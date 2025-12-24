  • Delo d.o.o.
IZJEMNI JASLIČAR

Jaslic se Anton loti, ko pride iz puščave (FOTO)

Sredi Poljanske doline ob Kolpi v vasi Zagozdac živi izjemni jasličar Anton Šegina.
Sveta družina

Anton je v jaslicah med 430 figurami upodobil tudi župnika Jožeta.

Ob cesti skozi Poljansko dolino se dvigajo mogočne jaslice Antona Šegine.

Iz enega kosa lesa!

Anton sodeluje na vseslovenski razstavi v Starem trgu ob Kolpi.

Jaslice najraje izdeluje iz sadnih vrst lesa ali oreha.

Drago Perko
 24. 12. 2025 | 08:21
»Gospod župnik Jože Pavlakovič iz Starega trga ob Kolpi se je že spomladi priporočil za te jaslice. Ko je prišla jesen, sem se lotil. Ko sem z motorno žago naredil prvi rez, je verigo dol vrglo. Zamenjal sem jo, potem se je strgala še vrvica za zagon motorke. Župniku se je od vsega hudega rožni venec tresel v roki. Tone, jaz grem v kapelo molit, ti pa tole šraufaj do konca, je dejal. No, na koncu smo izpeljali,« nam 53-letni Anton Šegina iz vasi Zagozdac pri Starem trgu ob Kolpi pove, kako so nastale v jaslice ob cesti skozi Poljansko dolino. »Osliček je bil sprva debel. Vsakič ko so prišli ljudje, sem ga popravil, zato je tako suh. Ker ste prišli k nam s Slovenskih novic, bom zdaj popravil še oslovo pričesko,« je šegav 53-letni Šegina. »Tri tedne sem izdeloval te jaslice: naredili smo streho, delal sem v dežju, mrazu in snegu. Jezusa sem naredil v obliki solze: jaslice so nastajale v novembru, v času referenduma. Mi kristjani spoštujemo življenje, držimo se desetih svetih zapovedi, ki veljajo že 3500 let,« še poudari izšolani strojni ključavničar.

Anton sodeluje na vseslovenski razstavi v Starem trgu ob Kolpi.
Na vseslovenski razstavi je 130 kompletov jaslic na ogled do 2. februarja.

Sprva je delal kot voznik šolskega kombija, potem v firmi v Kočevju, a je propadla. Hotel je s trebuhom za kruhom v Nemčijo, a na koncu ostal doma, kjer kmetuje. In izdeluje jaslice. »Pri 25 letih sem bil v Međugorju na festivalu mladih. Ko sem tam opazoval neke fotografije, sem se spraševal, kako so to narisali: potem sem spoznal avtorje, invalide, z usti in nogami so ustvarjali. Njihov duh je močnejši od telesa. Ko sem jih videl, sem se vprašal, kaj so moji talenti. Nemudoma sem se odpravil domov, z zavedanjem, da bi lahko nekaj naredil, sem prišel do župnika Jožeta, ki mi je tako podaril dva metra dolg hlod. Zelo zares sem vzel in iz hloda naredil trske, sekance,« se Anton spominja svojih začetkov in sodelovanja z domačim župnikom. Potem je šlo iz leta v leto čedalje bolje.

Ko delaš sveto družino, te spremljajo grehi.

Anton je v jaslicah med 430 figurami upodobil tudi župnika Jožeta.
Bolj ko trpi, lepše mu je

»Moj oče in stari oče sta iz lesa ustvarjala jelenčke in medvede, mene je bolj zanimal človeški izraz, obraz. Nikoli pa nisem povsem zadovoljen. Menim, da vedno naredim z napako. Potem se razjezim in za konec največkrat rečem: to sem naredil, kot sem mogel, naj naprej pa Marija naredi. Marija in Sveti duh mi nikoli ne očitata, da sem kaj naredil narobe. Ko delaš sveto družino, te spremljajo grehi. Od lenobe in požrešnosti do napuha. Brez duhovnosti pri tem delu ne gre,« opiše preizkušnje, s katerimi se sooča, ko obdeluje kos lesa. »Jaslice? Zame so plamen, ki je v lesu upodobljena lepota molitve. Najprej pripravim hlod, najraje sadnega drevja, saj ima lepe pisane barve v sebi. Ko imam les, nabrušene motorke že čakajo. Vse naložim v samokolnico in grem 200 metrov v gozd. Tam delam. Sem bolj jutranji človek, pa ne želim v vasi motiti ljudi, ko spijo, ko delam v gozdu. Pa tudi mir potrebujem. Ne bi mi ustrezalo, da bi ves čas kdo hodil mimo in me motil. Z motorko napravim obrise, nekaj potez motorke tudi pustim na končnem izdelku. Nato pridejo na vrsto dleta, na koncu pa še zbrusim. Med delom sta prisotni dve vrsti energije: po eni strani se zavedam, da moram izpeljati, ob tem pa moraš pravilno začeti in pravočasno končati. Vmes pa je dvom, ki te grize, ali bi lahko drugače in boljše naredil. Ko delam, malo spim. Ko pa končam, se uležem na zemljo in gledam v nebo, to je najlepši pogled. Ko je navdih, moraš to izkoristiti in dokončati.«

430 figuric je na 100 kvadratnih metrih.

Skice ne riše, končno podobo ima v glavi. »Potem z orodjem izgrizem te jaslice iz kosa lesa. Si pa včasih razočaran, ker ne moreš pričarati notranje svetlobe. Najtežje je oblikovati obraz, težko je zadeti dovolj miline, izziv so tudi dlani in ovčice.« Brez pomoči od zgoraj se jaslic ne loti. »Pred začetkom dela molim. Brez svete evharistije in spovedi ter Marije se ne spravim k delu. Začetki izdelka so zahtevni. Štiri do pet dni sem v 'puščavi'. Zelo zagrenjen, najdem si fizično delo, moram se prečistiti. Takrat najraje leske sekam, da razmigam duha in telo. Šele ko sem dovolj izčrpan, se lotim jaslic. Ob tem pa moram vzpostaviti komunikacijo z izdelkom. Za vsak izdelek moram prek puščave. Bolj trpim, lepše mi je, izdelki bolijo,« priznava Anton.

Za papeža podrl oreh

Lani za božič so bile njegove jaslice na mednarodni razstavi jaslic v Vatikanu. »Društvo jasličarjev me je predlagalo. Bil sem eden od štirih iz Slovenije. Izdelal sem nove jaslice: pred hišo sem podrl oreh. Dobil sem kos lesa, ki sem ga iskal, dimenzije 50 x 70 x 33 centimetrov. Kos se mi je kar sam ponudil, številke pa so svetopisemske: 50 dni po pashi se zgodi binkoštni dan – izlitje Svetega duha, zato 50 predstavlja Sv. duha. Številka 70 predstavlja starost Marije ob smrti, 33 pa starost Jezusa ob smrti. V sveta vrata, šlo je za simboliko, sem izdolbel črki V in Z. V kot Vatikan in Z kot Zagozdac, vse sem premazal z lanenim oljem,« opiše z otroško navdušenostjo srečo in ponos, ker so bile njegove jaslice pri papežu. Član Društva jasličarjev Slovenije je od leta 2010, vsem članom z Dragom Kozincem na čelu je hvaležen za podporo. V Starem Trgu ob Kolpi pa danes ne premorejo le vseslovenske razstave jaslic, ampak tudi ene največjih jaslic pri nas: na kar 100 kvadratnih metrih so postavili kar 430 figuric. Za minimalno ceno jih je izdelal Anton, plačal pa župnik Jože. V župnijski cerkvi je Anton naredil še 69 reliefov na klopeh in zakristijski omari, sedem večjih skulptur svetnikov, ob tem pa nekaj cerkvenih vrat in izjemno velike jaslice v vasi Zagozdac. Zdaj pa že rezbari kip sv. Antona, da bo prihodnji mesec za Antonovo žegnanje. Še prej pa seveda božič. »To je trenutek, ko se vsak sreča sam s sabo. To je tudi čas za družino,« sklene Anton Šegina s pozdravi in dobrimi željami iz Poljanske doline, kjer v Starem trgu ob Kolpi tudi sam sodeluje na vseslovenski razstavi 130 kompletov jaslic, ki bodo na ogled do 2. februarja.

Jaslice najraje izdeluje iz sadnih vrst lesa ali oreha.
