tradicionalnih prazničnih tonih (vinsko rdeča, smaragdna, temno modra) se pojavljajo pastelni odtenki in ledene kovinske barve, kot sta srebrna in svetlo modra. Ti toni simbolizirajo ledeno eleganco, ki deluje sodobno in sveže. Za tiste, ki prisegate na trajnost, so letos v ospredju vintage kosi in tkanine iz recikliranih vlaken – prava izbira za modne posameznike, ki želijo izstopati odgovorno.

Drzne oči in naravna koža

FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI

Za ličenje smernice narekujejo ravnovesje med poudarjenimi očmi in nežno, sijočo kožo. Glavni poudarek so grafične linije, kovinski odtenki in barvne trepalnice – modra, zelena ali srebrna maskara dajejo videzu igriv značaj. Koža ostaja naravna, z videzom »butter skin« ali »glass skin« – gladka, negovana in rahlo sijoča.

Zapovedi letošnje sezone

  • Materiali: žamet, kovinski saten, til, umetno perje.
  • Barve: vinsko rdeča, ledeno modra, srebrna, pastelno rožnata, črna.
  • Ličenje: bleščeča senčila, črtala za oči v kovinski barvi, naravna koža.
  • Lasje: mehki valovi, nizki čopi, dodatki s perlami in trakovi.
  • Modni navdih: preplet udobja, elegance in igrive drznosti.

Za glamurozen večer so idealna senčila za oči v ledeno modri ali zlati, mehka mat šminka na ustnicah v odtenkih jagodičevja in poudarjene ličnice. Če prisegate na diskreten videz, izberite kremno rdečilo in osvetljevalec, ki koži podari toplino brez prevelikega sijaja. Ključni cilj je zdrav, negovan videz, ki dopolnjuje, ne preglasi.

Pričeske z retro šarmom

Pričeske za praznično sezono se vračajo k prefinjeni klasiki z modernim pridihom. Priljubljeni so mehki hollywoodski valovi, nizko speti čopi in minimalistične pričeske z retro navdihom. Dodatki – sponke s perlami, svileni trakovi in nežni bleščeči detajli – so zanesljiv način, da tudi preprosta frizura postane praznična.

Če si boste lase urejali doma, pričesko preizkusite že nekaj dni prej. Pred oblikovanjem uporabite toplotno zaščito, za volumen pa suhi šampon ali teksturno pasto. Nizko spet vozel ali gladek konjski rep bosta elegantna izbira za večerjo, medtem ko valovi s stransko prečko ustvarijo razkošen videz za novoletno noč.

FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI

Nasvet za stiliranje:

Če izberete bleščeč kos, ga uravnotežite s preprostimi dodatki in mat čevlji. Pastelno obleko za zimski večer pa lahko poudarite s kontrastnim plaščem in usnjenimi škornji – tako boste oblečeni modno in sezoni primerno.

Tri podobe za različne priložnosti

Za elegantno večerjo: Dolga obleka v bogatem tonu, minimalističen nakit, mehki valovi in kovinsko senčilo v toplem tonu.

Za klubsko zabavo: Bleščeča mini obleka ali hlačni komplet, grafično črtalo ali barvna maskara, gladko spet rep ali drzna pričeska s poudarkom na teksturi.

Za družinsko praznovanje: Topli odtenki rdeče ali bež, udobna obleka iz pletenine, mehka frizura in naraven make-up, ki poudari sij kože.

Lahko bi zapisali, da modni svet za sezono 2025 spodbuja izraznost in osebni slog. Ni več stroge meje med dnevnim in večernim videzom – pomembno je, da se v obleki in naličeni počutite samozavestno in udobno. Praznični videz naj bo vaš podpis: izberite en izrazit element – obleko, make-up ali pričesko – in pustite, da zablesti. Vse drugo naj bo le kulisa, v kateri ste glavna zvezda večera.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Shana Flogie: Čas bilance v srcu (Suzy)

Venera v kozorogu.
26. 12. 2025 | 10:25
10:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MURSKA SOBOTA

Božič v senci družinskega nasilja: nasilnežu prepovedi približevanja žrtvi

Nasilnežu so pomurski policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi.
26. 12. 2025 | 10:03
09:15
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Bralec Klemen obupan: »Že drugi dan smo brez elektrike, doma dva dojenčka, žena rizično noseča ...«

V naselju Sestrže v občini Majšperk so že drugi dan brez elektrike, z izjemo nekaj urnega vklopa.
26. 12. 2025 | 09:15
09:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O MIŠICAH

Znanstveniki ugotovili, katera vrsta mesa pospeši rast mišic in katera jo zavira

Majhne spremembe v prehrani po vadbi lahko dolgoročno pomenijo veliko razliko pri moči, regeneraciji in telesni sestavi.
Miroslav Cvjetičanin26. 12. 2025 | 09:00
08:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Pretresljiva nesreča: 34-letnik nenadoma stekel na avtocesto, umrl na kraju

Zgodilo se je pri Drnovem.
26. 12. 2025 | 08:03
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Glamurozni na najdaljšo noč v letu

Praznični december je čas, ko si lahko privoščimo več glamurja kot sicer. Modni oblikovalci in lepotni strokovnjaki za sezono 2025 napovedujejo kombinacijo klasične elegance in drznih poudarkov.
26. 12. 2025 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki