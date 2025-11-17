Izbira daril naj bo premišljena

Zavijanje daril je v zadnjih letih postalo prava umetnost – ne le zaradi estetike, temveč tudi trajnosti. Namesto svetlečih plastičnih trakov in papirjev z bleščicami so v ospredju naravni materiali: recikliran rjav papir, blago, juta, vrvica iz konoplje ali bombaža ter okraski iz narave, kot so vejice, suhe pomaranče, cimetove palčke ali borovi storži.

Trendi narekujejo preprostost in osebni pečat – darilo lahko ovijemo v košček starega zemljevida, notnega zapisa ali pa preizkusimo tehniko furoshiki, japonsko zavijanje v tkanino, ki jo lahko obdarovanec pozneje prav tako uporablja.

Podarimo doživetja

Pri izbiri daril velja pravilo: manj, a bolj premišljeno. Najlepša so darila z zgodbo – nekaj, kar izraža pozornost, trud in toplino. Ljubitelja kulinarike razveselite s košarico domačih dobrot, steklenico domačega likerja ali bonom za kuharski tečaj. Ustvarjalnim dušam podarite komplet kakovostnih svinčnikov, barv ali material za ustvarjanje, popotnikom pa praktične dodatke za potovanja.

FOTO: Shutterstock

Veselje prinesejo tudi darila v obliki doživetij: vstopnice za koncert, masaža, obisk gledališča, vikend v dvoje ali skupna večerja. Vse bolj priljubljena so ročno izdelana darila, kot so sveče, mila, pleteni izdelki ali domača marmelada, saj nosijo pristno toplino in osebno noto. Takšna pozornost pove več kot bleščeča embalaža, saj govori o iskrenosti in srčnosti prazničnega obdarovanja.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Praznično.