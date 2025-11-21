Juhuhu, praznični mesec je pred vrati: tako boste ustvarili nepozaben božični ambient

Do praznikov nas loči le še nekaj tednov in mnogi že razmišljajo, kako okrasiti dom, kako ga odeti v najlepše božične barve. Strokovnjaki za notranjo opremo napovedujejo vrnitev topline, bogatih tekstur in nostalgičnega razkošja – a v sodobni, prečiščeni različici. Letos bo v ospredju, kot pravijo, kombinacija tartana (škotski vzorec), žameta, kovinskih poudarkov ter predmetov z zgodovino. Gre za slog, ki vzbuja brezčasno udobje ter občutek domačnosti.

Slovenijo in svet bo v prihajajočih tednih osvojila želja po toplini, miru in preprostosti.

Ključni bodo prti iz tartana, trakovi, podstavki, kovinski okvirji s starimi fotografijami in kupi lepo predstavljenih in zvrščenih (dekorativnih) knjig. Gre za mešanje dediščine in sodobnosti. Iz omar čim prej potegnimo starinsko posodo, kristalne kozarce, žametne blazine, srebrne sklede in v dišeče pomaranče zapičimo klinčke – to vse vzbuja toplino in spomine. Pomembna bo tudi mera: preveč detajlov ustvari namreč kaos. Prostor naj zablesti s svojimi naravnimi teksturami in preprostimi poudarki, nikakor ne s popolno simetrijo. Praznični dekor naj diha, naj pripoveduje zgodbo doma(čnosti).

Sodobna monarhija

Med trendi letošnjega decembra bodo prednjačile tudi pentlje. Že poleti so se vrnile v modo, zdaj pa so obnorele še interierje. Dizajnerji poudarjajo, da gre za sofisticirane, nežne poudarke – največkrat v žametu. Lahko jih privežemo na ograjo stopnišča, na venec, božično drevo ali pa uporabimo eno samo, veliko na vrhu drevesca. Žamet v kombinaciji z lučkami ustvarja še kako nostalgičen, a posodobljen videz.

Detajli, kot so prtički iz tartana, kristalne čaše, razkošne pentlje, ustvarjajo občutek finega razkošja.

Močan pečat bo letos dal tudi trend, ki so ga poimenovali sodobna monarhija. V ospredju so materiali, kot so žamet, brušena medenina in kristal, barvno paleto pa sestavljajo predvsem vinski odtenki, temno modra in globoko rdeča. Gre za preplet britanske tradicije in sodobne elegance brez nepotrebnega blišča. Detajli, kot so prtički iz tartana, kristalne čaše, razkošne pentlje, ustvarjajo občutek finega razkošja.

Barve draguljev

Pri barvah se božični dekor sicer vse bolj odmika od klasičnih rdeče-zelenih kombinacij. V ospredje prihajajo barve draguljev: smaragd, safir, rubin. Oblikovalci svetujejo, da izberemo eno prevladujočo barvo in jo ponavljamo v okrasju, denimo, na pogrnjeni mizi, svečah, celo na darilih. Tako bo dom deloval še bolj usklajeno, premišljeno in vizualno bogato.

Božič bo v znamenju škotskih vzorcev in iskanja nostalgične topline. FOTO: Cmogopor/Getty Images

Dobršen del prazničnih trendov ostaja povezan z naravo. V zadnjih letih je organski slog postal izjemno priljubljen in letos ne bo nič drugače. Slovenijo in svet bo osvojila želja po toplini, miru in preprostosti. Naravni materiali – les, lan, kamen, suhe vejice, zimzelene girlande – bodo umirili prostor ter mu dali domač, zračen videz. Nič ne bo narobe, pravijo, če bomo prostor okrasili s pobeljenimi vejicami evkaliptusa in naravnih girland. Vse to bo samo še pripomoglo k dodatnemu občutku tišine in ravnovesja, kar je v času prazničnega vrveža še posebno dragoceno.

Skupni imenovalec trendov za božič 2025 je preprost: dom naj pripoveduje našo zgodbo. Praznični dekor ni tekmovanje v bleščicah in količini okraskov, ampak v iskanju topline, nostalgije in osebnega izrazja. Tradicija in sodobnost se bosta prepletali, naravni materiali pa mehčali prostor. Uporabimo predmete, ki nas spominjajo na otroštvo, mešajmo nove okraske s starimi, dodajmo osebne fotografije, knjige, slovenske tradicionalne ročne izdelke. Naj bo dom tisti prostor, kjer se bo decembra čas vsaj za hipec zaustavil, kjer bodo lučke mehko zasijale in kjer bo v zraku moč začutiti nekaj posebnega – tisto tiho, toplo praznično čarobnost.