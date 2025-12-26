Glamurozni na najdaljšo noč v letu

Novoletna moda za leto 2025 se poigrava z nasprotji: med minimalistično eleganco in bleščečo ekstravaganco. Modne brvi so preplavili žamet, saten in til, pa tudi kovinski materiali in bleščice, ki so letos še bolj drzni. V ospredju so kombinacije različnih dolžin in tekstur, kot sta na primer kratko žametno mini krilo z dolgim plaščem ali elegantne hlačne obleke, ki ponujajo svobodo gibanja.

Samozavest serijsko

Sodobna praznična garderoba sloni na samozavesti. Hlačni kompleti, mokri videz (t. i. wet look) in kroji z izrazitimi rameni simbolizirajo moč in ženskost, a hkrati udobje. Modne znamke, kot so Valentino, Saint Laurent in Versace, napovedujejo povratek klasične silhuete z modernimi detajli, kot so asimetrija, nepravilni robovi in slojevitost.

Barvna paleta je razkošna: ob tradicionalnih prazničnih tonih (vinsko rdeča, smaragdna, temno modra) se pojavljajo pastelni odtenki in ledene kovinske barve, kot sta srebrna in svetlo modra. Ti toni simbolizirajo ledeno eleganco, ki deluje sodobno in sveže. Za tiste, ki prisegate na trajnost, so letos v ospredju vintage kosi in tkanine iz recikliranih vlaken – prava izbira za modne posameznike, ki želijo izstopati odgovorno.

Drzne oči in naravna koža

FOTO: Delo UI

Za ličenje smernice narekujejo ravnovesje med poudarjenimi očmi in nežno, sijočo kožo. Glavni poudarek so grafične linije, kovinski odtenki in barvne trepalnice – modra, zelena ali srebrna maskara dajejo videzu igriv značaj. Koža ostaja naravna, z videzom »butter skin« ali »glass skin« – gladka, negovana in rahlo sijoča.

Zapovedi letošnje sezone Materiali: žamet, kovinski saten, til, umetno perje.

Barve: vinsko rdeča, ledeno modra, srebrna, pastelno rožnata, črna.

Ličenje: bleščeča senčila, črtala za oči v kovinski barvi, naravna koža.

Lasje: mehki valovi, nizki čopi, dodatki s perlami in trakovi.

Modni navdih: preplet udobja, elegance in igrive drznosti.

Za glamurozen večer so idealna senčila za oči v ledeno modri ali zlati, mehka mat šminka na ustnicah v odtenkih jagodičevja in poudarjene ličnice. Če prisegate na diskreten videz, izberite kremno rdečilo in osvetljevalec, ki koži podari toplino brez prevelikega sijaja. Ključni cilj je zdrav, negovan videz, ki dopolnjuje, ne preglasi.

Pričeske z retro šarmom

Pričeske za praznično sezono se vračajo k prefinjeni klasiki z modernim pridihom. Priljubljeni so mehki hollywoodski valovi, nizko speti čopi in minimalistične pričeske z retro navdihom. Dodatki – sponke s perlami, svileni trakovi in nežni bleščeči detajli – so zanesljiv način, da tudi preprosta frizura postane praznična.

Če si boste lase urejali doma, pričesko preizkusite že nekaj dni prej. Pred oblikovanjem uporabite toplotno zaščito, za volumen pa suhi šampon ali teksturno pasto. Nizko spet vozel ali gladek konjski rep bosta elegantna izbira za večerjo, medtem ko valovi s stransko prečko ustvarijo razkošen videz za novoletno noč.

FOTO: Delo UI

Nasvet za stiliranje: Če izberete bleščeč kos, ga uravnotežite s preprostimi dodatki in mat čevlji. Pastelno obleko za zimski večer pa lahko poudarite s kontrastnim plaščem in usnjenimi škornji – tako boste oblečeni modno in sezoni primerno.

Tri podobe za različne priložnosti

Za elegantno večerjo: Dolga obleka v bogatem tonu, minimalističen nakit, mehki valovi in kovinsko senčilo v toplem tonu.

Za klubsko zabavo: Bleščeča mini obleka ali hlačni komplet, grafično črtalo ali barvna maskara, gladko spet rep ali drzna pričeska s poudarkom na teksturi.

Za družinsko praznovanje: Topli odtenki rdeče ali bež, udobna obleka iz pletenine, mehka frizura in naraven make-up, ki poudari sij kože.

Lahko bi zapisali, da modni svet za sezono 2025 spodbuja izraznost in osebni slog. Ni več stroge meje med dnevnim in večernim videzom – pomembno je, da se v obleki in naličeni počutite samozavestno in udobno. Praznični videz naj bo vaš podpis: izberite en izrazit element – obleko, make-up ali pričesko – in pustite, da zablesti. Vse drugo naj bo le kulisa, v kateri ste glavna zvezda večera.